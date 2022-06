Los sindicatos sacan músculo y amenazan a la patronal que, si no hay subida salarial por la vía del acuerdo, habrá conflicto

- Publicidad-

UGT y CCOO han sacado músculo esta mañana en un acto sindical multitudinario con más de 1.500 negociadores y negociadoras para reclamar a la patronal el desbloqueo de la negociación colectiva y la subida de los salarios. Los sindicatos amenazan a la patronal que si no hay subida salarial por la vía del acuerdo, habrá conflicto.

Salario o conflicto

Bajo el lema “Salario o conflicto”, UGT y CCOO se han concentrado en la esplanada del Museo Reina Sofia de Madrid para dejar claro que subida salarial. No pueden ser los que vuelvan a pagar “el pato” y reclamar a la patronal el desbloqueo de la negociación colectiva.

Desbloquear la subida salarial

Una movilización que, como ha señalado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, “está encaminada a desbloquear la negociación de los convenios para conseguir que suban los salarios en nuestro país. Iniciamos una escalada que, o se negocia la subida de los sueldos, o el conflicto continuará incrementándose en los próximos meses”.

Una negociación que “tiene que incluir no solo aumentos de salario en consonancia con el momento que vivimos de inflación, sino también en relación con la subida de precios por parte de las empresas, que les da beneficios extraordinarios”.

Las empresas del Ibex han tenido 60.000 millones de euros de beneficios

Para Pepe Álvarez, es inadmisible que “en el sector de la hostelería, por ejemplo, han subido los precios casi un 30% y eso no se traslada a los trabajadores y trabajadoras. Las empresas del Ibex han tenido 60.000 millones de euros de beneficios, las pymes están teniendo beneficios, los altos directivos aumentan sus salarios por encima del crecimiento de los precios…no hay ninguna razón para que las personas trabajadoras no vean aumentados sus sueldos”.

Aviso a la patronal: Salario o conflicto

Para Pepe Álvarez, la movilización es “fundamental para decirle a CEOE que de este conflicto no saldremos si no son capaces de sentarse en una mesa de negociación con los sindicatos y de abrir un proceso para avanzar. Tenemos una posición razonable. Hemos planteado aumentos de aquí a 2024 que, en total, suman un 8%. Y una cuestión que tiene que garantizar que las personas no pierdan poder de compra, la cláusula de revisión salarial. La patronal tiene que ser consciente de que, mediante una negociación tranquila o en un proceso de conflicto social, se logrará”.

En este sentido, ha recordado que “venimos de un año de conquistas. El empuje de estas luchas, que nos han llevado a conseguir cambios históricos en nuestro país, nos tiene que llevar a conquistar esta batalla, la de los salarios. Desde el año 2008, los sueldos están congelados. No han crecido, y no han bajado tampoco gracias al empuje de los sindicatos. Hay que recuperarlos de manera urgente”.

Las soluciones deben darse en la mesa de negociación

“El país lo necesita”, ha considerado. “No tiene sentido entrar en un proceso de confrontación cuando esto se puede solucionar en una mesa de negociación. Los salarios tienen que subir y ese es el empeño que tendremos en los próximos meses. Es una lucha que nos llevará a mejorar nuestra condición de vida y de trabajo”.

La salud laboral, fundamental en la negociación colectiva

Durante su intervención, el Secretario General de UGT ha reclamado que la salud y seguridad en el trabajo forme también parte importante de la negociación colectiva. “Es fundamental que se abra una mesa para hablar de seguridad y salud en el trabajo. Hay que acabar con los accidentes laborales y poner los medios para que la sangría que representa la pérdida de vidas se pueda acabar”.

La salud y seguridad en la negociación de los convenios

“Hay que situar los riesgos psicosociales que existen en muchas empresas y terminar con esta lacra”, ha considerado. “La salud y seguridad en el trabajo debe formar parte de la negociación de los convenios”.

Además, ha reclamado al Gobierno que “deje de precarizar y comerciar con las condiciones de trabajo de las personas. Cuando el IMSERSO saca sus planes de vacaciones para las personas mayores, no puede pretender que los trabajadores y trabajadoras del turismo se empleen por 20 euros al día con pensión completa. El Ejecutivo de nuestro país no puede ser un agente precarizador a la hora de contratar los servicios con las empresas subcontratadas, porque eso lo pagan las personas trabajadoras”.

La importancia de la negociación colectiva y la subida salarial

“Quiero reconocer el esfuerzo que las personas que venís desde todas las partes del país habéis hecho para estar esta mañana aquí. A veces ni nosotros reparamos en la importancia que tienen los negociadores y las negociadoras de los convenios colectivos”, ha resaltado el secretario general de CCOO, Unai Sordo.

La actitud de la patronal “es de un cinismo mayúsculo”. “Nos decían que no se podían producir una subida salarial con el coste de vida porque provocaría una inflación de segunda ronda y se ha visto que con una subida salarial en los convenios de poco más del 2%, los precios han crecido igual”, ha añadido el secretario general de CCOO.

Guerra de Ucrania

“No nos vamos a resignar a este escenario en el que los empresarios pretenden hacer recaer sobre la clase trabajadora el conjunto del coste de la crisis de precios que ha generado la guerra de Ucrania”, ha insistido.

En esta línea, ha resaltado que se pueden subir los salarios con los excedentes empresariales sin que suponga una subida de los precios. “No es de recibo la posición de egoísmo y de avaricia de CEOE en este momento en el que necesitamos corresponsabilidad”, ha dejado claro Unai Sordo, que ha subrayado que las organizaciones empresariales están fallando al país.

Poner en valor la negociación colectiva para una subida salarial

“En una mesa como la del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) no vale decir que no estamos de acuerdo y ya está. No ha habido acuerdo hasta ahora, pero hay que plantear una estrategia y una alternativa para poner en valor la negociación colectiva”, según Sordo

Para el líder de CCOO está claro: “Hay que volver a ser corresponsables y si no es por la vía del acuerdo, lo será por la del conflicto”. De hecho, ha apuntado que la vía del conflicto habrá que tomarla en todos y cada uno de los convenios.

“Hay que recuperar alguna de las viejas, pero vigentes herramientas de acción sindical. El convenio colectivo no puede ser un acto administrativo que se negocia y se resuelve sin la participación de la gente a la que representamos”, ha incidido Unai Sordo, que ha alertado de que “esto no puede ser todo para el pueblo pero sin el pueblo. Somos sindicatos de los trabajadores y de las trabajadoras”.