Según el programa Punto de mira, de 23/1/21, informó sobre los millonarios, sus lujos, su incremento en España, sus caprichos, sus fobias y como cada año se incrementan y qué métodos utilizan para hacerse millonarios en lugar de ayudar a los pobres que existen, cada vez más en este país.

Todos sabemos que prácticamente aportan al fisco bastante menos dinero que les corresponde si se aplicara el principio constitucional de pagar impuesto en función de las ganancias; no se legislan impuestos progresivos, mientras un ciudadano normal paga a Hacienda entre el 17 y el 22% de impuestos o algo mas, los iluminati millonarios el impuesto no es más del 12% de media cuando deberían aportar el 47%, y si se ven apurados por las inspecciones o fiscalía general del Estado les va a citar para que demuestre de dónde vienen sus ingresos, y ante la posibilidad de juicio, presentan en Hacienda regularizar su patrimonio, acogiéndose a las leyes de Montoro para regularizar sus deudas aplicando una amnistía fiscal.

Además, España es el octavo país de la OCDE que más bajo pone el listón de la riqueza en términos absolutos. Hoy por hoy, Hacienda considera «rico» a quien ingresa más de 60.000 euros al año, frente a los 75.000 de Italia, los 80.000 de Portugal, los 150.000 de Francia, los 250.000 de Alemania o los más de 360.000 de EEUU.

En dos palabras, en España pagan impuestos la clase media y los pobres, y si no comparen las cifras con países europeos.

El gobierno de coalición quería subir el IRPF a aquellas personas que ganan 150.000 € como Francia, sin embargo, las grandes sociedades les están presionando para que lo dejen como estaba: «España es diferente».

Según Público.es, de fecha 12.10.2020, «más de la mitad de las crecientes fortunas de los ricos españoles están libres de impuestos. La presión fiscal que soportan las fortunas de los más ricos de España, los más de 177.931 contribuyentes (o quizá no tan pagadores) que poseen patrimonios de más de 700.000 euros (400.000 en Aragón) en edificios, tierras, acciones, rentas, concesiones, joyas, coches y barcos de lujo y obras de arte, resulta más bien liviana: más de la mitad de esa riqueza, que en los últimos años crece a un ritmo netamente superior al del PIB, está libre de impuestos mientras pagan por el resto apenas un 0,38%.»

Algunos arquitectos construyen casas para millonarios en Bunkers de la Guerra Civil, para evitar la actual pandemia y para las futuras crisis epidémicas. Son casas bajo tierra sin ventilación directa y sin vistas a la calle. El precio de sitúa en torno a los 3-5 y algunas 12 millones de €, eso sí con todo lujo en su interior para pasar el tiempo suficiente de una guerra nuclear o una pandemia sin importarles el resto de los ciudadanos, que con el dinero que se gastan podrían aportar soluciones, aunque solo sean económicas, para aportar en la compra, por ejemplo de vacunas para la ciudadanía, pero NO, ellos y su familia y los demás que joroben.

Otros millonarios compran o alquilan yates en Ibiza, para pasar parte de la SAR-CoV-2, o para invertir de cara a la Declaración de la Renta o para hacer fiestas para los irresponsables o alquilarlos a millonarios extranjeros y hacer fiestas de alcohol y sustancias(con razón a fecha de hoy 24.1.21 Ibiza ha sido cerrada perimetralmente para tratar de rebajar y erradicar las infecciones por la COVID-19).

Hemos visto en el programa citado botellas de vino a 25.000 € y reservas 300.000 € botella, este es el caso del búnker de vino en una finca de Cuenca.

Nos enseñaron en la tele el Pan de Málaga de 1.500 €, para millonarios rusos, chinos, y españoles, el llamado pan de oro y plata consumible y una hogaza, pan de reyes envasado en cajas de madera, para la realeza.

Una gran cantidad de millonarios españoles que compran joyas para inversión, al igual que lingotes de oro guardadas en cajas acorazadas: poder=lingotes.

Invierten, dirigidos por brokers, en acciones con valores altos que cotizan en la bolsa de NY y venden en el momento que les indican especulando económicamente y evitándose pagar impuestos al tener las ganancias en paraísos fiscales o en cuentas opacas, cometiendo fraude fiscal.

El pueblo tiene hambre, el 23%de la población pasa hambre física, mientras los 23 más millonarios de España, invierten en Zoom, Amazon, etc.

Cada crisis económica o pandemia, los ricos se hacen más ricos(Amancio Ortega, Juan Roig o Del Pino) y los pobres más pobres. ¿Qué país es este en el que los «ricos» son cada vez más y más ricos y cada vez hay más parados y más pobres que están en el umbral de la pobreza?

Las navidades de los ricos son exuberantes, los regalos en muchos casos son extraordinariamente fabulosos, por ejemplo:

Coches de 7 millones de €.

Árboles de Navidad cargados de regalos millonarios de los millonarios que existen en este país.

Cuál será el costo de esos árboles de Navidad? Comparados con los 600 € de gasto de media, de la clase media.?

Más ejemplos que nos ponen » los pelos de punta»:

ricos y realeza guardan los vinos excelentes en empresas que cuestan 2.500 € botella.

