Los sindicatos de Brasil se movilizan contra las privatizaciones de empresas públicas de Bolsonaro

O #18ADiaDeLuta também é #18AContraPrivatizacoes. Os Correios estão no centro do debate.



Uma das empresas mais antigas do país, os @CorreiosBR são patrimônio de cada brasileiro, geram lucro e tornam o Brasil mais forte.



Quase 100 mil trabalhadores estão com a corda no pescoço! pic.twitter.com/1Gc7Mry3RE