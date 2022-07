Los compromisos de Pedro Sánchez con la OTAN ponen en jaque al gobierno de coalición

- Publicidad-

Pedro Sánchez ha demostrado que no lleva muy bien eso del consenso. No hay más que ver el modo en que tiene de gestionar el poder, basado únicamente en el autoritarismo y el unilateralismo. Sánchez no se ha dado cuenta de que no es un rey absolutista ni que no tiene mayoría absoluta para que sus decisiones sean impuestas al resto de poderes del Estado. Esto está provocando duras fricciones tanto con sus socios de gobierno como de investidura.

El unilateralismo de Pedro Sánchez ha provocado enfrentamientos, por ejemplo, con el tema de las relaciones con Marruecos y la entrega absoluta de España a las aspiraciones de Mohamed VI en relación con el Sáhara Occidental. La decisión unilateral de Sánchez ya está teniendo gravísimas consecuencias para la ciudadanía y las empresas españolas, más allá de los roces políticos.

Ahora le ha surgido otra crisis a cuenta de otra de sus decisiones unilaterales: los compromisos adquiridos por el presidente en la reciente Cumbre de la OTAN con respecto al incremento del gasto militar.

Hoy en el Consejo de Ministros se ha tratado un crédito para el Ministerio de Defensa por valor de 1.000 millones de euros. Esta decisión ha generado la reacción de Unidas Podemos, que se ha opuesto y, además, ha provocado que Yolanda Díaz haya reclamado una reunión urgente de la comisión de seguimiento del pacto de gobierno.

La formación morada se opone a ese crédito y, la realidad es que la situación que está viviendo la ciudadanía española, con salarios indignos de la cuarta economía de la Eurozona y con una inflación que el gobierno es incapaz de controlar porque las medidas que ha adoptado se muestran ineficaces en pocos días, hablar de incremento del gasto militar es, cuanto menos, de mal gusto.

Yolanda Díaz ha mostrado su preocupación ante la actitud de la parte socialista del gobierno de pretender cumplir los compromisos que Sánchez adquirió en la Cumbre de la OTAN de incrementar el gasto en defensa en 22.000 millones de euros anuales. Para mostrar la barbaridad que supone esto, Díaz ha puesto como ejemplo el presupuesto del Ministerio de Trabajo: 30.000 millones de euros. En ese dinero se incluye «todo el mecanismo de prestación social, de desempleo o de los ERTES».

Además, el unilateralismo y las prisas de Sánchez por mostrar a la OTAN que actúa rápido a la hora de cumplir con los compromisos que no ha consensuado con su Ejecutivo ha provocado que la parte socialista del gobierno haya impuesto que ese crédito de 1.000 millones se ejecute a través del mecanismo del Fondo de Contingencia. Este hecho demuestra el autoritarismo de Sánchez, puesto que ese mecanismo impide que haya debate en el Congreso de los Diputados y que los representantes del pueblo español lo voten.

Otro ejemplo más del «sentido democrático» de Pedro Sánchez.