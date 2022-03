Los camioneros de la Plataforma reciben a Hernández al grito de «presidente, presidente»

- Publicidad-

Manuel Hernández, presidente de la Plataforma de Defensa del Transporte por Carretera, convocante de los paros del sector, ha asegurado durante la protesta frente al ministerio de Transportes que se les ha “intentado criminalizar” y ha asegurado que están “haciendo historia”.

A pesar del acuerdo entre el Comité Nacional del Transporte y el Gobierno y el anuncio de la ministra para reunirse esta tarde, Hernández asegura que les han “faltado al respeto”: “¿Cómo una señora ministra se puede referir así a esta mayoría? A nosotros se nos respeta y ese respeto nos lo estamos ganando. Estamos consiguiendo algo muy importante”.

En esta línea y dirigiéndose a los manifestantes, les ha agradecido el apoyo: “Me hacéis valiente, me hacéis fuerte, me hacéis que siga firme, pero os necesito firmes y os quiero firmes, que no se os olvide”. Unas palabras que han levantado cánticos de “presidente, presidente”.

“Por fin nos han llamado, algo habremos hecho bien y ellos mismos se irán dando cuenta que no les queda más remedio que tengamos que entrar a donde hay que hablar de transportes. Pero no se habla de transporte, estos días se habla de volver a engañarnos los mismos ladrones de guante blanco que durante muchos años engañaron a los transportistas y vendieron a los transportistas”, ha dicho.

Así, ha asegurado que en la reunión de esta tarde será “la voz de todos” y ha advertido: “Si no hay una propuesta digna, si creen que somos niños y por entrar aquí vamos a estar conformes, se van a equivocar, van a hablar con un camionero”.

“Yo se las presiones que existen, nos quieren obligar y chantajear. Estos días ofrecían mucho dinero, subir 30 euros era imposible y esta semana se triplicaba el precio, ¿creen que nos van a engañar? No nos podemos dejar llevar, tenemos que aguantar hasta el final, esta batalla no se puede perder”, ha dicho.

Además, ha asegurado que “los compañeros insolidarios” están “demostrando lo que son” y se ha dirigido a “las mujeres” de los camioneros: “Quiero tener un reconocimiento muy importante para todas nuestras mujeres, y no por ser políticamente correcto, hay muchas mujeres de transportistas que son el pilar fundamental de que nosotros estemos en pie”.

“Esas camioneras, que tenemos a muchas camioneras con nosotros, tenemos a mucha mujer valiente, que nos están apoyando y están demostrando, hasta a veces, más valor que los hombres. Tenemos que estar orgullosos de ellas porque son un componente muy importante entre nosotros”, ha zanjado.