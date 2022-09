Los expertos Hayk Khalatyan y Nijat Hajiyev explican las claves del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán

- Publicidad-

Hayk Khalatyan , es director del Centro Analítico de Estudios e Iniciativas Estratégicas en Ereván y Nijat Hajiyev, analista político de Azerbaiyán. Ambos han respondido a una entrevista realizada por RT, planteando un interesante análisis sobre lo que está sucediendo en estos momentos en Armenia, en conflicto con Azerbaiyán.

La joya del Cáucaso: por qué Armenia y Azerbaiyán continúan luchando por Nagorno-Karabaj

Las guerras, la limpieza étnica, las acusaciones mutuas de crímenes de guerra y la injusticia histórica siempre han acompañado al conflicto de Karabaj, que arde en el corazón del Cáucaso desde hace más de 100 años. Por Derecho, el territorio de Nagorno-Karabaj pertenece a Azerbaiyán, cuya integridad territorial es reconocida por todos los estados miembros de la ONU. Después de la Segunda Guerra de Karabaj de 2020, Bakú también ha podido controlar la mayor parte de este territorio de facto.

Sin embargo, no se vislumbra una paz duradera en el sur del Cáucaso, con noticias alarmantes en medio de la inestabilidad global. El 12 de septiembre Bakú y Ereván confirmaron informes de «enfrentamientos», que rompieron la frágil tregua de Nagorno Karabaj. Los residentes de Vardenis, Jermuk, Goris y Tatev, ciudades dentro de Armenia propiamente dicha, informaron sobre explosiones atribuidas a artillería y drones poco después de la medianoche del martes.

¿Qué es Karabaj?

Hayk Khalatyan : los armenios llaman a esta tierra Artsakh. Es una de las 15 provincias de la Armenia histórica, una parte integral donde los armenios han vivido y trabajado durante miles de años. Estrabón, Plutarco, Ptolomeo y otros escritores antiguos escribieron sobre Artsakh como parte de Armenia, el Reino de Armenia.

La composición étnica de la región no cambió hasta la Edad Media, cuando las tribus turcas empezaron a llegar en gran número. Varios conquistadores siguieron haciendo retroceder la frontera de las tierras armenias, que solía correr a lo largo del Kura, ya que los nativos se vieron obligados a trasladarse a regiones montañosas desde las partes planas de Artsaj, que, hasta el siglo XIX, cuando el este de Armenia pasó a formar parte de la Imperio Ruso, todavía albergaba principados semiindependientes conocidos como Khamsayi, o los cinco Melikdoms de Karabakh.

Nijat Hajiyev : Karabaj es una de las partes más antiguas de Azerbaiyán. La palabra «Karabaj» en sí proviene del azerbaiyano y significa «jardín negro». El nombre armenio de esta región surgió mucho más tarde. Todo lo que necesita saber es que la disputa por este territorio siempre se ha conocido como el «conflicto de Karabaj».

Puedes cavar en las profundidades de los siglos todo lo que quieras, buscando alguna prueba de la edad de piedra de tus afirmaciones, pero ¿cómo se relaciona eso con la realidad? En la Edad Media, Karabaj era parte de un estado que existía en el territorio del Azerbaiyán moderno, y estaba gobernado por dinastías turcas musulmanas y habitado por etnias que hablaban lenguas turcas.

El siglo XVIII vio el surgimiento del Karabakh Khanate gobernado por la dinastía Turkic Javanshir. Era un estado azerbaiyano con aristocracia azerbaiyana, en el que los azerbaiyanos constituían la mayoría de la población. Después de que se firmó el Tratado de Kurekchay en 1805, el Kanato de Karabaj se vio obligado a transferirse al dominio imperial ruso. Este documento no menciona a los armenios ni al supuesto origen armenio de esta región. En realidad, ni los armenios ni los rusos vieron este tema de manera diferente en ese entonces.

