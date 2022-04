Los sindicatos asumen que no habrá pacto de rentas, pero exigen para este 1º de Mayo subir salarios, contener precios

- Publicidad-

Los sindicatos CCOO y UGT saldrán este domingo, 1º de mayo asumiendo que no habrá un pacto de rentas. Los secretarios generales, Unai Sordo y Pepe Álvarez, tampoco creen posible alcanzar el V Acuerdo de Negociación Colectiva (AENC) para subir los salarios de los trabajadores y trabajadoras durante cuatro años.

No habrá pacto de rentas

Ambos se han mostrado seguros de que los precios, que ya han subido por efecto del encarecimiento de los costes energéticos de suministros, no se van a moderar pese a que la inflación .

Este 1º de Mayo, reclamarán con más ímpeto que nunca, en las más de 60 manifestaciones que el próximo domingo recorrerán las calles de las principales ciudades españolas.

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha destacado que las prioridades sindicales para este 1º de Mayo pasan por medidas efectivas para la contención de los precios, por pactar subidas salariales que eviten la devaluación salarial y por medidas que refuercen la igualdad.

Presión inflacionista

Este 1º de Mayo, las organizaciones sindicales van a poner de relieve que la fuerte presión inflacionista de la energía, a la que se suman los efectos de la guerra de Ucrania, se está extendiendo a los bienes y servicios fundamentales perjudicando en mayor medida a los hogares con menores ingresos. “Es urgente tomar medidas eficaces para frenar la subida de los precios que empobrece a la clase trabajadora”, han reiterado.

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, ha explicado en la rueda de prensa de presentación del Primero de Mayo que “sin la movilización no habrían sido posibles los acuerdos de los ERTES, el acuerdo de teletrabajo, de pensiones, la subida del SMI o la propia reforma laboral”. Por eso, “este 1º de Mayo hay que salir a la calle desde el orgullo de lo conseguido para plantearnos los retos de futuro”. “Hay que dar una bofetada a los que no creen en la movilización, y no quieren consolidar los avances en nuestro país”.

Subir salarios y pensiones conforme al IPC

Álvarez ha señalado que con una inflación del 10%, si no se suben los salarios o las pensiones, conforme al IPC, se producirá un empobrecimiento de la mayoría social. En este sentido, ha dicho que le parece un escándalo que la CEOE que ha firmado el acuerdo de pensiones se esté planteando hoy que no se mantenga el IPC como el elemento de revisión de pensiones y que el PP, en el marco de las medidas económicas para 2022, plantee los mismo para las pensiones más altas. Ha recordado que “hay un acuerdo y una ley que hay que cumplir”.

Guerra en Ucrania

CCOO y UGT han celebrado que el Gobierno haya tomado medidas para afrontar las consecuencias generadas por la guerra en Ucrania, pero han alertado de que estas medidas son insuficientes para proteger a las personas más afectadas por la fuerte subida de los precios.

En su opinión, en el corto plazo las medidas deben focalizarse en paliar las consecuencias más negativas de este choque externo, especialmente sobre los sectores vulnerables de la población; actuar sobre las causas de la subida de los precios energéticos y lograr un reparto equilibrado del ajuste entre todas las rentas, incluyendo a los beneficios empresariales y las rentas del alquiler inmobiliario.

Igualmente, creen que en el medio y en el largo plazo deben reforzarse las medidas que permitan avanzar en la eficiencia y autosuficiencia energética, haciendo una apuesta clara por las renovables como energía más barata y eficiente que puede convertir a nuestro país en el motor del cambio energético en Europa.

V Acuerdo de Negociación Colectiva (AENC)

Por otro lado, ha afirmado que “la CEOE debe ser consciente de que si no hay acuerdo en el diálogo para renovar el AENC, la situación de conflictividad va a crecer de manera exponencial. No nos vamos a quedar con los brazos cruzados”. En este sentido, ha establecido como objetivo la inclusión de cláusulas de revisión salarial en los convenios. Ha recordado que actualmente solo el 16% de las personas trabajadoras cuentan con cláusula de revisión y que los principales problemas se plantean en las empresas donde la representación sindical es escasa o no hay.

Precios de la energía

Asimismo, ha demandado al Gobierno de España y a la UE que adopten “todas las medidas necesarias” para acabar con la especulación que se produce en los precios de la energía y otros productos esenciales. La Comisión Europea debe aprobar definitivamente los precios máximos del gas. Por otro lado, “el acuerdo de medidas económicas adoptadas por el Gobierno es absolutamente insuficiente” y ha dicho “España, lejos de necesitar rebajas fiscales, necesita soporte a las familias y personas que están en una situación más vulnerable”.

Para ambos sindicatos, es imprescindible garantizar el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de aquellos con menos recursos, de ahí la importancia de las subidas del salario mínimo interprofesional (SMI) y de las pensiones referenciadas al incremento del coste de la vida, en un momento en el que elementos básicos de la cesta de la compra como la electricidad, los carburantes o los alimentos registran fuertes subidas de precios, empeorando las condiciones de vida de la población. “Hay que coser y cohesionar la sociedad. La reforma laboral aprobada es buen ejemplo de ello», según el secretario general.

Por tanto, ambos sindicatos creen que es importante desarrollar una negociación colectiva que frene la dinámica de pérdida del poder adquisitivo de los salarios, para evitar que se genere un polvorín social y poner en riesgo la recuperación económica.

Subidas salariales con cláusulas de revisión salarial

En este sentido, durante la rueda de prensa para presentar los actos del Día del Trabajador, el secretario general ha dejado claro que CCOO va a ser beligerante para que a la negociación colectiva se lleven los mismos planteamientos que las organizaciones sindicales están planteando a la patronal: “Las subidas salariales tienen que ir acompañadas de cláusulas de revisión salarial, que son necesarias para evitar a final de año los salarios sean los que paguen el pato de la inflación”.

De hecho, el secretario general de CCOO ha incidido en que «España no tiene riesgo de espiral inflacionista por la subida de salarios, pero sí un riesgo de caída de demanda si no aumentan las nóminas».

“La desigualdad también frena el crecimiento económico, no podemos consentir que se pretenda salir de esta crisis, a costa de devaluar los salarios, de generar más pobreza laboral y mayor desigualdad social”, según el manifiesto.

Igualdad

Otras de las reivindicaciones este Primero de Mayo es seguir avanzando en igualdad (porque aunque se ha progresado, persisten las discriminaciones de las mujeres y de las personas migrantes y LGTBi) e impulsar la seguridad y salud en el trabajo (porque cada día siguen muriendo dos personas al día por accidentes laborales y es necesario prevenir las enfermedades profesionales). Asimismo, en este Primero de Mayo se defenderán las 32 horas semanales, conseguir una transición ecológica justa y la necesidad de una gran reforma del Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI.

Álvarez, ha remarcado, además, el carácter internacionalista de 1º de Mayo, en el que se celebrarán más de 60 movilizaciones en toda España, y en el que estará muy presente la brutal invasión de Ucrania por parte de Rusia, pero también la vulneración de los derechos laborales y la persecución sindical que se produce en países como Birmania o Colombia.