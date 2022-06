Los ejemplos de EE.UU. (y su OTAN), ante sus acolitas naciones

- Publicidad-

A Estados Unidos se le tiene mucha (demasiada) consideración y es que, se arroga ser garante de la libertad, contando con el beneplácito de naciones “satélites”, fundamentalmente europeas y entre éstas la española.

Como se ha venido demostrando en el transcurso de la historia y con tantos ejemplos, eso no ha sido así y los hechos avalan justo lo contrario, con las tantas guerras e intervenciones militares que ha venido protagonizando, desde que consiguió su independencia el 3 de septiembre de 1783, siendo entre muchas otras las del siglo pasado y de este: Corea, Laos, Libano, Vietnan, Tailandia, Afganistan, Somalia, Bosnia, Iraq, Yemen, Siria, Libia, etc. Invasión de países entre otros: Panamá, Nicaragua, Guatemala, Cuba (Bahia Cochinos). Y apoyos a golpes de estado como ocurrió el 11 de septiembre de 1973, al legitimo gobierno establecido en Chile, presidido por el integro Salvador Allende.

Aparte del apoyo que presta a Israel, en contra del pueblo palestino, masacrándolo y expulsándolo de sus territorios. Lo mismo que viene haciendo respaldando la ocupación ilegal por Marruecos, del territorio del Sahara Occidental, siendo su legitimo dueño el pueblo saharaui.

Eso, en lo que respecta a acciones bélicas y actuaciones llevadas a efecto en el exterior. Pero interiormente, sus ejemplos tampoco son nada aleccionadores: de sus 50 estados en 27, existe la pena de muerte y la mayoría de reclusos son negros y latinos (62%), que siguen sufriendo racismo y discriminación.

Es un país sumamente violento, como se pudo demostrar el 6 de enero del año pasado con el ataque y toma del Capitolio por un amplio grupo de reaccionarios ultraconservadores, seguidores del populista y ultraderechista Donald Trump, que sigue manteniendo gran arraigo, con un electorado de 74.223.251 y podría darse el caso de que, desafortunadamente gane las próximas elecciones.

Hubo suerte, pues la referida toma del Capitolio fue una autentica chapuza. De haber prosperado, ¿cómo Estados Unidos hubiera podido seguir atribuyéndose, ser garante de la libertad ante los demás, cuando no lo es consigo mismo?. No digamos, en relación a la inseguridad y violencia, con tantas victimas, asesinadas por auténticos sicópatas que, con toda facilidad pueden dotarse de un arma (existen más de una por habitante) y utilizarla indiscriminadamente, contra personas inocentes, muchas de ellas niños y niñas escolares.

Son tantas cosas tan indeseables que atesora Estados Unidos, que no se explica como tienen la desfachatez de ponerse como ejemplo de nada, a no ser que lo sea pero en lo malo o nefasto. Incluso revertiendo logros alcanzados, como la ley del aborto, que está siendo cuestionada en varios Estados, con el apoyo del ultraconservador Tribunal Supremo.

Con este panorama, ¿donde está la dignidad de las naciones europeas como la española, sometiéndose a los designios de los Estados Unidos, que tiene a la OTAN y la utiliza para lograr sus exclusivos intereses de control y expansión?. Esto se ha venido comprobando con Ucrania, que formando parte de la frontera con Rusia ha pretendido, instalarle su bloque militar, pero como se esperaba, ha tenido el rechazo del Gobierno ruso con su presidente Putín al frente.

Aunque éste cometió un hecho deleznable invadiendo Ucrania, pero como suele ocurrir en éstas ocasiones, lo viene “vendiendo” como algo necesario y le ha tocado al pueblo ruso la fibra sentimental y patriótica. Esto le está dando buenos resultados, hasta el extremo de que su popularidad que estaba en declive, se ha incrementado y ya sobrepasa el 80%. En la parte opuesta y como títere de Estados Unidos, está el presidente de Ucrania Zelenski, una persona que, de actor desempeñando papeles cómicos y populistas, en contra de la clase política tan denostada, obtuvo un gran protagonismo y fue catapultado a la Presidencia el 20 de mayo de 2019.

Como Putín, también empezó a caer en declive y, haciéndose la victima junto con su país y contando con el apoyo de los Estados Unidos, que involucró a las naciones europeas que están en su orbita, le hicieron una campaña con toda clase de apoyos mediáticos, institucionales, económicos, logísticos, etc., que le ha venido dando réditos de popularidad y electoral, utilizando igualmente el discurso populista y patriótico. Aún reconociendo los inconvenientes y rechazando ahora, la idea original de que la OTAN se instale en su país.

El abuso de poder de Putin con la invasión de Ucrania que tantas miles de victimas inocentes ha ocasionado y más de cuatro millones de exiliados y desplazados, le debería pasar factura por la Corte Penal Internacional, pero igualmente al ególatra e irresponsable Zelenski, se le debería exigir responsabilidades por haber llevado a su pueblo a un drama de tanta gravedad.

A Estados Unidos no le agradó como ya lo demostró en 1962, cuando la Unión Soviética en plena “guerra fría”, desplegó misiles de alcance medio en Cuba, originándose una crisis que pudo ser de incalculables consecuencias. Seguro que actualmente no permitiría que ninguna potencia militar extranjera como Rusia o China desplegara arsenal militar en sus fronteras de Mexico o Canada. ¿Por qué después de la caída y disolución de la Unión Soviética en 1992 y del Pacto de Varsovia militar que la sustentaba, Estados Unidos no hizo lo mismo con la OTAN y por el contrario, ha venido ampliando sus dominios, haciendo que el mundo sea cada vez más injusto y peligroso?.

La jugada que pretendió llevando la OTAN a Ucrania, probablemente no se haga realidad, pero ya ha sembrado la semilla, para que si se instale en Finlandia y Suecia. Es evidente que su afán de expansión no tiene limites.