Vimos, también, caprichos de prendas eróticas y juegos eróticos de 5.000 €, penes de oro, vibradores clitorianos de plata y de oro de 5.000 €. Vibrador de oro de 50.000€.

El sector del lujo vende por valor de 27.000 millones de €:

Coches de 150.000 € con todo detalle, potencia y motor. Otros de 250.000 € o de 1 millón de € para sus niños pijos y papis.

Casas lujosas: 5 millones de €, se disparan la compra de algunos futbolistas a final año, porqué se dispara la venta a final de año?, por problemas fiscales, para cuadrar cuentas fiscales, termina el año fiscal.

Vimos en el programa Punto de Mira un ejemplo paradigmático:

Mujer ama de casa, cuyo marido empresario que se gastaba 6.000 € al mes en gimnasio, en tratamiento de belleza 400 € una hora, salón de belleza peinado 200 €. En regalos de navidad cada vestido cuesta 2.000 €, o 3000 €; se gasta en una sola compra 40.000€.

En joyas: anillos 7.000 €, conjunto de joyas 150.000 €, total más de 300.000€, en un solo día.

Suelen almorzar en comedores en Madrid, como el gran hotel inglés, a 500 € el cubierto por comensal, con entrantes a toda pastilla, merluza al horno con guarnición al uso, y buen vino de los caros

Somos el 10 país del mundo y el segundo de Europa, en número de millonarios.

Un nuevo millonario suele ganar 290.000€ al día:

Este año ha habido en España 15.000 nuevos millonarios.

Cuando hay crisis los millonarios ganan más dinero a costa de los pobres y clase media

Así un broker gana 200.000 millones €, cómo los ganan?: los broker invierten en acciones dinero en bolsa de los millonarios, en contacto con informáticos a nivel internacional. Este broker tenía dos trabajadores hace 3 años, hoy más de 30.

Estas gentes, tan solidarias, se permiten el lujo de alquilar aviones para pasar una noche en el avión o un día observando el «cielo» y los paisajes. Que bonito, que bonito!!!

El broker imparte Videoconferencia, a 500 € por oír al gurú broker y está lleno el salón.

Comunidades autónomas con más millonarios en España: Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia y Madrid.

Empresario de dermocosmética gana 290.000€ al mes, más de 2 millones de € al año.

Director general de gimnasio, 42 gimnasios, multimillonario.

Hacen productos baratos donde los compran mucha gente y se hacen millonarios. Sin tener en cuenta la calidad, y la gente, la mayoría no pudiente lo compra.

Había 120.000 y hoy hay más de 190.000 millonarios en España.

Cenas de millonarios internacionales y españoles donde se cierran negocios. En ellas se encuentran los

Brokers y el mayor millonario del mundo, un indio, se reúnen para hacer negocios.

Madrid compite con las grandes ciudades mundiales, ya en época de Cristina Cifuentes quería que fuera la capital financiera, para que llegaran las mayores empresas y multinacionales. Y no ha sido así, sino que algunos se han hecho millonarios.

Se han abierto más casas de apuestas y juegos y hay una publicidad subliminal en muchos anuncios, que el ministro Alberto Garzón está tratando de controlar.

Y ya no vamos a hablar de los Youtubers que se van a Andorra para pagar menos impuestos, allí un youtuber que gana 300.000 € paga el 10% y en España pagaría el 47%, son muy «solidarios», excepto unos pocos que se pueden contar con los dedos de la mano que tributan en este país, a los cuales hay que felicitar.

El contrato del futbolista Leo Messi, según El Mundo, ha sido 555.237.619 de € por cuatro años. Se puede ser el «mejor» futbolista, no lo dudamos, pero es lamentable gastar ese montante de millones cuando en este país existen más de 4 millones de parados y unos 11 millones de pobres. Indignante.

Por qué el Fútbol Club Barcelona no destina una parte de su dinero a los parados y pobres? Sería un detalle por su parte y mostrarían su SOLIDARIDAD, pero, es más importante ver correr a unos zagales ya talluditos, que crear puestos de trabajo y que coman los pobres.

Por último una referencia para a las pensiones.

Desde el Gobierno no se puede decir y menos enviar a Bruselas que los autónomos tienen que pagar 6.000 millones de € para solucionar el problema de las pensiones.

Con los datos que hemos visto más arriba, lo que tienen que hacer es que los impuestos sean progresivos y que los millonarios aporten lo que les corresponde y además, el Gobierno Central tiene que blindar las pensiones en la Constitución y asignar una partida en los PGE que cubra todas las pensiones actuales y venideras con dinero suficiente y dejar de decir que las pensiones son insostenibles porque no es cierto. Hay recursos económicos para ellas y lo saben mejor que yo. Y si no lo hacen van a perder muchos votos. Además, por qué no se bajan el sueldo todos los políticos y sus cientos o miles de asesores en Gobierno Central y autónomo? Así demostrarían que se preocupan por los ciudadanos.

Terminamos con esta cita que hará pensar a más de uno:

Si no hay comida cuando se tiene hambre, si no hay medicamentos cuando se está enfermo, si hay ignorancia y no se respetan los derechos elementales de las personas, la democracia es una cáscara vacía, aunque los ciudadanos voten y tengan Parlamento.

Nelson Mandela.