Los sindicatos denuncian 548 muertes en el trabajo hasta agosto, un aumento del 24% por infartos y derrames cerebrales

- Publicidad-

El número total de accidentes de trabajo con baja hasta el mes de julio se incrementa un 13,9%. En el caso de los mortales el aumento se dispara hasta el 17,3%, una tendencia que de consolidarse supondría que se cerraría el año muy por encima de las 800 muertes en el trabajo.

Aumentan las muertes en el trabajo

Según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social de enero a agosto de 2022, cada día murieron en España 2 personas trabajadoras en un accidente laboral. Cada día ocurrieron 3.225 accidentes de trabajo y 1.710 personas trabajadoras sufrieron un accidente con baja.

La tendencia de aumento de la siniestralidad laboral no remite. El avance de estadísticas de accidentes de trabajo (AATT) correspondiente al periodo entre enero y agosto de 2022 publicado en la web del Ministerio de Trabajo y Economía Social mantiene la tendencia de incremento de la siniestralidad laboral en España que se viene apreciando dese hace meses.

Muertes por infartos y derrames cerebrales

- Publicidad-

Entre los datos, para la secretaria de Salud laboral de UGT, Ana García de la Torre considera que hay que destacar “el aumento de las muertes por infartos y derrames cerebrales. Que han crecido un 24%” y pueden estar relacionadas con la exposición a riesgos psicosociales de origen laboral. También es importante remarcar “los accidentes laborales causados por la exposición a calor. Ya que el verano de 2022 ha sido uno de los más cálidos de la historia desde que hay registros”.

En el mes de agosto se produjeron 41 accidentes laborales de este tipo, de los que uno fue mortal. En datos acumulados, durante los ocho primeros meses de 2022 se produjeron un total de 148 accidentes laborales de este tipo, con 3 mortales. El sindicato reclama una mejora en la Estadística de Accidentes de Trabajo. Hay que hacer un seguimiento más exhaustivo de los golpes de calor debido a que los efectos del Cambio Climático. Cada vez son más evidentes en forma de altas temperaturas durante periodos prolongados.

Plan de choque contra la siniestralidad laboral y las muertes en el trabajo

Ana García de la Torre insiste en que el Gobierno “debe actuar ya y abrir una mesa de diálogo social en materia de siniestralidad laboral. Y que se acuerden medidas urgentes que pongan fin a esta situación”. En particular un Plan de choque contra la siniestralidad laboral de forma inmediata. En el que no pueden faltar acciones para mejorar la gestión preventiva de los riesgos psicosociales de origen laboral.

Además, la secretaria de Salud laboral de UGT considera que es necesario crear “una figura a nivel estatal que haga visitas a empresas. Qué asesore en materia de seguridad y salud en el trabajo en las pymes y micropymes”.

Una figura que ayudaría a mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Insiste en que es esencial dotar a la Inspección de Trabajo de mayores recursos, para vigilar y controlar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.

Aumentan las muertes en el trabajo

La situación es mucho más grave para los accidentes mortales en el trabajo, acumulándose 548 muertes en el trabajo en los primeros 8 meses del año. 81 más que en el mismo periodo de 2021, lo que supone un incremento del 17,3%.

Este aumento es del 17,2% en jornada y del 18,1% en los in itinere. Del 17,4% para las personas asalariadas frente al 17% de las autónomas. El índice de incidencia del conjunto de AATT mortales en jornada de trabajo aumenta un 12,3%. Por sectores hay importantes diferencias. Los servicios son el único sector en el que se aprecia un descenso (-3,9%), mientras que el resto experimentan aumentos que van del 1,7% en la industria al 29,1% de la construcción o el 116,5% del agrario.

Podremos estar por encima de las 800 muertes al acabar el año

“La siniestralidad laboral está absolutamente desbocada desde hace muchos meses y asistimos a una inacción preocupante por parte de los poderes públicos” señala Mariano Sanz Lubeiro, secretario de Salud Laboral y Sostenibilidad Medioambiental de CCOO. “Llevamos todo 2022 advirtiendo que de no corregir el rumbo nos iríamos por encima de las 800 muertes al acabar el año. Nuevamente los datos de agosto no solo no revierten esta tendencia, sino que desgraciadamente la consolidan y refuerzan, superando la previsión las 820. Estamos hablando de un volumen de muertes absolutamente inasumible para una sociedad avanzada porque en la mayoría de los casos son fácilmente prevenibles”.

Responsabilidad de proteger la integridad física y psíquica de las personas trabajadoras

“En CCOO no nos queda más remedio que exigir al gobierno que se tome en serio la siniestralidad laboral, y que sitúe la prevención de riesgos laborales de una vez por todas entre sus principales prioridades en materia sociolaboral. La responsabilidad de proteger la integridad física y psíquica de las personas trabajadoras recae en exclusiva en las empresas y es a estas a las que hay que exigir el cumplimiento estricto de la normativa preventiva. Pero la Constitución Española encomienda a los poderes públicos velar por la salud y la seguridad en el trabajo y este mandato constitucional conlleva la necesidad de desarrollar una política de protección de la salud de las personas trabajadoras de los riesgos derivados de trabajo. Estamos en el último tramo de la legislatura y ante la última oportunidad que tiene el Ministerio de Trabajo y Economía Social de situar entre sus preocupaciones a la prevención de riesgos y al mismo nivel que otras materias sociolaborales. Y la mejor manera de demostrarlo sería aprobando de manera inmediata la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2022-2027, demasiados meses postergada”, añadió Sanz.