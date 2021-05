Los DNI españoles empezarán a dejar de ser válidos a partir de agosto de 2021

- Publicidad-

Existe un hecho desconocido para la gran mayoría de las personas que viven en España: la seguridad pública de toda la ciudadanía, en todos los ámbitos (nacional, autonómica y local) ya no se diseña ni administra a nivel estatal, sino global. La soberanía en seguridad pública ha sido transferida a Europa, mucho más allá de lo que cualquiera pueda imaginarse. Asimismo, la ciudadanía tampoco es consciente de la cantidad de información que esas herramientas, ya no estatales, acumulan de todas las personas que viven en la Unión Europea.

Esa cesión de la soberanía de España y del resto de Estados miembros a la Unión ha derivado en la creación de una serie de herramientas sorprendentes que van desde la retirada de la Guardia Civil de fronteras, mares y aeropuertos, que serán sustituidos por FRONTEX, hasta los nuevos carnets de identidad europeos que han de empezar a distribuirse a partir de agosto de 2021.

Por otro lado, el 1 de enero de 2022 empezará el año ETIAS, el año en que los Estados perderán el control de los flujos fronterizos. ¿Qué ocurrirá cuando el Ministerio del Interior ya no controle la de entrada y salida de viajeros de España?

El CIR, la mayor base de datos del mundo

La Unión Europea quiere contar con la mayor base de datos biométricos del mundo. Se tratará de una recolección mayúscula de registros de identidad (nombre, fecha de nacimiento, etc.), huellas dactilares y escáneres faciales tanto de ciudadanos europeos como de fuera de la UE que tengan que constar en alguno de los ficheros.

Eso es lo que, al menos, aprobó el Parlamento Europeo al autorizar la interconexión de los sistemas de control de fronteras, migración y policía de todos los países de la UE. El resultado de todo esto será un Repositorio de Identidad Común (CIR, por sus siglas en inglés) que contará con información crítica de 350 millones de personas, sólo en el momento de ponerse en marcha.

Con ese punto de partida, el CIR será la tercera base de datos de seguimiento de personas más grande del mundo, justo detrás de los sistemas utilizados por el gobierno chino y el sistema Aadhar de la India. Sin embargo, las expectativas están en que, a medida que se vayan interconectando más sistemas y favoreciendo la cooperación con más entes gubernamentales, las cifras europeas puedan llegar a lo más alto en esta particular competición.

El «DNI de la UE»

El paso más inminente al que se quiere llegar es el carné de identidad europeo, que es un documento de identidad electrónico que pretende sustituir y normalizar los distintos estilos de DNI que se utilizan actualmente en los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y del Espacio Económico Europeo.

Fue creado por el Reglamento (UE) 2019/1157 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo al refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la Unión y de los documentos de residencia expedidos a los ciudadanos de la Unión y a los miembros de sus familias que ejercen su derecho a la libre circulación. Su entrada en vigor está prevista para el 2 de agosto de 2021

El abogado Josep Jover, uno de los mayores expertos en España sobre Derecho de la Unión Europea, afirma en un informe que, a partir de esa fecha «los documentos de identidad que no cumplan los nuevos requisitos dejarán de ser válidos a su vencimiento o antes del 3 de agosto de 2031. Los documentos de identidad que no cumplan las normas mínimas de seguridad o que no incluyan un pasaporte legible por máquina (MZR) funcional dejarán de ser válidos el 3 de agosto de 2026. Los documentos de identidad de las personas que tengan 70 años o más el 2 de agosto de 2021, que cumplan las normas mínimas de seguridad y que tengan una MRZ funcional dejarán de ser válidos a su vencimiento».

Ya hay países de la UE que están implantando estas modificaciones en sus DNI. En concreto, en agosto de 2020, Chipre ya comenzó a expedir tarjetas de identidad conformes a los requisitos del documento de identidad europeo.

Sin embargo, ¿está España ya preparada para este cambio que está a la vuelta de la esquina? A medida que los actuales DNI vayan perdiendo su vigencia (vayan caducando) las oficinas de la Policía tendrán que aplicar la nueva normativa. Si se tiene en cuenta la renuencia de España a implementar los cambios legales que vienen de la UE, hay que ser muy escépticos respecto a si el país está preparado para una modificación del paradigma tan radical.