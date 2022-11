Los médicos se mantienen firmes en la huelga ante los escasos compromisos de Ayuso

A pesar de estar más de siete horas negociación, el comité de huelga y la Consejería de la Comunidad de Madrid lograron avances amables. Pero todavía hay unas diferencias significativas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso propone que los y las médicos de familia pasen 35 consultas al día y los pediatras 25. La línea roja propuesta por el Comité de Huelga de Amyts es 31 pacientes al día para los profesionales de adultos y 21 para las consultas con bebes y niños.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid está a la desesperada intentando que se suspenda la huelga de médicos y pediatras de atención primaria y que no se reactive el conflicto en las urgencias extrahospitalarias. Desde el PP, temen que este malestar se extienda a otras comunidades autónomas.

Ayuso ofrece muy poco a pesar del daño que está recibiendo

La diferencia de 4 pacientes al día más por doctor es una de las grandes discrepancias entre las dos partes. A lo largo de esta mañana, los médicos se han concentrar frente a la Consejería de Sanidad y a las 12.30 horas harán una Asamblea para explicar al colectivo médico los avances.

Desde el sindicato de Amyts afirman estar más fuertes que nunca y con la convicción clara de seguir luchando por lo que consideran justo. Además, insisten en que nadie ha afirmado que se haya desconvocado la huelga.

A las 16 horas, la Consejería de Sanidad tiene previsto convocar a los representantes de Amyts, el sindicato convocante de la huelga, para continuar con las negociaciones y tratar de desconvocarla.

Además, a pesar de que se aceptaran las pírricas ofertas de Ayuso, las listas de espera para que te atiendan en tu centro de salud, no solo no disminuirían si no que crecerían, porque el número de facultativos en atención primaria seguiría siendo el mismo.

La falta de pediatras ya ha sido denunciada con anterioridad al estallido el conflicto sanitario y eso no va a cambiar.

El gobierno madrileño tiene prisa por que se desconvoque la huelga porque líderes del PP de gobiernos autonómicos le han comentado a Ayuso el temor a que se extienda por otras regiones. Mientras que los médicos están perdiendo salario al secundarla y de ahí su afán por cerrar un acuerdo lo antes posible y que se vuelva a la normalidad.

En mayo de 2022 se supo que solo 1 de los 79 nuevos pediatras que terminan su residencia se presentan para escoger plaza en Atención Primaria en Madrid. Con estos datos, la Pediatría de Atención Primaria en Madrid va camino de su desaparición. Así veían el futuro inmediato de esta imprescindible especialidad y así lo certificaron desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, AMYTS.

¡SOS PEDIATRÍA! En Atención Primaria

Desde AMYTS y en directo en el acto de elección, denuncian que tan solo un nuevo especialista ha acudido al nombramiento que ha convocado la Gerencia de Atención Primaria.

En total, la Consejería de Sanidad ofertaba en mayo de este año 30 plazas (solo dos interinidades) en centros de salud de la Comunidad de Madrid. Apenas 16 nuevos pediatras se presentaron a la baremación de méritos para poder optar a una de esas plazas. Finalmente, solo un único nuevo pediatra quiso quedarse con una de estas plazas de los 79 residentes de Pediatría.

Médicos de familia en Atención Primaria precarios

En médico de familia, solo cogieron 9 de 62 en el primer llamamiento y son 124 los que presentaron méritos. Además, en Madrid acaban su residencia de medicina familiar este mes 219 residentes.

A casi la mitad, ni le interesa ir a por alguna de las plazas y en el primer llamamiento solo se presentan 9 de 62. Según AMYTS, se presentaron 10 y “una no ha elegido nada”.

Ayuso y Lasquetty no tienen dinero para atención primaria

En declaraciones al finalizar la reunión a última hora de la noche, Ángela Hernández, secretaria general de AMYTS afirmó que desde la Consejería de Sanidad siempre exponen el mismo argumento: “la necesidad de consultar con Hacienda para ver si pueden contar con presupuesto”.

¿Y quién es el que tiene que soltar el presupuesto?

