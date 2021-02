El Gobierno Vasco no va a recurrir la apertura de bares, según ha confirmado hoy el lehendakari Iñigo Urkullu.

Los servicios jurídicos recomiendan no recurrir el auto del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que autoriza la apertura de bares y restaurantes en toda la comunidad autónoma.

«No recusaremos al juez Garrido. No es una actuación del Gobierno vasco contra el juez; si no una actuación del juez contra lo que es la evidencia de la pandemia», afirma Urkullu en su comparecencia.

Además, el lehendakari ha anunciado la movilidad entre municipios.Las modificaciones entrarán en vigor el lunes y permanecerán durante 20 días. Así, Euskadi permitirá a partir del lunes el desplazamiento al municipio colindante para realizar actividades socioeconómicas y actividad al aire libre.