- Publicidad-

Los NFT están en aumento. Estos tokens no fungibles, una especie de título de propiedad de una obra digital, inviolables e inviolables, son ante todo un extraordinario medio de especulación. Ayer reservado para un público geek e informado, desembarcaron en el mundo del arte y en la gran prensa en apenas unos meses durante la 2ª mitad de 2021. Desde entonces, de las obras de Beeple a los Bored Apes, ya no hablamos más que NFT, cripto y blockchain.

Obras únicas a precios de locura: los NFT más vendidos de la historia

Lo menos que podemos decir es que la historia de los NFT es reciente. Para expresarlo, podemos señalar que la primera mitad del año 2021 vio una acumulación de transacciones que apenas alcanza los 3 mil millones de dólares. El semestre siguiente, la cantidad ascendió a 22 mil millones. Todo está dicho.

Pero de todas estas “criptos”, ¿cuáles son realmente los NFT más vendidos?

La fusión, Pak, 2021

Pak es el artista, o un grupo de artistas que no conocemos, cuyo logro ha vendido más caro en forma de NFT. Este es un trabajo llamado The Merge, la fusión. Se trata de una obra particular, ya que no se trata de un único archivo, sino de una colección de 310.000 piezas ensambladas en una especie de rompecabezas digital, propiedad de cerca de 30.000 personas. Pero la obra reconstituida, The Merge, se vendió bien por el equivalente a 92 millones de euros. Una compra considerada la más importante en esta zona.

Todos los días, los primeros cinco mil días de Beeple

Fue con este NFT, todos los días, los primeros cinco mil días, que el público en general, al menos el público ligeramente sensible a las innovaciones digitales, descubrió los NFT. Esta obra representa un collage de 5000 imágenes, todas diferentes entre sí y creadas por Beeple, artista especializado en creaciones digitales. Vendido en subasta en Christie’s (y no en una plataforma como OpenSea), este NFT fue adjudicado por la suma récord de casi 70 millones de dólares.

La compra del NFT fue realizada por Vignesh Sundaresan, un empresario él mismo especializado en el campo de los NFT y las criptomonedas.

Human One, el tercer NFT más caro

Human One es otro trabajo digital de People. Esto es particular en el campo de NFT, ya que es tanto un trabajo físico como un trabajo digital cuya propiedad certifica el NFT. Característica interesante, este NFT está obligado a evolucionar con el tiempo al ofrecer nuevos pasajes detrás del cosmonauta que representa principalmente el NFT. Se vendió por un aproximado de 30 millones $, como podemos ver en el portal especializado en criptomonedas Blox.

NFT, ¿por qué son tan caros?

Echa un vistazo a plataformas como OpenSea o Rarible, las principales plataformas de venta de NFT, y verás que los precios siempre están expresados ​​en Ethereum. Y aunque este todavía se cotiza a más de 2500 € por unidad, hay muchos NFT que valen 1 o más ETH.

Debemos considerar a los NFT como un mercado de arte, un calificativo que estos criptoactivos digitales siempre han tratado de transmitir. Por definición, siendo el arte subjetivo, es inútil querer dar un valor intrínseco a la creación artística. Y si los NFT a menudo se crean mediante variaciones alrededor de la misma base, y este trabajo lo realiza un programa de computadora, ¿quién puede juzgar si es arte o no?

Es por eso que los tokens no fungibles se comportan como criptomonedas. Hay un aspecto especulativo en el mercado del arte que es idéntico al de Bitcoin. La oferta y la demanda hacen que el precio cambie, especialmente porque muchos NFT se venden en subastas, lo que agrega un poco más al lado especulativo de las transacciones.

Para estar más sereno ante estas subastas y estas transacciones a veces locas, también debes recordar ciertos elementos. Los NFT se pagan en Ethereum a través de su Wallet, una billetera digital estilo Metamask. Pero no hay nada que saber la antigüedad del ETH utilizado. Y si la persona que compra, digamos 100 000 € o 40 ETH, un terreno en el Metaverso, puede haber pagado 4000 € por él, en el momento en que Ethereum todavía valía solo 100 €, es decir, en la primavera de 2020. De repente, invertir en un NFT parece menos impresionante.