El actual Consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasquetty, es un hombre de Aznar y de Esperanza Aguirre que dirigió FAES, la fundación de estudios del expresidente. De ideología ultraconservadora, sin fisuras y ultraliberal, con raíces en el Opus Dei y los Kikos, y tapado de Casado, así es el gestor del dinero de todos los madrileños y madrileñas.

Lasquetty el defensor del neoliberalismo de Ayuso

Fernández-Lasquetty es uno de los ideólogos del neoliberalismo de Isabel Díaz Ayuso y tiene el encargo de realizar “la mayor rebaja fiscal de la historia de la Comunidad de Madrid”.

A pesar de tener una amistad con la portavoz de la ultraderecha de Vox, Rocío Monasterio, los Presupuestos de la Comunidad se le resisten. Los últimos desencuentros públicos de los ultras en la Asamblea este jueves, son reveladores de lo lejos que aún se encuentran un acuerdo. Los meses van pasando y las cuentas, no tiene ni siquiera un borrador público.

La Marea Blanca le tumbó con Aguirre y lo volverá a hacer con Ayuso

Javier Fernández-Lasquetty perdió en 2014 su cartera de consejero privatizador en el Gobierno de la liberal Esperanza Aguirre, mentora de Ayuso. Quiso dar la batalla contra los defensores de la sanidad pública en Madrid y se encontró con una Marea Blanca en todo su esplendor, de un blanco nuclear que cegaba los ojos.

A pesar de no poder terminar las privatizaciones que le había encomendado Aguirre, nunca abandonó la guerra por imponer sus ideas en la región. Fue el de vicerrector en la Universidad Francisco Marroquín, en Guatemala, “La Marro”, considerada como el templo liberal de Latinoamérica, un lugar donde los textos de economistas de la Escuela de Chicago, de que dan sostén a las políticas del PP en Madrid son asimilados como creencia.

No le gusta gastar en servicios públicos

España no necesita más despilfarro de gasto público, sino menos. No necesita más políticos tomando decisiones sobre cómo y dónde hay que curar a los enfermos, sino menos”, escribió cuando ejerció como jefe de Gabinete de Pablo Casado.



El consejero de Hacienda no oculta en el artículo su opinión favorable a privatizar la Sanidad Pública: ‘Los hospitales de gestión privada tienen los mismos indicadores de efectividad clínica y seguridad del paciente que el resto de los hospitales’. Por ello, Lasquetty se muestra partidario de gastar menos en sanidad y que los médicos y enfermeros no sean funcionarios:



“Para los defensores del modelo funcionarial lo que importa es que el médico o el enfermero sean empleados públicos. Sin embargo, para los pacientes eso es irrelevante, lo que importa es que los médicos y enfermeros presten atención a su enfermedad y le ofrezcan el tratamiento más eficaz. Y para los ciudadanos lo mejor es que eso se haga con el menor consumo posible de dinero del contribuyente, esto es: gastando todo lo necesario para cuidar al enfermo, pero no desperdiciando dinero de todos en aquello que no aporte nada a la salud”, es otro de sus escritos, representativos de su pensamiento político.

Más salario y más facultativos

Una demanda del sector sanitario es que se les pague un 15% más de salario a los que hacen turno de tarde. Esta medida implica incrementar presupuesto y eso no va a suceder.

Amyts calcula que faltan entre 1.200 y 1.300 médicos en la Comunidad de Madrid y unos 300 pediatras. Además, de pasar consulta a menos pacientes al día (ahora la media se sitúa entre 50 y 60) exigen mejoras económicas.

Reclaman mejoras en los centros con más recursos, más horas de formación, evitar la concatenación de contratos temporales para acabar con la precariedad laboral y que a los próximos residentes MIR se les ofrezcan buenas condiciones para que opten por quedarse a trabajar en la región.

Por ahora, Lasquetty y Ayuso, ni lo uno ni lo otro. Dinero no tiene. Pero si puede rebajar los impuestos a los ricos, que disfrutan de la sanidad privada.