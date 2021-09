- Publicidad-

Según la última EPA, el desempleo entre los mayores de 50 años ha crecido tres veces más en el segundo trimestre que en el conjunto global de España. En concreto, entre las personas con más de 50 años ha crecido el paro un 16 % frente al 5,2 % del total, y un 8,4 % de los menores de 30 años. Además, entre el millón de parados que superan los 50 años de edad, un 60 % llevan más de un año buscando empleo y son considerados parados de larga duración, y muchos de ellos llevan más de dos años en esta situación. Son parados crónicos, y son el fruto de los brutales ERES que han afectado a nuestro sistema laboral. Muchos de ellos han agotado el desempleo, tienen que hacer frente a hipotecas y a los estudios de sus hijos, y dependen de prestaciones ridículas. Hasta aquí las cifras. Pero detrás de estas cifras hay nombres y apellidos, y muchos de nosotros tenemos amigos y conocidos en esta situación, amigos que en el mejor de los casos se encuentran en total precariedad laboral, y donde su experiencia y su saber hacer no es valorada para nada por un sistema productivo como el español donde el valor añadido no sirve apenas de nada. Y no sólo es el coste laboral o monetario, es el coste psicológico brutal que supone esta situación. Todo esto ha sido convenientemente silenciado y ocultado por una fraseología cool, con toques green, cuando no directamente sepultado por una avalancha indirecta de insultos y reproches. Son los olvidados. Los olvidados a sabiendas y con premeditación y alevosía.

También han sido olvidados los cinco millones de personas que no pueden calentar sus hogares en invierno por la llamada pobreza energética. Nada más y nada menos que en España mueren 7.000 personas al año por no poder hacer frente al coste de la energía para calentar sus hogares. Y el 18 % de los hogares donde hay una persona con mala salud se encuentra en esta situación según la Asociación de Ciencias Ambientales. Nadie habla ya de ellos ni del invierno que se avecina con un precio de la electricidad totalmente disparado y que tiene todas las papeletas de continuar así mucho, mucho tiempo.

Podríamos seguir con muchos más olvidados, podríamos seguir con aquellos que no pueden pagar los estudios de sus hijos, que no pueden permitirse estudiar una carrera, con aquellos inmersos en la pesadilla de la precariedad, el subempleo y los salarios de miseria. Podríamos seguir así hasta la náusea. A nadie parecen importarles en esta España cool, green, envuelta en una fraseología y en unos debates estúpidos y estériles que no tienen otro objetivo que convertirnos a los ciudadanos de este país en bultos sospechosos. Esa es la triste realidad.