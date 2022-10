Los sindicatos anuncían una huelga sanitaria a Ayuso por la tomadura de pelo en la apertura de las Urgencias de Atención Primaria

- Publicidad-

Los sindicatos de Mesa Sectorial de la Sanidad han terminado en ruptura, abandonado la reunión. para tratar el nuevo modelo asistencial para la urgencia extrahospitalaria de Atención Primaria, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Los sindicatos declaran la guerra sanitaria a Ayuso

El Sector Salud y Servicios Sociosanitarios de UGT, Servicios Públicos de Madrid considera que no hay negociación posible con las premisas que expone Ayuso, mientras no se mantengan o mejoren las condiciones laborales de los trabajadores.

Próximanente huelga

Por eso, los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial, Satse Madrid, CCOO de Madrid, Amyts, CSIT, Unión Profesional y UGT Madrid han anunciado una convocatoria de huelga para los profesionales sanitarios afectados en la apertura de los 78 Punto de Atención Continuada, PAC, los antiguos SUAP, Servicios de Urgencias de Atención Primaria.

La Consejería de Sanidad sostiene que hay que dar la asistencia sanitaria que demanda la población con los profesionales que tienen actualmente. Eso quiere decir que la intención de Ayuso es abrir los centros con casi la mitad de las profesionales que había antes de la pandemia. Y lo van a hacer en contra de los sindicatos madrileños entre el 24 y 25 de Octubre.

Para poder abrirlos van a hacer una asignación temporal con profesionales de los Servicios de Atención Rural (SAR) y SUAP, respetando su destino en los antiguos centros que tenían y en el caso de tener que ajustar presencias a otros centros lo harán según antigüedad en Servicio Nacional de Salud (SNS).

En caso de empate atenderán por cercanía a domicilio. La asignación temporal será con movilidad voluntaria. Posteriormente habrá una movilidad definitiva donde se les asignará un dispositivo concreto La semana que viene pretenden negociar esta movilidad según Plan de Ordenación.

Ayuso empeora las condiciones laborales de los profesionales.

Los sindicatos se oponen al empeoramiento de las condiciones laborales de los profesionales. Además, aseguran que siguen sin tener la documentación escrita necesaria para poder valorar a profesionales afectados.

“La situación no podría ser más desoladora”, ha asegurado Ángela Hernández, portavoz de Amyts, el sindicato de los médicos, en un vídeo. “La Administración no se ha movido ni un milímetro respecto a las primeras propuestas que nos comunicaron de forma oficial”.

Por su parte el portavoz de Sanidad de CCOO Madrid, Sergio Fernández, quien ha afirmado que “la Consejería de Sanidad ha presentado una postura inamovible”. “Es inadmisible el maltrato al que se va a someter a los profesionales de Servicio de Atención Rural (SAR) y los servicios de urgencia de atención primaria”.

Ayuso no quiere negociar

“La Administración no da muestras de querer tener una negociación real”, señala Julián Ordóñez, de UGT Servicios Públicos en Madrid.

La propuesta de Ayuso empeora drásticamente las condiciones actuales de los profesionales y afecta claramente al cómputo horario, a los turnos de trabajo y a su ubicación.

Los profesionales que optaron a estas plazas en los traslados lo hicieron con condiciones muy diferentes que ahora no son respetadas, esto es inadmisible. El horario planteado hasta las 12 de la noche no contempla, por ejemplo, las dificultades de movilidad de los trabajadores.

Desde la Consejería de Sanidad de Ayuso argumentan que han dado la documentación suficiente para valorar el modelo organizativo que es sólo una parte de la negociación.

Lo siguiente serían las retribuciones y luego los procesos de movilidad.

Informan que los profesionales afectados son: Médicos 212 de AP y 12 del SUMMA112. Enfermeras 184 de AP y 86 SUMMA 112. Celadores 156 AP y 44 SUMMA 112.

El viceconsejero de Sanidad da por hecho que no se va a llegar a un acuerdo y aun así confirma que seguirán adelante. Además de forma asombrosa, señala que “el modelo no es fruto de la improvisación”.

La Gerencia de atención Primaria Madrid dice haber hecho un análisis de 5 años de la demanda asistencial. Y según sus datos, que no estaban adecuados los recursos a las necesidades y eso es lo que están buscando reordenar, en contra de la opinión de todos los sindicatos.

Desde UGT plantean que la falta de CIAS hizo que los trabajadores del SUMMA112 hayan estado 2 años moviéndoles por diferentes sitios.

Que es el código CIAS

El Código de Identificación de Asistencia Sanitaria (C.I.A.S.) identifica la vacante a la que inicialmente se adscribe al aspirante que la obtuviera, no afectando a su nombramiento de equipo o Área de Atención Primaria, ni limitando las posibilidades de reorganización asistencial conforme a la normativa vigente.

Desde Recursos Humanos aseguran que esto no va a ser así porque van a estar adscritos a un centro concreto. Los sindicatos denuncian una la falta de planificación evidente.

En Junio el planteamiento era diferente. Julián Ordóñez, de UGT Servicios Públicos en Madrid, señala que “es necesaria una negociación seria y sin prisa, para buscar un modelo que realmente consiga dar asistencia a la población sin perjudicar a los profesionales”.

Entiende que el modelo organizativo compete a la Comunidad de Madrid y, pero los sindicatos “debemos velar porque no salgan perjudicados en sus condiciones laborales”.

Por eso, Julián Ordóñez, denuncia que la administración no ha atendido a problemáticas cotidianas de los profesionales que son las que les preocupan, “como que se van a ver obligados a ir muchos más días al punto asistencial con el gasto que supone, problemas de conciliación con el cambio de turno. Se les plantea la dificultad que supone intentar sostener un servicio con la voluntariedad de los profesionales de AP, de los cuales aún no saben si las van o no a aceptar”.

Todos los sindicatos reclaman a Ayuso a que explique los motivos reales para implantar este modelo en el que se empeoran drásticamente las condiciones de los trabajadores.