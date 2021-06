Los concursos experimentaron un aumento del 50% en el primer trimestre

- Publicidad-

Los concursos experimentaron en el primer trimestre de 2021 su mayor incremento desde el inicio de la crisis sanitaria del COVID al aumentar un 50,4 %.

El número de concursos presentados en el primer trimestre de 2021, contabilizando los presentados en los Juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción, ascendió a 4.925. La cifra que en términos porcentuales pone de manifiesto un aumento del 50,4 % respecto al mismo trimestre de 2020. Estos y otros datos figuran en el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público hoy.

Esta tendencia al alza -la mayor desde el inicio de la crisis sanitaria y, en concreto, desde el fin del confinamiento- fue aún más marcada en los concursos de personas naturales no empresarios presentados en los juzgados de primera instancia y en los juzgados de primera instancia e instrucción, que con 2.531 experimentaron un incremento interanual del 61,4 por ciento.

Cataluña fue la Comunidad Autónoma con más concursos de este tipo (687, que representan el 27,1 por ciento del total nacional), seguida por Madrid, con 386; Andalucía, con 362; y la Comunidad Valenciana, con 314.

En los juzgados de lo mercantil se presentaron 2.394 concursos, el 40,3 % de los 4.925 presentados en total. También en este caso, Cataluña fue la comunidad donde se registraron un mayor número, 817 (el 34,1 por ciento del total nacional). Le siguieron la Comunidad Valenciana, con 340; Madrid, con 294; y Andalucía, con 254.

Por primera vez, en este trimestre se dispone del dato desglosado según los concursos hayan sido presentados en los juzgados de lo mercantil por personas físicas empresarios (834) o por personas jurídicas (1.560).

Concursos presentados

El número de concursos declarados en el primer trimestre de 2021 en los Juzgados de lo Mercantil fue de 1.526, con un incremento del 47,9 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. A esta cifra se añaden los 1.013 concursos declarados y concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal.

En el mismo trimestre llegaron a la fase de convenio un total de 111 concursos, mientras que iniciaron la fase de liquidación 932, un 18,7 por ciento más que hace un año.

Aumentan los lanzamientos, hipotecarios y por impago de alquiler

El número de lanzamientos practicados en el primer trimestre de 2021, 10.961 en total, se incrementó en un 13,4 % respecto al mismo periodo de 2020. Un trimestre más, siguieron siendo mayoritarios, con un 71,7 % del total, los lanzamientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que sumaron 7.862; otros 2.548 (el 23,2 %) fueron consecuencia del impago de hipotecas y los 551 restantes obedecieron a otras causas.

Entre enero y marzo de este año se produjo el primer incremento interanual, desde el segundo semestre de 2015, de los lanzamientos consecuencia del impago de hipotecas. El aumento que experimentaron se situó en el 6,5 por ciento. Aumentaron también, un 14 %, los lanzamientos derivados de la LAU, y un 46,2 % los que obedecieron a otras causas.

Lanzamientos practicados

Cataluña, con 2.437 (el 22,2 por ciento del total nacional) fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos durante el primer trimestre de 2021; le siguieron Andalucía, con 1.778; la Comunidad Valenciana, con 1.553; y Madrid, con 1.033.

Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, en el primer lugar aparece también Cataluña, con 1.835, cifra que representa el 23,3 por ciento del total; le siguieron Andalucía, con 1.109; la Comunidad Valenciana, con 1.025; y Madrid, con 847. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, el mayor número se dio en Andalucía, con 576, seguida por la Comunidad Valenciana, con 468, Cataluña, con 407 y Murcia, con 263.

El informe incluye también el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, aunque con la advertencia de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales, por lo que el dato permite medir la evolución, pero no indica los valores absolutos. Además, el hecho de que un lanzamiento sea solicitado al servicio común no supone que éste lo haya ejecutado.

Con estas premisas, los datos disponibles reflejan que el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el primer trimestre de 2021 fue de 18.131, un 24,3 por ciento más que en el mismo trimestre de 2020. De ellos, 8.936 terminaron con cumplimiento positivo, lo que representa un incremento interanual del 12,3 por ciento.

Incremento interanual del 56,3 por ciento en las ejecuciones hipotecarias

Entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021 se presentaron 7.280 ejecuciones hipotecarias, un 56,3 por ciento más que en el mismo trimestre de 2020. Es la cifra más alta desde el segundo trimestre de 2017. El mayor número se ha dado en Cataluña que, con 1.767, representa un 24,3 por cien del total nacional; le siguen Andalucía, con 1.431; Comunidad Valenciana, con 1.253; y Madrid, con 652.

Ejecuciones hipotecarias ingresadas

Descenso de los expedientes de regulación de empleo

Los expedientes del artículo 64 de la Ley Concursal, relativo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo (ERE), disminuyeron un 38,6 por ciento con respecto a los tres primeros meses de 2020. En total se presentaron se presentaron 153 expedientes de este tipo.

Demandas por despido y de reclamación de cantidad

En el periodo analizado se presentaron 34.461 demandas por despido, un 12,6 por ciento más que en el primer trimestre de 2020.

Madrid, con 7.353 (21,3 por ciento del total nacional), fue la comunidad en las que se presentaron más demandas de este tipo. Le siguieron Cataluña, con 6.258; Andalucía, con 5.189, y la Comunidad Valenciana, con 4.104.

El número de demandas por reclamaciones de cantidad registradas en los Juzgados de lo Social, 34.356, fue un 6 % superior a las presentadas en el primer trimestre de 2020. De ellas, 6.789 se presentaron en Madrid (19,8 por ciento del total); 5.753 en Andalucía y 4.065 en Cataluña.

Los procedimientos monitorios presentados en el primer trimestre de 2021 en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia e Instrucción fueron 205.212, lo que supone un incremento interanual del 22,8 por ciento. La mayor utilización de este tipo de procedimiento se dio en Andalucía, con 40.672, seguida por Cataluña, con 30.265 y Madrid, con 29.265.

El procedimiento monitorio sirve para reclamar deudas dinerarias líquidas, determinadas, vencidas y exigibles, e incluyen las cantidades debidas en concepto de gastos comunes de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos.

Monitorios ingresados

Acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física (clausulas suelo)

En el primer trimestre de 2021 ingresaron en los juzgados especializados en cláusulas abusivas 33.747 asuntos de esta naturaleza; se resolvieron 36.011 asuntos y quedaron en tramitación 234.915. Se dictaron 30.355 sentencias, el 97,6 por ciento de las cuales fueron estimatorias.

Verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas

La Ley 5/2018, de 11 de junio, de modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de viviendas ha modificado el artículo 250.1.4º de la Ley de enjuiciamiento Civil. Desde el tercer trimestre de 2018 se dispone de información estadística de los juicios verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas para los casos en los que los propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o entidades públicas poseedoras de vivienda social.

En el primer trimestre de 2021 se registraron 791 asuntos de este tipo, cifra similar a la del mismo trimestre del año anterior, y se resolvieron 866. En Andalucía se presentó el mayor número de demandas, 195, que representan el 24,7 por ciento del total nacional. Le siguieron Cataluña, con 189; la Comunidad Valenciana, con 96, y Madrid, con 59.