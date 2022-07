Los sindicatos se movilizan para exigir salarios dignos, mientras el Gobierno pide un pactos de rentas

- Publicidad-

Los sindicatos CCOO y UGT se ha concentrado frente a la sede de CEOE y CEIM de Madrid, dentro de la campaña ‘Salario o Conflicto’. Quieren conseguir que los convenios garanticen el poder adquisitivo de los salarios y el establecimiento de cláusulas de garantía salarial en los convenios colectivos.

Salarios o conflicto

Tras la ruptura de las negociaciones del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), CCOO y UGT acordaron trasladar a la negociación de los convenios colectivos las demandas sindicales en el AENC. Subidas salariales de al menos 3,5% para este año; 2,5% para 2023 y 2% para 2024, incluyendo cláusulas de revisión salarial que garanticen el poder adquisitivo.

La convocatoria, se ha repetido en las principales ciudades del Estado, da continuidad a la campaña ‘Salario o Conflicto’. Iniciada el pasado 9 de junio en Madrid por CCOO y UGT para exigir convenios colectivos dignos que garanticen el poder adquisitivo de la clase trabajadora.

Por la tarde la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha convocado a los agentes sociales. Quiere impulsar un pacto de rentas “que permita proporcionar confianza y estabilidad a los trabajadores, a las empresas y al conjunto de la sociedad en el actual episodio inflacionista”.

Reunión para un pacto de rentas

Así lo indicó Calviño, después de presidir este lunes la octava reunión del Consejo Asesor de Economía. Donde destacó “la importancia de alcanzar ese acuerdo que permita afrontar los retos actuales y, en particular, el alza de los precios a nivel internacional”.

Calviño Nadia Calviño, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros formuló una seria advertencia sobre los problemas económicos que hay que afrontar a lo largo de los próximos trimestres. Con una inflación desbocada y persistente que lastraría el crecimiento futuro.

Por eso, convocó para hoy a los agentes sociales con el propósito de buscar un pacto de rentas. Y hacer frente común para lograr una salida de esta crisis de manera consensuada, o al menos intentarlo.

Pacto de estabilidad

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento fijaba unas reglas fiscales con un límite de déficit del 3% y del 60% del PIB para la deuda pública. Nivel este último que todo parece indicar que se relajará y en cierto modo se adaptará a la situación de cada país. Algo que no sucederá con el déficit público.

La vicepresidenta económica se quiere sentar hoy con los agentes sociales y fijar una hoja de ruta que se prevé este llena de sacrificios. Encima de la mesa estará la revalorización de las pensiones en función del IPC. Medida que podría consolidar en el sistema un gasto superior a los 15.000 millones de euros, cantidad totalmente inasumible en el momento actual.

Salarios

La moderación de salarios de los funcionarios y del resto de los trabajadores, los beneficios empresariales o el control del gasto público, también serán otros de los temas que se abordarán en la reunión. Tras el fracaso de la anterior ronda que no llegó a ningún compromiso por los agentes sociales.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, señaló sobre la reunión con la ministra Nadia Calviño, que sería deseable que la patronal y sindicatos llegaran a un acuerdo sobre rentas.

Salarios o conflicto si la patronal no negocia

“Hoy estamos concentrados delante de todas las patronales del país para exigir que vuelva a la mesa de negociación. Se alcance un acuerdo que nos permita desbloquear los convenios colectivos, bloqueados desde primeros de año. La patronal debería hacer un gesto de responsabilidad porque si no el conflicto va a continuar. Nosotros no vamos a firmar los convenios a la baja porque no hay razones para ello”.

“La vicepresidenta puede ver el panorama todo lo oscuro que sea, pero en nuestro país hay muchas empresas que están ganando mucho dinero”, ha señalado Pepe Álvarez. Dinero que no se reparte. Mientras las personas trabajadoras tienen muchas dificultades para llegar a fin de mes, porque la inflación no se ha implementado en los salarios.

Cláusulas de revisión salarial

Álvarez ha confirmado que “el escollo” siguen siendo las cláusulas de revisión salarial, y que se ha dado un giro de 180 grados. Antes, en la negociación colectiva, el número de trabajadores cubiertos con cláusulas de revisión salarial estaba por debajo del 20%.

Desde enero, estamos consiguiendo que los convenios firmados incluyan cláusulas de revisión salarial que cubran a un 80% de estos trabajadores/as. “O esto se aborda civilizadamente en una mesa de negociación o vamos a un país en el que irá creciendo el conflicto en los convenios”. Además, garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores ayudará a solucionar los problemas pues se incrementará el consumo y el crecimiento económico.

Asimismo, ha advertido a la CEOE que si no desbloquea los convenios tiene que ser consciente de que la ley del SMI posibilita que se revise a medio año y los sindicatos pueden pedir al Gobierno un nuevo incremento de esta renta, porque ésta es una situación absolutamente imposible de mantener para aquellas personas que tienen sueldos en torno a los 1.000 euros.

Advertencia a la patronal

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido a la patronal que “si continúa con su cerrazón en contra de mejorar los salarios y que los beneficios empresariales se trasladen a salarios se avecina un otoño de movilizaciones”. Unas movilizaciones vinculadas a los convenios colectivos “porque no es justo ni eficaz que esta crisis la vuelvan a pagar los salarios”.

La invasión de Ucrania ha traído como consecuencia que la inflación alcance el 10,12%, sobre todo por el encarecimiento de los precios energéticos, lo que ha disparado los costes “que las empresas están repercutiendo en los precios al consumo”.

“Esta situación es muy grave porque erosiona particularmente a los salarios, a los salarios más bajos” y ha incidido en que deben tomarse medidas para la contención de precios a través una mejora de los salarios “que es la batalla en la que el sindicato ahora mismo está inmerso”, señalado.

Unai Sordo ha señalado que se basa en gran parte en una reducción de impuestos. En este sentido, ha apuntado que el 74% de las medidas que se han tomado se han destinado a subvencionar los carburantes y a reducir diversos tipos de impuestos sobre la energía y, aunque son necesarios para una emergencia, “tienen un efecto bastante limitado para contener los precios porque las empresas absorben esas bajadas de impuestos y no bajan los precios”.

Medidas de protección para los colectivos más vulnerables “más allá de la ayuda de 200 euros”

El secretario general de CCOO cree que deben mejorarse las medidas de protección para los colectivos más vulnerables “más allá de la ayuda de 200 euros” como facilitar bonos de transporte colectivo y público “que ahora tendrán que verse complementados desde las administraciones locales y desde las comunidades autónomas”.

Además, las medidas de contención de precios deben aplicarse dentro del contexto europeo “en un momento en que hay que ser coherente con esa situación de economía de guerra y limitar temporalmente determinados precios”. En este sentido, ha señalado que aunque los efectos de limitar el precio del gas tendrán a partir de ahora un cierto efecto en la reducción del mix energético “deben reforzarse con mayor protección social”.