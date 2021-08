Los paralímpicos reivindican que son el 15% de la población

- Publicidad-

El término discapacitados suena cada vez más añejo y desfasado. Discapacitados somos todos en algún sentido u otro y en mayor o menor medida. Por eso, términos como: “personas con capacidades diferentes” o “diversidad funcional” suenan más a normalización. Muchas de las personas que tienen capacidades diferentes de la mayoría están hartas de que se les trate como una especie de héroes por el simple hecho de tirar para adelante. Lo único que quieren es que se les trate como a los demás y no ser discriminados ni en positivo ni en negativo. La campaña «We the 15» reivindica que las personas con capacidades diferentes són el 15% de la población y quieren ser tratadas con normalidad.

We the 15

La campaña “We the 15” del Comité Olímpico Internacional viene acompañada de un simpático vídeo que puedes ver clicando aquí en el que personas con capacidades diferentes reivindican que se les trate de manera normal. No son especiales ni quieren que se les considere así. Y sobre todo no son ningún bicho raro, ya que 1.200 millones de personas pertenecen a este colectivo.

Desarrollar su potencial

La campaña durará 10 años y su objetivo es romper las barreras que impiden desarrollar a las personas con diversidad funcional todo su potencial. Algo que muchas veces no es nada más, ni nada menos, que poder sentirse miembros activos de la sociedad. La iniciativa coincide con los juegos paralímpicos de Tokio que comenzarán el 24 de agosto y acabarán el 5 de septiembre.

Demostrar que son normales

Este pasado jueves, como muestra de apoyo a la campaña “We the 15”, se iluminaron de color Lila edificios emblemáticos de todo el mundo. En España los espacios elegidos para mostrar el soporte a la iniciativa fueron el Palacio de las Artes de Valencia y la plaza de España de Sevilla. El próximo 24 de agosto los atletas paralímpicos demostrarán que son tan normales que a veces incluso pueden llegar a ser héroes.