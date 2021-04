Las ministras de Derechos Sociales, Ione Belarra, e Igualda, Irene Montero, han ofrecido hoy una rueda de prensa para anunciar que ayer por la tarde pusieron en manos de la Fiscalía el cartel contra los menas de Vox que todavía se encuentra en la estación de cercanías de Sol en Madrid.

Ambas ministras consideran este cartel «un ataque a nuestros principios democráticos y como gobierno pensábamos que había que tomar medidas».

Frenar los discurso de odio y las expresiones racistas es una lucha y compromiso del Gobierno, según explica Belarra.

A juicio de Montero y Belarra, estos mensajes de odio tratan de extenderse de nuevo en nuestra sociedad. Ante esto, aseguran que hay una respuesta con «contundencia del Gobierno de España».

La ministra de Igualdad recuerda que hay 75 entidades de derechos sociales que ya han mostrado su rechazo a este tipo de mensajes.

Belarra recuerda que «en España se respetan los derechos humanos. Estamos del lado de los niños y las niñas vengan de donde vengan», insiste.

Irene Montero, como ministra de Igualdad, lanza mensajes como Gobierno contra el racismo y la intolerancia, que «no tienen cabida en España». Según manifiesta con rotundidad, «es obligación del Gobierno garantizar los derechos humanos».

La titular de Igualdad insiste en la rueda de prensa en que «ante el discurso de odio tenemos la obligación de actuar» y recuerda a toda la población migrante para denunciar cualquier tipo de discursos de odio pueden llamar al 900203041. Reconoce Montero, en este sentido, que «a veces no denuncian porque no tienen suficiente confianza en las instituaciones. El odio, racismo y xenofobia no tienen cabida en nuestro país y tienen que saberlo» .

Carteles como el de Vox, para Irene Montero, «vulneran la dignidad de todas las personas, no sólo de las extranjeras».