La desintegración de Rusia y la llegada de los soviéticos

Nijat Hajiyev : Las cosas comenzaron a cambiar durante la Primera Guerra Mundial. Las potencias occidentales brindaron respaldo financiero al nacionalismo armenio en el Imperio Otomano, armaron a los armenios y apoyaron sus sentimientos separatistas. Aquí es cuando pasó lo que pasó. Todavía estamos cosechando los frutos de esos eventos y decisiones.

Cuando los bolcheviques llegaron al poder, Azerbaiyán tenía el control total de Karabaj y luchaba por recuperar el control en Zangezur. Sin embargo, una decisión de la Unión Soviética dejó Zangezur en manos armenias, aunque estaba mayoritariamente habitada por azerbaiyanos, y Karabaj pasó a ser autónomo dentro de Azerbaiyán. La cuestión de Nakhchivan, que los armenios también reclamaron, estaba regulada por el Tratado de Kars entre los soviéticos y Turquía.

Hayk Khalatyan : El conflicto de Karabaj (o, más exactamente, la lucha por preservar la Armenia en su patria histórica) alcanzó nuevas alturas en el siglo XX después de la caída del Imperio Ruso cuando Armenia, Azerbaiyán y Georgia obtuvieron la independencia. La lucha por Karabaj estuvo acompañada por el genocidio armenio en el Imperio Otomano y la participación activa de Turquía en el conflicto. El ejército turco estaba ayudando a Azerbaiyán, con el que tenía estrechos vínculos étnicos, en su guerra contra los armenios, utilizando masacres, pogromos y limpieza étnica llevadas a cabo en el este de Armenia para resolver el “problema armenio” de una vez por todas. Un ejemplo aquí sería la masacre de Shushi en 1920 cuando decenas de miles de armenios fueron asesinados y deportados.

El dominio soviético en el sur del Cáucaso alivió el conflicto durante varias décadas, pero no logró resolverlo e incluso creó más razones para su resurgimiento. A través de una decisión legal arbitraria, el liderazgo político de un tercer país, el Partido Comunista Ruso (bolcheviques), entregó Nagorno-Karabaj y Nakhchivan, habitado por armenios, a Azerbaiyán. Los armenios creen que fue el resultado de un trato entre Vladimir Lenin y [el líder turco] Mustafa Kemal Ataturk.

Independencia y guerra

Hayk Khalatyan: Cuando se aflojó el control soviético hacia fines de la década de 1980 y la URSS comenzó a desintegrarse, el conflicto volvió a estallar. Los residentes armenios de Nagorno-Karabaj, que habían sido presionados y discriminados por las autoridades de Azerbaiyán durante todo el período soviético, decidieron reunirse con Armenia para evitar el destino de los armenios de Najicheván, que habían sido completamente expulsados ​​de la república autónoma por el gobierno de Azerbaiyán. Esos acontecimientos tuvieron lugar en medio de pogromos perpetrados contra armenios en Sumgait, Bakú y otras ciudades de Azerbaiyán. El tema de la reunificación de Karabaj con la República Socialista Soviética de Armenia estaba en la agenda incluso antes del colapso de la URSS. Cuando las repúblicas soviéticas obtuvieron la independencia, los armenios de Nagorno-Karabaj decidieron que ellos también la querían.

Lo que es importante señalar es que la Región Autónoma de Nagorno-Karabaj se separó de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán en pleno cumplimiento de la legislación soviética. Además, la actual República de Azerbaiyán se considera la sucesora legal no de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán, sino solo de la República de Azerbaiyán de 1918-1920, que nunca incluyó a Nagorno-Karabaj. Uno puede recordar que, en aquel entonces, Azerbaiyán no fue admitido en la Liga de las Naciones debido, entre otras cosas, al estatus cuestionado de Karabaj.

