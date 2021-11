- Publicidad-

“Cuentan el caso de un viejo conde que tenía una gran mansión entre Serrano y la Castellana. Por esas cosas de los viejos excéntricos (o, como dicen acá: para hacer la puñeta), dejó dispuesto en su testamento que la casa continuara abierta como si él siguiera vivo durante un plazo de veinte años. Es decir, los sirvientes seguirían trabajando como siempre, se limpiaría toda la plata, se cambiarían las sábanas de la cama del señor conde y se prepararían tres comidas diarias. El mismo día que venció el plazo, los herederos vendieron la casa y la vendieron para construir en su lugar un hotel y unos grandes almacenes”..

La anterior es una de las muchísimas historias interesantes, divertidas, sorprendentes y -en ocasiones- altamente cotillas, que se cuentan en el gozoso libro HOY CAVIAR, MAÑANA SARDINAS, de Carmen Posadas y Gervasio Posadas (LOS FABULOSOS HERMANOS POSADAS). El libro ha sido editado por Espasa, pero no es la primera vez que se publica, porque el origen de esta obra doblemente deliciosa es un concurso de literatura gastronómica: el Premio Sent Soví, que los Posadas ganaron en su edición de 2007. Desde entonces no ha cesado de reimprimirse y venderse en todas las ciudades del mundo y en todos los idiomas que quepa imaginar. Y no es para menos. El libro, para cumplir con las bases del concurso original incluye con pertinencia absoluta 26 recetas de la madre de los Posadas, Bimba, que a la sazón llegó a España en 1965 con el tratamiento de Excelentísima Señora, pues lo hizo con la categoría de esposa del embajador de Uruguay.

El Palace era hortera, si se le comparaba con el Ritz, donde se alojó la familia completa, el matrimonio y los cuatro hijos, a su llegada a Madrid.

Es un libro perfecto para los amantes de las anécdotas, pues por él desfilan desde Franco hasta la Reina de Inglaterra, pasando por Fabiola, Dominguín, Jaime de Mora, Toni Curtis, Onassis… no sigo, porque necesitaría muchos párrafos para citarlos a todos (aunque voy a permitirme recordar el momento en el que aparece un cantante nuevo que se llamaba Julio Iglesias).

Hay grandes bodas y grandes fiestas (algunas dignas de una película protagonizada por Peter Sellers) , pues los POSADAS viven en tres grandes ciudades de Europa: Madrid, como ya hemos dicho más arriba, pero también Londres y Moscú, y están metidos en todos los caldos.

En suma: un libro perfecto como regalo, independientemente de que al lector le interese la cocina (hay recetas fantásticas), e interesante y entretenido en todo momento, por lo que también vale como regalo perfecto para uno mismo.

(Mecanografía: MDFM)