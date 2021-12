Los mejores bancos sin comisiones para contratar este 2022

- Publicidad-

La vida adulta implica infinidad de responsabilidades y decisiones. Algunas de ellas apenas traen consigo consecuencias negativas para los ciudadanos y sus respectivos seres queridos, mientras que otras acarrean resultados cuando menos severos, sobre todo en lo que al ámbito económico se refiere. Un ejemplo de ello lo encontramos en la búsqueda de entidades financieras, la cual suele tener lugar por primera vez coincidiendo con el cumplimiento de la mayoría de edad en España y la obtención de ingresos mensuales, entre otros motivos.

Dado el elevado número de entidades que existen en la actualidad, cabe la posibilidad de que dicha pesquisa dure mucho más tiempo del que quizá te gustaría. Con el fin de que no inviertas varias horas, a continuación te damos algunas propuestas. Para realizar el listado nos hemos basado en este excelente artículo que tiene una relación de bancos que no cobran comisiones.

1. Openbank

Esta filial de Banco Santander se ha erigido en los últimos años como una de las mejores entidades con cuentas sin comisiones. Concretamente, sus usuarios no se ven obligados a abonar cuantía alguna a la hora de extraer o ingresar una determinada suma de dinero. Además, poseen descuentos en múltiples plataformas y restaurantes, tales como Booking, Just Eat y Club VIPS. Tampoco podemos pasar por alto que pueden compartirla con hasta 4 personas, así como disponer de una primera tarjeta de débito gratuita.

2. BBVA

Si no has formado parte en el pasado del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, has de saber que tienes a tu alcance su cuenta sin obligaciones. A diferencia de Openback, BBVA posibilita que solo dos personas puedan ser cotitulares de esta última. Sin embargo, pone a tu disposición un mayor número de tarjetas de débito gratuitas. Además, las transferencias también lo son desde cualquier rincón del Espacio Económico Europeo.

3. Bankinter

En caso de que cuentes con una nómina superior a 800 €, la cuenta sin comisiones de Bankinter te puede hacer ganar hasta 340 € durante los dos primeros años. De igual manera, permite que extraigas dinero en más de 17 mil cajeros, así como que domicilies cualquier recibo. Por si fuera poco, ofrece varios anticipos de nómina si lo solicitas por atravesar algún problema económico ocasional.

4. N26, referente de la banca online

Pese a ser de origen alemán, la cuenta sin obligaciones del neobanco N26, uno de los mayores referentes de la banca online, puede ser abierta mediante una videollamada en menos de diez minutos. Tu dinero pasaría a estar custodiado por el fondo de protección de depósitos de ese país y puedes sacarlo de manera gratuita en tres ocasiones por mes. También cabe destacar que las transferencias son gratis dentro de los países miembros de la UE.

Como ves, gracias a los avances que ha experimentado la tecnología, cualquier persona que lo desee puede pasar a formar parte de un nuevo banco sin necesidad de moverse de casa. Elige el que más se adapte a tus necesidades y comienza a disfrutar de su cuenta sin comisiones.