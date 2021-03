Los sindicatos se concentran a las puertas de sus sedes por el 8M

UGT y CCOO han convocado casi un centenar de concentraciones y actos públicos ante las empresas o en espacios públicos, atendiendo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, por el Día Internacional de la Mujer. Los secretarios generales de ambos sindicatos, Pepe Álvarez y Unai Sordo, junto a decenas de mujeres se han concentrado a las puertas de sus sedes.

Un 8M diferente

La vicesecretaria General de UGT, Cristina Antoñanzas, ha señalado que «este es un 8M «diferente. Intentan cercenar nuestro derecho de manifestarnos, pero desde la Unión General de Trabajadores vamos a seguir reivindicando los derechos de las mujeres porque tenemos contratos más precarios, mayor temporalidad, porque ganamos menos que nuestros compañeros, porque existe una brecha salarial del 21,4 por ciento. Por eso hoy, 8 de Marzo, queremos ser cien por cien iguales», ha denunciado.

La secretaria de Igualdad de UGT Madrid, Ana Sánchez de la Coba, ha ensalzado la importancia de visibilizar este día a las puertas de la sede del sindicato: “UGT ha querido seguir manteniendo el día de la visibilización de las mujeres y para nosotros el 8 de marzo es un día fundamental porque es cuando se hace visible todas las discriminaciones que sufrimos”, ha señalado.

“NI UN PASO ATRÁS”

Ana Sánchez ha recordado que no es sólo este día, sino que “luchan por la causa los 365 días del año, aunque desgraciadamente las demonizan y nos quieren quitar este día de reivindicación”, pero no lo conseguirán. En un grito unánime de las mujeres presentes y de los hombres que las apoyaban, “NI UN PASO ATRÁS”.

«No íbamos a dejar de denunciar la demonización que se ha hecho con las mujeres, que una concentración no pone en riesgo nada si se mantienen las medidas de seguridad y para denunciar que las mujeres seguimos siendo tratados como ciudadanos de segunda», ha criticado la responsable de Igualdad de UGT Madrid.

La Delegación de Gobierno decidió prohibió las manifestaciones convocadas para el 8M, una decisión que fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y ante lo que la representante de UGT ha señalado que seguirán con su lucha hasta conseguir la «igualdad plena».

La emergencia social provocada por la Covid-19 tiene rostro de mujer

La secretaria confederal de Mujeres e Igualdad de Comisiones Obreras, Elena Blasco ha afirmado en la su sede confederal que «Este 8M, a las mujeres, y en concreto a las mujeres de CCOO, no nos van a callar. No nos callarán ni el ocho ni el nueve ni el diez ni el once. No nos callarán ningún día hasta que no desaparezcan todas las injusticias que sufrimos por ser mujeres».

A todo esto se une, según la representante de de Iagualdad que «esta emergencia social provocada por la Covid-19 tiene rostro de mujer. Sabemos perfectamente que los sectores más afectados también son sectores feminizados, que somos las que en su inmensa mayoría hemos perdido el empleo», ha agregado.

En la sede CCOO Madrid, su secretario general, Jaime Cedrún, ha criticado la decisión del Tribunal Constitucional de rechazar por unanimidad suspender la prohibición de celebrar manifestaciones en Madrid, aunque haya admitido a trámite los recursos de amparo presentados por los sindicatos.

«Nos pide tres días para que Fiscalía y los recurrentes aleguemos lo que consideremos. Aquí el problema está en què se ha pasado el 8M», ha reprochado Cedrún, a lo que ha añadido que se trata de un «problema de criminalización del movimiento feminista y de libertad de manifestación».

Por ello, ha trasladado que el objetivo de CC.OO., y también de UGT, es defender el derecho a la manifestación y la libertad «hasta sus últimas consecuencias». También, ha indicado que han convocado manifestaciones durante todo el año, de todo tipo, y se ha prohibido su acto previsto para 100 personas en Cibeles por el 8M a consecuencia de «la presión de la extrema derecha».

Por último, ha trasladado que no cesarán en su batalla por la igualdad, no solo el 8M, y que continuarán trabajando para conseguirla en las empresas y los convenios laborales.