Los sindicatos reclaman medidas más contundentes para visibilizar y prevenir el cáncer de origen laboral

- Publicidad-

El sindicato CCOO reiterar su compromiso para visibilizar el cáncer de origen profesional y con la prevención de las exposiciones a agentes cancerígenos en el ámbito laboral, tal y como viene desarrollando con su campaña “Cáncer Cero en el Trabajo”.

En el Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra hoy, 4 de febrero, Ana García de la Torre, secretaria de Salud Laboral de UGT exige “exige políticas más eficaces ante una enfermedad que afecta a 120.000 personas al año en Europa, provocando cerca de 80.000 muertes”.

Para la secretaria de Salud Laboral de UGT, es fundamental acabar con esta lacra que está afectando seriamente a la seguridad y salud de las personas trabajadoras. “Las empresas deben cumplir con la normativa en prevención de riesgos laborales”, ya que muchas de estas enfermedades y muertes “podrían evitarse, si las exposiciones a cancerígenos en los lugares de trabajo fueran controladas y minimizadas”.

García de la Torre aboga “por la inclusión laboral de las personas con cáncer o que lo han padecido, retornando a su puesto de trabajo de forma segura, sin poner en riesgo su seguridad y salud”.

Desde el sindicato “venimos denunciando la enorme infradeclaración del cáncer de origen laboral en nuestro país”, ha señalado la secretaría de Salud laboral.

Desde CCOO quieren reiterar su compromiso frente a una epidemia “que sufrimos desde hace décadas y que va en aumento”. Es necesario incidir “en cómo afecta a las personas trabajadoras, visibilizando que una parte de estos cánceres tienen su origen en la actividad laboral y la necesidad de impulsar su prevención en las empresas”.

El cáncer laboral tiene un alto coste

Según los datos provisionales de enfermedades profesionales correspondientes a 2021, únicamente se han declarado 51 enfermedades profesionales causadas por agenten cancerígenos (de las cuales 46 entre hombres y 5 en mujeres) siendo 25 debidas al amianto, todas ellas en hombres.

El cáncer laboral tiene un alto coste, tanto para las personas trabajadoras que lo padecen como para sus familias y también para la sociedad en su conjunto. Por ello, es importante conseguir acabar con el infra reconocimiento de los cánceres laborales en nuestro país. Si el cáncer no se reconoce como profesional, la persona trabajadora enferma no tiene derecho a la prestación correspondiente.

Además, su tratamiento y asistencia se deriva al Sistema Público de Salud, en lugar de a la Mutua, por lo que el coste económico derivado lo soportamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos.

Y lo más preocupante, “si no se identifica el cáncer como de origen profesional, es como si no existiera a los ojos de la prevención de riesgos laborales, por lo que el riesgo seguirá presente en el centro de trabajo ya que no se activa el mecanismo de la gestión preventiva, pudiendo desencadenar más cánceres entre el resto de las personas trabajadoras de esa empresa”, ha recordado Ana García de la Torre.

Puestos de trabajo libres de riesgos laborales

Es indispensable, por tanto, “alcanzar puestos de trabajo libres de riesgos laborales, para lo que resulta esencial la realización de la evaluación de riesgos laborales, la adopción de medidas preventivas, formación e información preventiva y una correcta vigilancia de la salud, unido todo ello a la participación de las personas trabajadoras”, ha demandado la secretaria de Salud Laboral de UGT.

Pero también, es necesario que se refuerce la Inspección de Trabajo para así garantizar el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas. Desde UGT proponemos que se alcance a ratio de 1 inspector por cada 10.000 trabajadores, en línea con las recomendaciones de la OIT.

Cáncer Cero en el Trabajo

Desde 2011, el sindicato CCOO puso en marcha de la campaña sindical “Cáncer Cero en el Trabajo” que se mantiene en la actualidad y que inspiró la campaña “Stop Cancer at Work” de la Confederación Europea de Sindicatos.

Las campañas públicas de prevención del cáncer ponen énfasis en factores de riesgo individuales y lanzan mensajes para mejorar hábitos individuales (prevención del consumo de tabaco y alcohol, alimentación equilibrada, promoción del ejercicio físico) que apoyamos desde el sindicato. Pero habitualmente se obvian factores colectivos, olvidando que las condiciones de trabajo son responsables de al menos 10.000 nuevos casos de cáncer anuales en España, siendo la primera causa de muerte en el trabajo. A pesar de ello, estos casos siguen permaneciendo ocultos y solamente se han comunicado 50 partes de enfermedad profesional por cáncer en 2020 y 51 en 2021.

La lucha de los sindicatos europeos frente al cáncer laboral

El compromiso y la lucha de los sindicatos europeos frente al cáncer laboral “ha conseguido que en los últimos años se hayan aprobado 3 modificaciones de la Directiva de Cancerígenos y Mutágenos que poco a poco, y a veces con retraso, se están trasladando a la legislación española”.

Para CCOO, se ha logrado la clasificación como cancerígenas de sustancias muy relevantes, como el polvo respirable de sílice cristalina o los humos diésel, y se ha ampliado significativamente el número de agentes cancerígenos con valor límite obligatorio.

Millones de trabajadores utilizan diariamente sustancias que pueden producir cáncer donde las mejores herramientas para prevenirles están un adecuado sistema preventivo donde información es clave, la sustitución de productos indispensable y una vigilancia de la salud de calidad y adaptada a los riesgos a los que las trabajadoras y trabajadores están expuestos.