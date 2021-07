Los Presupuestos del Estado orientarán a España a un país más productivo, feminista y ecológico

- Publicidad-

Mª Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, vuelve hoy al Consejo de Ministros para hablar de datos económicos y de cómo será la propuesta de los Presupuestos del Estado que planteará el Gobierno para el próximo año. Así, explica que «la orientación que tiene el proyecto de presupuesto va dirigido a un país con un modelo más productivo, feminista, ecológico».

Proyecto Crea y Crece

En la misma ruedas de prensa, la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, ha anunciado también que el Consejo de Ministros ha lanzado a audiencia pública el anteproyecto de ley de creación y crecimiento empresarial, conocido como Crea y Crece, y uno de los «más importantes del Plan de Recuperación». En palabras de Calviño, el objetivo es mejorar la viabilidad empresaria y la «creación de empleo de calidad».

Con esta nueva ley, se podrán crear empreas en España a partir de 1 euro, se reforzarán los controles, se facilitarán las formas de pago, con la mayor colaboración con administraciones y se impulsará a través de la financiación colectiva, tal y como ha explicado Calviño.

Techo de gasto

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y anterior portavoz del Gobierno, ha regresado de nuevo en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros para presentar la aprobación del techo de gasto para 2022. Es el primer paso para avanzar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La responsable de Hacienda ha recordado la suspensión de las reglas fiscales de déficit y deuda pública por parte de la Comisión Europea. Por eso, Montero pide una solicitud al Congreso de los Diputados para aprobar «no fijar objetivos de déficit, sino solo una tasa de referencia».

«El hecho de que no existan reglas fiscales no implica que no haya una responsabilidad por parte del Gobierno», asegura la ministra de Hacienda, que reconoce «estar trabajando en una reducción progresiva del déficit público».