Más recientemente, los residentes de Artsakh primero pudieron, con la ayuda de Armenia, repeler la agresión de Bakú en la guerra de 1992-1994 para defender su derecho a la independencia y luego pasaron muchos años tratando de resolver el problema mediante negociaciones. En un esfuerzo por no poner en peligro el proceso de negociación, Armenia se abstuvo de reconocer la independencia de Artsakhall durante esos años, con la esperanza de que los copresidentes del Grupo de Minsk de la OSCE (Rusia, Estados Unidos y Francia, que supervisaban y facilitaban las negociaciones) encontrarían una resolución mutuamente aceptable. En dos ocasiones, las partes estuvieron muy cerca de firmar un acuerdo de paz, en Cayo Hueso en 2001 y en Kazán en 2011, sin embargo, Bakú se negó a firmar en ambas ocasiones.

A lo largo de los últimos años, Azerbaiyán se estaba preparando para la guerra. Aprovechando un entorno internacional favorable en el otoño de 2020 (la pandemia de COVID, las tensiones entre Rusia y Occidente y las elecciones en los EE. UU.) y el apoyo militar y político activo de sus aliados en Turquía, Azerbaiyán inició una guerra contra Artsaj ocupando tres -cuartos del territorio de la República de Nagorno-Karabaj, incluidos los distritos que solían formar parte de la Región Autónoma de Nagorno-Karabaj (Shushi, Hadrut, etc.). Solo un despliegue oportuno de fuerzas de paz rusas ayudó a salvar a los armenios de Artsaj de una limpieza étnica a gran escala.

Nijat Hajiyev : cuando el gobierno central soviético perdió el control del poder, estalló un conflicto que expulsó a los azerbaiyanos de sus hogares no solo en la llamada antigua Región Autónoma de Nagorno-Karabaj, sino también en siete distritos adyacentes. La ocupación armenia desplazó a un total de casi 700.000 personas.

La guerra de 44 días en 2020 permitió a Azerbaiyán liberar sus territorios. El conflicto terminó con una declaración trilateral de Azerbaiyán, Rusia y Armenia, que le dio a Rusia el mandato de lanzar una misión de mantenimiento de la paz en Karabaj.

Aunque el conflicto ha terminado, aún quedan por resolver algunos problemas relacionados con la implementación de varias partes de la declaración trilateral. La última Operación Venganza llevada a cabo por el Ministerio de Defensa de Azerbaiyán fue desencadenada por el asesinato de un soldado azerbaiyano a manos de elementos armados armenios, que se produjo en el territorio controlado temporalmente por la misión de paz rusa en Karabaj y, de hecho, a espaldas de las fuerzas de paz rusas.

¿Que sigue?

Nijat Hajiyev : En términos generales, los resultados de la Operación Venganza contribuyen a la plena implementación de las disposiciones del acuerdo trilateral, al que ambas partes en conflicto y Rusia como garante dicen estar comprometidos.

En particular, el párrafo 4 de la declaración pide inequívocamente la “retirada de las tropas armenias” “simultáneamente con el despliegue de las fuerzas de paz de la Federación Rusa”. Como sabemos, las fuerzas de paz rusas se desplegaron dentro de las 48 horas posteriores a la firma de la declaración en noviembre de 2020. Estamos a mediados de 2022 ahora, ¿y qué dicen los armenios?

Armen Grigoryan, secretario del Consejo de Seguridad de Armenia, dijo en julio que la retirada de las tropas armenias “regulares” no se produciría hasta septiembre. También pareció dar una indicación de que los llamados “soldados contratados” podrían quedarse ilegalmente en Karabaj, que, no lo olvidemos, es una parte soberana de Azerbaiyán según el derecho internacional, y Vladimir Putin lo confirmó, por cierto. Entonces, ¿quién tiene la responsabilidad de no cumplir con uno de los requisitos más importantes del acuerdo trilateral para desmilitarizar Karabaj, a pesar de que han pasado dos años?

