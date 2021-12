Los sindicatos exigen a Ayuso financiación ante el avance de la sexta ola

- Publicidad-

Los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Sanidad han advertido de la dramática situación que se vive en los centros de Atención Primaria en la Comunidad de Madrid. Advierten de las demoras que se están produciendo en la realización y comunicación de resultados de pruebas de detección de Covid-19. Por eso, han exigido que se incremente la financiación y dotación de personal sanitarios en estos centros.

En un comunicado conjunto, los sindicatos Satse, CCOO, Amyts, CSIT-Unión Profesional y UGT han reclamado más financiación para la sanidad pública madrileña. Ayuso no puede dejar en los hombros de los madrileños y madrileñas, la responsabilidad de la salida de la actual crisis sanitaria provocada por la variante Ómicron.

Los cinco sindicatos madrileños denuncian que las Unidades de gestión COVID (UACov) están desbordadas y “en las que trabajan diversos perfiles profesionales sanitarios, algunos de ellos, trabajadores especialmente sensibles adaptados de forma voluntaria a estas unidades”. En este servicio “no se permiten las prolongaciones de jornada remuneradas, pero sus profesionales a diario ven cómo cada vez más pacientes quedan sin llamar porque no pueden abarcar el trabajo, aunque prolonguen jornada sin remunerar”, denuncian.

Citas incompatibles con la lógica

Los sindicatos denuncian “citas coronavirus con una semana de demora”, cuando el periodo de cuarentena es de diez días. Siete subidas negativas en un PCR. Pero aún hay más, los puntos centralizados de pruebas diagnósticas tienen demoras de varios días.

El desgobierno en la Sanidad Pública madrileña está ofreciendo “resultados de PCR COVID19 con más de 7 días de demora en muchos centros”, denuncian incrédulos los representantes de la Mesa Sectorial de Sanidad.

Los centros de salud sin test de antígenos

Los centros de salud carecen de los suficientes test de antígenos. Pero aún es más sangrante esta denuncia. Diario16 ha podido comprobar que las farmacias no tienen los prometidos test, tan cacareados por la presidenta Ayuso.

Autocita con demora

Los sindicatos madrileños denuncian “largas filas en los puntos centralizados de vacunación y autocita con demora de semanas”. Además con de los centros de salud y urgencias hospitalarias saturadas, los pacientes acuden porque necesitan que se les haga test, que no es asistencia clínica.

“13 meses después de que se creasen las UACOV y los puntos centralizados, aún no les han explicado bien cómo funciona el circuito, y no se han dotado de forma adecuada” cuentan.

Falta de pediatras

Si ya de por sí, las agendas de médicos de familia y pediatras ya eran insostenibles, ahora están más saturadas de burocracia relacionada con las cuarentenas y las bajas laborales.

Pero lo mismo pasa con las agendas de las enfermeras, que se ven saturadas con vacunación, pruebas diagnósticas y seguimientos, etc.

Y a pesar de todo lo narrado anteriormente, la presidenta de la Comunidad de Madrid pide responsabilidad a los madrileños y madrileñas.

Los celadores filtros COVID

Es inaudito, denuncian los sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad, que las “Unidades administrativas, en colaboración con la figura de celador/a, que son la primera toma de contacto de los ciudadanos con el sistema, realizando labores de “filtro” en la entrada a los centros de salud, que no pueden atender todas las llamadas que entran, que resuelven dudas de pasaporte COVID a la vez que llaman pacientes para vacunar y rehacen agendas según cambia la organización del centro”.

Pero aún hay más, en los centros de salud se cruzan en la misma sala, “pacientes COVID y no COVID tras el cambio de organización motivado por la bajada de incidencia de mayo”, denuncian. Y advierten que por la seguridad de todos, es necesario volver a poner refuerzos de personal en las entradas de los centros.

Más personal

Los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad “solicitan que de una vez, se cubran todas las ausencias de profesionales sanitarios y no sanitarios (vienen vacaciones, la solución no es quitarlas, es cubrirlas), se contraten refuerzos y en caso de no hallarlos se permitan prolongaciones en todos los dispositivos. Ni un solo profesional debe ver que no se renueva su contrato en enero”, y se dejen desde la Consejería de Sanidad de falsas promesas.

Unidades de Gestión COVID tienen que estar dotadas

“Todas las Unidades de Gestión COVID tienen que ser dotadas inmediatamente de más personal y no puede ser a costa de restar refuerzos a los centros de salud tal y como se está haciendo. Todas ellas deben asumir el máximo de sus competencias para lo que necesitan ser dotadas con todos los perfiles profesionales”, reclaman.

Por último, exigen “dotación de personal y medios para la Atención Primaria, y en su ausencia, información veraz a la ciudadanía. Sus notas de prensa diciendo que refuerzan sólo confunden y hacen que los pacientes carguen su frustración contra los sanitarios y no sanitarios que les atiende.