Los jefes de Estado que asistan a la Asamblea General de la ONU tendrán que presentar el certificado de vacunación

- Publicidad-

Los jefes de Estado y de Gobierno y todos los delegados que asistan a la Asamblea General de las Naciones Unidas la próxima semana tendrán que presentar pruebas de vacunación contra el covid-19. El secretario general de la ONU, António Guterres, ya ha dicho, sin embargo, que no puede exigir pruebas a los líderes mundiales para ingresar al Salón de la Asamblea General.

La comisionada de Asuntos Internacionales de Nueva York, Penny Abeywardena, en una misiva enviada el 9 de este mes, advirtió a la Asamblea General de la ONU que la administración local de la ciudad consideran que el evento está sujeto a las reglas locales que requieren la presentación de certificados de vacunación. «Cualquiera que ingrese al edificio de la ONU para asistir y participar en la Asamblea General tendrá que mostrar un certificado de vacunación», reza la carta.

António Guterres dijo, sin embargo, asegura que la ONU no tiene competencia para imponer el requisito de las autoridades de Nueva York. «El secretario general no puede decirle a un jefe de Estado que no puede ingresar a las Naciones Unidas si no está vacunado», dijo.

La sede de la ONU en Manhattan es territorio internacional y no está sujeta a las leyes de los Estados Unidos. Sin embargo, los funcionarios de la ONU ya se han comprometido a seguir las directrices locales y nacionales sobre la pandemia.

Antonio Guterres

«Discutimos con las autoridades de Nueva York las diferentes formas de garantizar que tengamos la mayor cantidad de personas vacunadas y desde la Alcaldía han puesto a nuestra disposición los medios necesarios para que esto suceda», dijo el secretario general de la ONU, para quien la discusión sobre cuántos diplomáticos están inmunizados ilustra «cuán dramática es la desigualdad en el mundo en relación con la vacunación».

Asistentes a la Asamblea

Según la lista provisional, 74 jefes de Estado, 33 presidentes de Gobierno y dos viceprimeros ministros, así como 22 cancilleres, confirmaron su presencia en el pleno de la Asamblea General, que comienza el próximo martes, incluido el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, que ha afirmado en varias ocasiones que será el «último brasileño en vacunarse».

Entre los distintos líderes mundiales que estarán presentes en la Asamblea General de la ONU se encuentran el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, el primer ministro británico, Boris Johnson, y el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, entre otros.