Y esto no es todo. De acuerdo con el Párrafo 6 del acuerdo, las partes son responsables de la construcción de una nueva ruta a través del Corredor de Lachin sin pasar por la ciudad de Lachin, que, de acuerdo con el mismo acuerdo, se suponía que había sido despejada de tropas armenias el 1 de diciembre. , 2020. Durante los últimos dos años y medio, Azerbaiyán ha construido la mayor parte de la carretera en su territorio para cumplir con esta disposición. ¿Qué ha hecho Armenia? Hace tan solo un mes, los funcionarios armenios dijeron que recién ahora estaban delineando la ruta de la parte armenia de la carretera. Es comprensible que Bakú perciba esto como un acto de sabotaje y la falta de voluntad para completar la retirada del Distrito de Lachin, que, por cierto, está fuera de los límites administrativos de la antigua Región Autónoma de Nagorno-Karabaj.

Lo que estamos viendo ahora es un sabotaje de la declaración trilateral. El incumplimiento de las propias responsabilidades está exacerbando la atmósfera de constante tensión y riesgo. Esta situación de gran incertidumbre va en contra de los intereses vitales de Azerbaiyán.

Sin embargo, la acción decisiva de Bakú muestra que Azerbaiyán tiene la voluntad y las herramientas para presionar a Armenia para que implemente la agenda de paz con pasos reales, no solo con palabras. Por cierto, la declaración del ministro de administración territorial e infraestructura de Armenia, Gnel Sanosyan, sobre el inicio inmediato de la construcción de la parte armenia del Corredor Lachin demuestra la efectividad de los pasos que Bakú se vio obligado a tomar.

Hayk Khalatyan: Aprovechando una vez más un entorno internacional propicio (con la atención de Rusia y la comunidad internacional desviada hacia el conflicto de Ucrania y Occidente buscando reemplazar el petróleo ruso con suministros de Azerbaiyán), Bakú está tratando de lograr una resolución final del problema de Karabaj y expulsar a los armenios de su patria histórica. Los monumentos culturales e históricos armenios están siendo destruidos con antiguas iglesias y templos armenios sometidos a «albanización», al igual que en 1998-2005, cuando las autoridades azerbaiyanas estaban destruyendo khachkars armenios medievales en Jugha (Nakhchivan) con impunidad. La comunidad internacional se contentó con hacer la vista gorda y, a pesar de todo, los representantes de Azerbaiyán siguieron siendo elegidos para ocupar cargos directivos en la UNESCO.

Dado el nivel de armenofobia en Azerbaiyán, que durante décadas ha sido incitado por los líderes del país y ha resultado en la glorificación de personas como Ramil Safarov (quien le cortó la cabeza a un oficial armenio que dormía durante un seminario de entrenamiento de la OTAN en Budapest), es poco probable que los armenios de Nagorno-Karabaj quieran permanecer en este país.

La comunidad internacional, el mundo civilizado y las principales potencias tienen la oportunidad de evitar otro genocidio armenio al menos esta vez. Podrían, sólo por esta vez, dejar de lado los intereses geopolíticos y energéticos para recordar la justicia histórica, los derechos humanos y sus valores declarados. Es difícil imaginar que, incluso en el siglo XXI, el mundo prefiera el petróleo azerbaiyano a la sangre armenia.

Actores globales y regionales, incluidos Bakú y Ankara, que están tratando de lograr rápidamente una paz que sirva a sus intereses al exigir acuerdos unilaterales y concesiones de los armenios, violando sus derechos, y a expensas de su sangre y de su patria, harían bien en recordar que una paz así no puede durar. Tarde o temprano, nuevos líderes llegarán al poder en Armenia que exigirán justicia, el regreso de su patria y el pago de los crímenes cometidos contra el pueblo armenio, lo que conducirá a un nuevo conflicto y más guerras. Sólo la paz basada en el compromiso tiene la posibilidad de ser duradera. Azerbaiyán debe comprender cómo el entorno internacional y los intereses de los actores globales a veces pueden cambiar de la noche a la mañana.»