Los libreros del Rastro de Fuengirola

A sus 90 años, tanto mi padre como su hermana melliza, siguen leyendo un libro al día, así que cuando vamos los sábados al rastro en el recinto ferial de Fuengirola, es un placer ir a la caza del tesoro encontrando rastros de esas inesperadas puertas a otras dimensiones que son los libros de segunda mano.

De los puestos de libreros destacan por un lado el de Elena y Ricardo, y por otro el de Francis. Empezando por la usabilidad del puesto, en vez de tener que agacharte al suelo a desamontonar los libros, ellos los disponen en mesas, y bajo unos toldos que proporcionan un oasis de sombra, donde poder llenar las alforjas de cultura saludable y saciar los viajes literarios de mi padre.

Por eso, si me cedes 8 minutos de tu tiempo lineal, me gustaría presentarte a los facilitadores de pensamiento crítico que son, primero Elena y Ricardo, y luego a Francis (genio y figura).

¿Cuándo y cómo surgió el puesto en el rastrillo?

Elena y Ricardo: Hace 15 años empezamos vendiendo un poco de todo (juguetes, libros, ropa, muebles…) pero poco a poco sin darnos cuenta los libros fueron ocupando más espacio y la gente empezó a preguntar más por ellos. “¿Has leído este libro?” “¿Tiene este?” “Te voy a traer uno que te va a gustar” Así hasta dedicarnos a los libros por completo.

¿Vais a otros rastrillos de la zona?

E y R: Vamos los miércoles al Arroyo de la miel, los sábados a Fuengirola y los domingos a Torremolinos. Cuando llueve nos vamos a Coín, que allí el rastro está en un centro comercial, por lo que estamos bajo techo.

¿Cuánto tiempo invertís en montar el puesto con varios centenares de libros?

E y R: Tardamos unas dos horas y media, ya que tenemos que montar la parada y poner los toldos para que los libros no se estropeen al sol y la gente pueda resguardarse, así pueden ver con tranquilidad todo nuestro género. Por último, colocamos todos los libros en mesas para que quien entra buscando un libro lo encuentre con facilidad, sin tener que agacharse ni rebuscar entre montones. Lo intentamos clasificar por autores, géneros… lo mejor posible.

¿Qué géneros ofrecéis?

E y R: Intentamos tener de todo tipo: infantil, romántico, histórico, clásico, cómics, etc.

¿Cual es el libro que más os piden y es más difícil de localizar de segunda mano? ¿Cómo lo hacéis?

E y R: Los más buscados son los recién publicados, pero está claro que esos no son fáciles de conseguir y menos al precio que la gente quiere pagar en un rastro. Los más demandados son el Quijote y la Biblia, aunque últimamente, nos piden bastante el Principito. Nos movemos mucho y tratamos con librerías de segunda mano. Cuando no montamos vamos a buscar género nuevo ya que tratamos que el que viene toda la semanas no se encuentre con los mismos libros y siempre tenga uno nuevo para leer.

¿Alguna última cuestión?

E y R: Nos gustaría agradecer al Ayuntamiento de Fuengirola su ayuda, ya que ha sido el único ayuntamiento que no ha cobrado a los puestos las cuotas mensuales durante la Pandemia.

Por mi parte, pido al Ayuntamiento de Fuengirola que acerque su puesto al Arco de la entrada del ferial, porque su puesto en la rotonda de la guitarra queda demasiado lejos para la gente mayor. De hecho, mi padre con su andador bastante hace llegando a la segunda rotonda, donde se sienta en su andador a catar los libros que le ha comprado a Francis, que te presento a continuación. Mientras ando a tierras altas tras el rastro de los tesoros de Elena y Ricardo, sobre todo de Alberto Vázquez Figueroa, al llevar a mi padre de viaje a través de sus letras, sobre todo por las dunas del Sahara. O si encuentro libros de eruditos franceses que elevan su idioma del suelo de otros puestos, que a veces les llegan al vaciar una casa los nietos.

Francis

Me llamo Francis, y si mis cálculos no fallan, puede que lleve alrededor de nueve años montando en el rastro de Fuengirola. Comencé un buen día acompañando a un amigo que se prestó a dejarme un hueco para montar, y no tardé en encontrarme agusto en ese ambiente tan dinámico e imprevisible, de cercanía y contacto directo con la gente.

La motivación de ser librero la tuve clara desde el principio; yo quería aprovechar ese espacio para proponer cultura accesible y de segunda mano, porque hace tiempo comprendí que todos en general necesitamos desarrollar el pensamiento crítico para mejorar como sociedad, y para ello nada mejor que la introspección que facilita la lectura, y las nuevas perspectivas y horizontes que plantea.

A día de hoy, mi base, por así decirlo, es el rastro de Fuengirola, aunque me muevo esporádicamente por otros municipios, y trato de llevar un género variado y para todas las edades, dentro de mis posibilidades.

Disfruto de ver las reacciones que provoca mi puesto en la gente cuando se acercan y dialogan entre sí e intercambian opiniones, emociones o recuerdos, cuando se recomiendan algún título unos a otros, etc. Me gusta imaginarme a mí mismo en el papel de un facilitador, una especie de enlace entre el libro que busca a su futuro dueño. En definitiva, me gusta lo que hago, y espero y deseo poder hacerlo durante mucho tiempo.

El puesto está, digamos, en la zona media del rastro. Entrando por el arco del recinto ferial, en la calle de la izquierda, todo recto, hasta antes de llegar a la rotonda que da entrada a la zona de casetas, en el lado derecho de la calle.

Tanto Elena y Ricardo como Francis son encontradores de aperturas mentales que son los libros offline, si eres fans de un autor con una larga carrera publicando, y quieres encontrar sus libros ya descatalogados, te sugiero que envíes un correo electrónico a Elena y Ricardo (viladivasp@yahoo.com) y a Francis (paikonen77@hotmail.com), porque a lo mejor ellos, lo pueden encontrar por ti y saciar tu ansia de libertad real que proporciona la cultura.

