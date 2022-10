Los Estores: el e-commerce líder del sector de decoración y diseño de interiores

- Publicidad-

Para obtener un hogar acogedor, cómodo y confortable, es necesario prestar atención a la decoración. Plataformas e-commerce como LosEstores.com ofrecen a los hogares españoles productos de altísima calidad, hechos a mano en España.

Cuando se trata de comprar persianas venecianas, mosquiteras o paneles japoneses, LosEstores.com es la plataforma e-commerce líder del sector. No es una tienda online más, se trata de una empresa fabricante que elabora estores y otras soluciones decorativas hechos a mano y a medida de las necesidades de cada cliente.

Principales productos disponibles en Los Estores

No es fortuito que miles de hogares hayan puesto en manos de los profesionales de LosEstores.com la fabricación de sus cortinas, venecianas o estores a lo largo de los últimos 17 años. De hecho, este e-commerce acumula más de un centenar de reseñas de clientes satisfechos en Google.

A continuación, se presenta una breve lista con algunos de los productos más populares y demandados de LosEstores.com en el último año:

Paneles japoneses

- Publicidad-

Este producto es perfecto para los hogares con ventanales grandes. El diseño de los paneles japoneses permite recogerlo hacia los lados. La popularidad de esta opción se debe a que es eficiente para separar ambientes sin necesidad de obras.

Estores para escaparate

Los estores para escaparate a medida se caracterizan por contar con filtro solar, lo cual protege a los productos que se encuentran expuestos directamente a los rayos UV.

Persianas venecianas

Por su parte, las persianas venecianas a medida de LosEstores.com destacan entre otras soluciones porque son fáciles de instalar y eficientes para controlar la cantidad de luz que entra al interior del hogar.

¿Por qué comprar estores a medida en LosEstores.com?

LosEstores.com es la primera plataforma e-commerce especializada en estores en el país. Aunque su experiencia y larga trayectoria en el mercado es indiscutible, existen otras razones por las que cada vez más usuarios deciden comprar estores a medida en esta tienda online:

Asesoría gratuita

Detrás de esta plataforma e-commerce se encuentra, además de la parte de fabricación, un equipo de atención al cliente que brinda asistencia y asesoramiento totalmente personalizado y gratuito. De esta manera, los clientes pueden resolver dudas y disfrutar de consejos profesionales, recomendaciones y muestras gratis.

Garantía de calidad

Uno de los aspectos que ha diferenciado a LosEstores.com de la competencia es la calidad de cada uno de sus productos. Este e-commerce utiliza exclusivamente tejidos con certificación europea: desde la certificación GreenGuard y IMO hasta Leadership in Energy & Environmental Design y Sanitized, more than clean.

Cero accidentes

En LosEstores.com, no solo es posible encontrar paneles japoneses, persianas venecianas y estores de alta calidad. Este fabricante español también presta especial atención a los sistemas de seguridad, lo cual permite evitar potenciales accidentes con niños y mascotas.

Como se puede ver, LosEstores.com es un e-commerce especializado en todo tipo de soluciones decorativas para el hogar. Se trata de un fabricante de estores, persianas venecianas, cortinas plisadas, paneles japoneses, mosquiteras y cortinas verticales a medida, que ofrece los precios más competitivos del mercado.