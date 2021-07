Los sindicatos rechazan ajustes a las pensiones de los babyboomers

- Publicidad-

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, propuso ayer la puesta en marcha del nuevo mecanismo de equidad intergeneracional para las pensiones, que supondría «un pequeño ajuste”, para la generación de los “babyboomers» (nacidos desde finales de 1950 a mediados de 1970).

Babyboomers

En una entrevista en TVE, el ministro explicóó que esta generación, babyboomers, es “más ancha y deberá asumir algo del esfuerzo que hay que hacer de moderación del gasto en pensiones durante un periodo concreto de tiempo”.

Escrivá plantea que podrían “elegir entre varias opciones: una puede ser un pequeño ajuste en su pensión, que sería muy moderado, o alternativamente podrían trabajar un poco más”.

Según el ministro, España “no tiene un problema agudo de pensiones, sino un problema coyuntural, para afrontar el incremento del gasto que supondrá la jubilación de esta generación, ya que después se corregirá solo”.

Los sindicatos en contra

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez señaló que “anticiparse hoy a lo que va a pasar en las futuras negociaciones no me parece lo más prudente, yo creo que las negociaciones no van a ir por ahí, y desde luego nuestras posiciones no van a ir por ahí”.

Para Álvarez esta propuesta no es nada nuevo. “Durante este periodo de tiempo hemos venido discutiendo con el ministro sobre estos temas. Miren lo que hay en el acuerdo, y miren lo que se decía. Pues el próximo, si hay firma, habrá más de lo mismo”.

Unai Sordo, secretario general de CCOO, aprovechó para recordar la tarea que aún queda por delante: “En España, vamos a tener un 50% más de personas pensionistas en las próximas décadas que cobrarán una pensión de mayor cuantía y durante más tiempo. Debemos olvidar los recortes y ofrecer respuestas responsables que definan el marco de incrementos en los ingresos del sistema”.

Para Unai Sordo, al cuerdo ofrece soluciones a los y las pensionistas de hoy, pero sobre todo, este “contrato social intergeneracional” es una demanda de la sociedad a quienes hoy tienen responsabilidades de representación colectiva en España.

Las claves del acuerdo de pensiones

El acuerdo firmado entre el Gobierno y agentes sociales con el primer paquete de medidas de la reforma de las pensiones contempla “la sustitución del factor de sostenibilidad por un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional que estará definido en cinco meses y que comenzará a aplicarse en 2027”.

Mecanismo de equidad intergeneracional

La reforma de pensiones entrará en vigor «a fin de año», según el ministro de Escrivá, quien ha calculado que “entrará en el Congreso a principios de septiembre y podrá estar vigente en algunos elementos centrales ya para el año que viene”.

Comparecencia ante la comisión del Pacto de Toledo

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparecerá la próxima semana para explicar el anteproyecto de ley ante el Pacto de Toledo. Según confirman fuentes del Ejecutivo, está previsto que lo haga el próximo martes, en el que explicará el detalle de las medidas acordadas. Desde el PP critican que los acuerdos alcanzados con los sindicatos y las patronales, «son anuncios, pero no reformas».

Así, en una rueda de prensa celebrada en la Cámara Baja, la portavoz Cuca Gamarra ha lamentado que «la mayoría» de las medidas de la reforma «no se concretan en absoluto, sino que se posponen». «Y no sabemos para cuándo», ha apostillado. Asimismo, ha criticado la primera parte de la reforma, que supone derogar las medidas impulsadas en 2013 por el PP, porque «es contradictoria con lo acordado por los partidos en el Pacto de Toledo», en referencia a la eliminación del factor de sostenibilidad y el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), establecidos por Mariano Rajoy.