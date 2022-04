El Gobierno de Díaz Ayuso no aplica sus propios decretos

- Publicidad-

Después de varios años de lucha por parte de los profesionales de la Actividad Física y el Deporte, en julio de 2020 la Presidenta de la Comunidad de Madrid a través del decreto 59/2020 les concedía la pretensión de implementación de la tercera hora de Educación Física en las escuelas secundarias de la región para el ciclo lectivo 2020/2021. Un mes más tarde, el sueño cumplido acabó en pesadilla: el Consejero de Educación y Juventud, Enrique Ossorio, comunicaba el aplazamiento de la medida de forma indefinida y así, hasta la fecha.

Desde el Colegio Oficial de Licenciados de EF y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (COPLEF) durante los últimos dos años se ha solicitado en varias ocasiones a la Consejería de Educación su implantación para los cursos, ya pasados, e incorporación a la nueva ley educativa (LOMLOE) pero sin recibir hasta el momento respuesta alguna. Rosa Tapia Ortega, su presidenta, es categórica sobre la decisión del gobierno regional “No hay razones para no defender la tercera hora de Educación Física y por supuesto, no hay razones para no implementarla”

Sin embargo, la aprobación del decreto de la tercera hora de Educación Física en las escuelas madrileñas permite al actual gobierno de Díaz Ayuso calificar la medida como cumplida de su programa electoral. Los hechos indican lo contrario.

Tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto, 217/2022, del pasado martes 29 por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, COPLEF ha insistido en sus reivindicaciones a la Consejería de Educación del gobierno madrileño enviando nuevamente aportaciones básicas a la estructura y planificación de las enseñanzas que incluyen, además de la esperada tercera hora, otras propuestas como asignaturas optativas (“Deporte” “Actividad Física en Medio Natural” y “Expresión corporal, ritmo y movimiento”) en la ESO y dos horas semanales para la Formación Profesional Básica.

La tercera hora, una necesidad

La tercera hora de Educación Física no es un capricho de los profesionales del sector sino una necesidad que cuenta con respaldo científico: “Con la tercera hora el alumnado genera un gasto energético extra en una educación con 28 horas de 30 horas sedentarias, genera hábitos de práctica deportiva en una fase sensible, que le mantendrá saludable a lo largo de su vida, incrementa y potencia el desarrollo cognitivo y por último, como consecuencia de ello, el rendimiento académico” afirma Rosa de Tapia Ortega, presidenta de COPLEF Madrid.

Asimismo, la presidenta del Colegio añade “La Educación Física es por sí misma, una de las pocas asignaturas que llevan la palabra “Educación”, que actúa de manera transversal para el resto de aprendizajes y con un gran impacto en la salud física y mental; muy importante para la salud presente y futura, más si cabe en mujeres en las que la práctica deportiva desaparece prácticamente a partir de 18 años”

Un dato a tener en cuenta es que las dos horas semanales en el sistema educativo español se encuentran por debajo de la media europea que supera las tres. Si en Madrid, las clases de Educación Física suponen un 6%, en Francia superan el 14% de la carga horaria total. España, en cuanto al desarrollo de la actividad física en los centros educativos, está al mismo nivel que Malta y Turquía.

Los efectos de la pandemia

Rosa de Tapia Ortega facilita algunos datos de interés “en el primer confinamiento tuvo unos efectos devastadores. La actividad física disminuyó de 150 minutos/día a sólo 60 en un 95% de la población escolar. Muy condicionado a familias con material deportivo o espacio para el ejercicio físico en casa. Todo ello con un consumo de pantallas cercano e incluso mayor a 6 horas diarias”.

En este sentido, el aplazamiento de la implementación de la tercera hora de Educación Física en las escuelas madrileñas llego en el peor momento: para COPLEF Madrid habría sido una excelente herramienta para el alumnado de cara a paliar los efectos de la crisis del coronavirus.

Los jóvenes y la actividad física

Asimismo, de acuerdo a los informes del Ministerio de Educación (2014), Informe Eurydice (2013) y la OMS (2018), Rosa de Tapia destaca unos datos alarmantes ”el 80% de la población escolar solo realiza ejercicio físico en el centro educativo, y uno de cada tres adolescentes presenta sobrepeso” y ahonda en el sesgo de género al afirmar que “esta cifra es más significativa en niñas que en niños”.

En uno de los mayores estudios realizado y que abarcó 65 países, el alumnado que recibía 3 o más clases por semana de Educación Física, tenían el doble de probabilidades de ser suficientemente activos y saludables durante toda su vida. Y Rosa de Tapia Ortega es un hecho que no quiere dejar pasar por alto: «Está más que demostrado que la práctica de ejercicio de forma regular además de mejorar el estado anímico en general, potencia el rendimiento cognitivo, la capacidad de atención y retención, así como diversas adaptaciones que fomentan el aprendizaje y la memoria».

Por otro lado, el sedentarismo es el cuarto factor de mortalidad según la Organización Mundial de la Salud. El coste total de la inactividad física de la población española le cuesta al Estado 4000 millones de euros anuales en gasto sanitario, de forma directa o indirecta. Para la presidenta de COPLEF Madrid “este dato debería ser suficiente para alarmarnos”