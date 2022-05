«Los mayores por lo general se enfocan en lo que encuentran gratificante, en lugar de fijarse en la disminución de sus habilidades, y así son más felices»

- Publicidad-

¿Las personas mayores tienden a ser más felices que otros grupos de edad?

A nuestra sociedad “le han salido canas”, es decir cada vez vivimos más. Además, se trata de fomenta que cada vez vivamos mejor. Los investigadores no solo han encontrado que las personas mayores tienden a ser más felices que jóvenes y adultos, sino que la felicidad no es algo que los participantes mayores hayan tenido toda su vida. En otras palabras, a medida que las personas envejecen la felicidad nos llega y se va incrementando.

¿Por qué son más felices los mayores?

Los mayores por lo general se enfocan en lo que hacen y encuentran gratificante, en lugar de fijarse en la disminución en sus habilidades, y así son más felices. Aceptar el envejecimiento y adaptarse a los cambios relacionados con la edad es vital para envejecer con éxito. También juega un papel muy relevante que las personas mayores se sientan apoyadas y acompañadas por su entorno más próximo. No necesitan muchas personas cercanas pero si estar satisfechas con el apoyo que le brindan esas personas.

EN LAS PERSONAS MAYORES HAY OTRAS COSAS MUCHO MÁS IMPORTANTES PARA LA FELICIDAD QUE LOS INGRESOS ECONÓMICOS

Pero, ¿cuál es la relación entre la salud y la felicidad en las personas mayores?

La relación entre la salud y la felicidad es clara. Cuando la salud subjetiva mejora también lo hace la felicidad. No es necesario tener una mejor salud objetiva sino estar contento con la propia salud, creer que esta es suficientemente buena. De hecho en un ayuntamiento del norte de Europa daban instrucciones a las personas del servicio de ayuda a domicilio para que además de hacer las tareas domesticas que necesitaban las personas mayores pasasen tiempo charlando con ellos pues así se encontraban más a gusto y visitaban menos al médico.

¿El dinero compra la felicidad?

Depende de la etapa de la vida de la persona. Los estudios encuentran que el vínculo entre la satisfacción con la vida y los ingresos es más fuerte en las personas de 30 a 50 años, mientras que solo se correlaciona débilmente en las personas mayores. Así pues parece que en las personas mayores hay otras cosas mucho más importantes para la felicidad que los ingresos económicos

¿Qué papel puede jugar la felicidad en la economía plateada en la era post Covid-19?

Aunque el dinero parece que no da la felicidad a las personas mayores lo cierto es que tras el COVID nos hemos hecho más conscientes de la relevancia de la felicidad de todos y también de las personas mayores. Sabemos que la felicidad está relacionada con la salud y no tanto con el dinero en las personas mayores y por ello será muy conveniente seguir implementando políticas sociales que contribuyan a una mejor salud y por tanto a una mejor felicidad de los mayores. El COVID también nos ha enseñado que es muy importante combatir la pandemia de la soledad. Si la persona mayor se siente sola no se sentirá feliz. Habrá que invertir en evitar la soledad no deseada de las personas mayores.

¿Qué puede aportar la Red Internacional Universitaria de la Felicidad a los estudios académicos de la felicidad en las personas mayores?

La Red Internacional Universitaria de la Felicidad al fomentar el debate y estudio sobre la felicidad contribuirá a generar sinergias entre los distintos grupos universitarios que están interesados den este aspecto. Seguro que contribuyen a conocer cada vez más por qué se produce la paradoja de la felicidad en la vejez. Contribuirá a saber mejor por qué los mayores son más felices, a conocer los factores asociados a la felicidad de un grupo cada vez más numeroso en nuestra sociedad.