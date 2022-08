Los bancos tienen una actitud «obscena, egoísta y antipatriota»

- Publicidad-

Uno de los puntos de mayor fricción entre los dos partidos de la coalición de gobierno ha sido el aumento del gasto militar introducido por Pedro Sánchez de manera unilateral en base a los acuerdos que él llegó en la Cumbre de la OTAN.

Por esta razón, María Teresa Pérez, coportavoz, secretaria de Acción Institucional de Unidas Podemos y directora del Injuve, ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press que la posición de la formación morada es clara. España adonde tiene que llegar es al 2% en inversión del PIB o en políticas de protección social.

El gasto militar «es una prioridad del PSOE, no del Gobierno, y creemos que esa pretensión (de subirlo) no puede sumarse a la mesa de negociación presupuestaria a costa de otras, como pueda ser la sanidad. No puede hacerse un intercambio de cromos ni aprobando inversiones a costa de otras», ha enfatizado Pérez.

Además, la secretaria de Acción Institucional de Unidas Podemos ha sido contundente al recordar a Margarita Robles que España «no está en guerra y no necesita más gasto armamentístico, sino aumentar la inversión social y redoblar las vías diplomáticas para resolver la guerra de Ucrania».

Una actitud «obscena, egoísta y antipatriota»

Respecto al nuevo impuesto a la banca, María Teresa Pérez ha celebrado que el PSOE se sumara, al fin, a una de las reivindicaciones históricas de Unidas Podemos, porque es intolerable que estén aumentando sus beneficios en miles de millones mientras la ciudadanía se está viendo obligada a realizar un gran esfuerzo para soportar la crisis.

Las quejas, denuncias y oposiciones de los directivos de la banca a este nuevo impuesto también han tenido una respuesta de la coportavoz de la formación morada. En la entrevista, y siguiendo las afirmaciones de Dolores Dancausa, consejera delegada del otro banco de la familia Botín (Bankinter), Pérez ha dejado caer que los bancos ya están buscando fórmulas para no pagar el nuevo impuesto, es decir, para «saltarse la ley», lo que, para la dirigente de Unidas Podemos es una actitud «obscena, egoísta y antipatriota» y un insulto a todos los ciudadanos que pagan sus impuestos.

Pérez ha afirmado, además, que esta actitud de los bancos no se puede permitir y que el Ejecutivo tiene que dejar claro que defiende el interés general frente a los intereses de un 1% de privilegiados.

Por esta razón, ha hecho referencia a la tan necesaria reforma fiscal que el PSOE tiene paralizada con una subida impositiva al 15%, en vez de al 7%, para las grandes empresas y multinacionales, algo que, por otra parte, ha sido firmado por España en la OCDE.