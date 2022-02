Los políticos abandonan a la ciudadanía a su suerte

- Publicidad-

Los políticos de este país o nos toman por tontos, o creen que no tenemos memoria, llegan las elecciones y todo son promesas, promesas que nada más acabarse las elecciones se las lleva el viento, o no le dan la importancia que tienen.

Los que llevan toda la vida gobernando, ¿por qué no hicieron todo aquello que ahora prometen, en los más de 30 años de gobierno por su parte? Los que están en la oposición, ¿Por qué no les oímos reclamar con la contundencia en que lo hacen ahora, todo lo que dicen que ellos habrían hecho o harán?

Resumiendo, que los que realmente sufrimos su desgana, su poco trabajo, su falta de empatía somos los de siempre los sufridos ciudadanos, que en época electoral pasamos a ser “votantes” y parece que les importamos algo, pero todo es un engaño.

Pero vas al hospital, y te encuentras a pesonal exhausto de tanto currar, sin que se implementen las plazas que han dado por amortizadas los políticos de turno, cada vez que se jubilaba algún médico, enfermera, técnico, auxiliar, celador o personal de servicios. Como resultado, peor servicio, más listas de espera, más gente abandonada en los pueblos pequeños a su suerte, por una pésima gestión de los que gobiernan, y una pésima oposición que es incapaz de exigir nuestros derechos. Mientras tanto ellos, pierden el tiempo en sus guerras internas por manejar el poder.

Esto sucede en todos los servicios que los ciudadanos debemos tener, en colegios, institutos, en justicia, en servicios sociales, etc… ¡Es lamentable y penoso, ver cómo los políticos se escupen en la cara, insultos, el consabido: “y tú más”, me avergüenzan, me entristecen y me agotan al mismo tiempo. Mientras los ciudadanos de a pie, nos dejamos la vida trabajando, luchando para sacar adelante un país, el nuestro, del que sólo se acuerdan a la hora de las elecciones.