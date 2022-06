Los partidos políticos se olvidan de la tercera provincia de España…de nuevo

- Publicidad-

Estos días atrás nos hemos desplazado a Madrid más de 50 representantes de la ciudadanía española en el exterior y calculando rápido hemos viajado entre todos y todas más de 150 mil kilómetros hasta Madrid.

Un viaje para encontrarnos con muchas instituciones, sindicatos, comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, ministerios…pero según el orden del día, había unos interlocutores, que por lo visto han de ser muy importantes para la emigración ya que tenían unas cuantas horas asignadas a su disposición y estos son los partidos políticos.

A pesar de imaginar que nuestra administración probablemente informó de este evento a nuestros representantes en el Congreso, los consejeros y consejeras escribimos una carta a los grupos parlamentarios Socialista, Popular, Unidas Podemos-Em Comú Podem-Galicia em Común, Esquerra Republicana, Plural, Ciudadanos, EAJ-PNV, Euskal Herria Bildu, el Mixto, y esa banda de color verde

Pues los 15 kilómetros escasos de distancia entre el Congreso de los Diputados en Carrera de San Jerónimo y el hotel donde teníamos la reunión parece ser que impidieron que, de 10 grupos, solo 3 aparecieran por este foro.

Hubo una excusa de Ana Oramas del Coalición Canaria, que siempre nos acompaña en este foro y que tuvo una urgencia de última hora y tuvo que excusar su falta de asistencia en esta ocasión.

Del resto poco se puede decir, y entre ellos hay partidos que sé que en el pasado han mostrado compromiso con la emigración, pero esta vez y tras 4 años sin reunirnos en este foro, permítanme cuestionarme si los que faltaron son de verdad un partido para TODOS y TODAS las españolas o solo para los que viven dentro del país.

Por cierto, ¿es más importante su tiempo, que es pagado con los impuestos de todos y todas, que el de mi compañera Nuria de Sídney, Mabel de Argentina o Pablo de Canadá y que por cierto trabajan por la comunidad de manera voluntaria?

Desilusión o decepción no son la palabra adecuada para expresar su falta de compromiso no viniendo a ver este Consejo totalmente renovado y no hayan conocido a nuestra primera presidenta de esta institución, la leonesa residente en Frankfurt Violeta Alonso Peláez.

Cabreo es la palabra que me viene a la cabeza y es bastante desagradable saber que tendremos que sonreírles sin vienen en el futuro… y pelillos a la mar, sin poderles decirles a la cara que no es aceptable su ausencia.

Prefiero gastar energías con los que si vinieron y voy por orden de intervención:

José Antonio Bermúdez de Castro del PP nos explicó con detenimiento la derogación del voto rogado y a pesar de que hay muchos otros temas por resolver, esta reforma mejorará nuestra democracia.

La segunda diputada en atender fue María Carvalho Dantas de Esquerra Republicana de Catalunya se excusó por no haber podido estar en la totalidad de los dos días de este foro, que era su intención. Siendo emigrante ella misma desde hace más de 27 años, entendía muy bien muchos de los problemas que habíamos estado presentando y nos explicó su apoyo por una Ley de Nacionalidad justa, finalizado su intervención con su disposición para recibir propuestas a ser tratadas en el Congreso.

El ultimo diputado fue el socialista Julio Navalpotro Gómez. Se sumó a comentar la aprobación de la reforma del voto rogado por consenso y nos sorprendió gratamente con una modificación del reglamento de extranjería en la que están trabajando y que afectaría a los matrimonios mixtos de españoles residentes en el exterior diciendo que “el gobierno tiene previsto modificar la actual situación en la que a los cónyuges se les niega la nacionalidad.»

Como recién elegido presidente de la Comisión de Derechos Civiles y Participación supuso una alegría enorme escuchar que están siendo proactivos y trabajan por propuestas que han estado en el cajón demasiado tiempo.

Fue muy positivo escuchar a estos 3 partidos y yo en mi intervención pude establecer que al menos a fecha de 15 de junio de 2022 estos son los 3 partidos de la emigración…al resto ni se le vio, y a uno de ellos no se le echo para nada en falta.

Recordé a los partidos presentes, que en el arco parlamentario español hay una banda que aplaude violencia policial con los exiliados, o que quizás hubiera llamado Menas de forma despectiva criminalizando a los 19,637 niños y niñas que fueron evacuados desde Santurce hacia Francia, Alemania, Reino Unido, o la Unión Soviética hace 8 décadas.

A esos no les esperamos y es mejor que se queden fuera de la sala.

Del resto de partidos me gustaría que quizás puedan reparar su ausencia viniendo el próximo año, pero aún más importante sería que se acuerden de nosotros donde hace falta de verdad, en los programas electorales.

En dos días de reuniones se ha logrado mostrar una forma mas organizada y coordinada de trabajo, con comunicados por parte de la nueva Comisión Permanente antes de que se cumplan 48 horas de la finalización del 1er Pleno, y que mostraran una línea de defensa de los derechos de nuestra emigración.

El reglamento del Consejo se ha actualizado, atendiendo a todos los cambios que empoderen y hagan más transparente a esta institución y agradeciendo a Yolanda Bueno Cachadiña y Marco Antonio de Lera su trabajo para hacerlo posible.

La guinda del pastel nos la quitaron los partidos no atendiendo en mayor numero a explicarnos o mejor aún, a escucharnos, pero ya sabemos quien trabaja y quien no lo hace por la emigración, y en este pleno se recordó de manera póstuma a José María Valadés, Felipe Andreu y Carmelo González y que hicieron más que muchos partidos políticos en Bélgica, Argentina y Cuba respectivamente.

Ya tenemos nuevo Consejo y ahora toca trabajar por sacar adelante muchas propuestas que mejoren nuestra vida en el exterior ya sea con partidos o sin ellos y si hay cambios de gobierno a mitad de mandato que sepan que esta nueva forma de trabajar está para quedarse y trabajaremos sin injerencias partidistas.