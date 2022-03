Los psicólogos advierten de un aumento del «tecnoestrés» durante la pandemia

- Publicidad-

Según una investigación realizada por CCleaner el 80% de los españoles se sienten satisfechos o relajados cuando sus dispositivos digitales están optimizados y funcionan correctamente. El buen funcionamiento de los dispositivos móviles, ordenadores o tabletas es una cuestión importante para el 81% de las personas encuestadas, sobre todo porque cualquier ralentización o reducción del rendimiento del dispositivo genera estrés en el 70% de los casos.

La relación entre el bienestar mental de los consumidores y sus dispositivos electrónicos es más estrecha que nunca. La aceleración de la digitalización y el aumento del trabajo desde casa han convertido a la tecnología en un compañero indispensable para muchos usuarios.

Esta dependencia de los dispositivos explica que el 75% de los españoles reconozca que se siente más tranquilo si sus dispositivos están ordenados y optimizados. Sin embargo, solo el 37% de los encuestados afirma limpiar y organizar sus dispositivos. Otro 29% dice ser consciente de la necesidad de cuidar sus dispositivos, pero procrastina la tarea en la mayoría de las ocasiones, mientras que el 14% nunca encuentra el momento para hacerlo.

«Aunque nadie duda de los beneficios de utilizar ordenadores portátiles, tabletas y móviles para conectarse con los amigos, compañeros de trabajo y empresas, los psicólogos han observado un aumento del ‘tecnoestrés’, un fenómeno que genera estrés y ansiedad, y que a su vez puede tener un impacto negativo en nuestra calidad de vida», indica Jonathan García-Allen, psicólogo y responsable de comunicación del medio Psicología y Mente.

«Para que un dispositivo funcione correctamente, es necesario cuidar su salud. De la misma manera que una buena alimentación e higiene son esenciales para las personas, debemos prestar más atención a cómo la descarga de archivos y el desorden del contenido afectan a los dispositivos de los que todos dependemos. Tener demasiada ‘basura’ no solo abre la puerta a problemas de seguridad, sino que también puede afectar negativamente al rendimiento de los dispositivos y, por tanto, a nuestro bienestar mental», añade Luis Corrons, Security Evangelist de CCleaner.

Los expertos recomiendan rutinas digitales saludables

Sin embargo, si prestamos atención a los hábitos online de los usuarios, observamos que no todos los consumidores priorizan la salud de sus dispositivos. El 53% admite que rara vez o nunca actualiza sus controladores y el 39% reconoce que no suele cambiar las contraseñas de sus cuentas. En cuanto a la privacidad, los usuarios también parecen prestar poca atención a prácticas recomendadas como la eliminación del historial de navegación o la limpieza de la caché; en ambos casos, el 24% confiesa no hacerlo casi nunca.

Hay otras rutinas digitales saludables que parecen ser más comunes entre los usuarios españoles. Por ejemplo, el 33% vacía su bandeja de entrada de correo electrónico a diario. El 76% elimina los archivos no deseados de su dispositivo al menos una vez al mes, y el 72% vacía la papelera de reciclaje.

“Resulta impactante el modo en que la seguridad informática y la rapidez de nuestros dispositivos tecnológicos son factores que están íntimamente relacionados con nuestro bienestar mental”, señala Bertrand Regader, psicólogo y CEO de Psicología y Mente. “Nuestras investigaciones demuestran que nuestros niveles de insatisfacción, frustración y tecnoestrés aumentan cuando nuestros dispositivos no funcionan correctamente y esto tiene un efecto perjudicial en nuestro estado general de ánimo. Es importante, por tanto, contar con herramientas que optimicen nuestros dispositivos».