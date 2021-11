Los bancos se juegan 90 billones de dólares en la COP26

- Publicidad-

Con la apertura de la COP26 en Glasgow, un informe de la ONG Reclaim Finance cuestiona la estrategia que está siguiendo Mark Carney, ex gobernador del Banco de Inglaterra y asesor principal de la COP26 sobre finanzas. Carney lidera la Glasgow Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), una organización paraguas a la que se han suscrito todas estas alianzas financieras y que requiere que sus miembros sigan los criterios de la campaña “Race To Zero” de la ONU, que ni siquiera mencionan los combustibles fósiles.

El resultado es que ninguna de las seis alianzas netas cero analizadas, en banca, gestión y propiedad de activos, seguros, asesoramiento de inversión y provisión de datos, obliga a detener las inversiones en la expansión de combustibles fósiles, es decir, la línea roja trazada por la Agencia Internacional de Energía (AIE) para mantenerse por debajo de un incremento de la temperatura mundial de 1,5 grados. De manera similar, están ausentes los límites numéricos sobre el uso de compensaciones para cumplir con los objetivos de reducción de emisiones corporativas y los requisitos de que se establezcan objetivos para la reducción de emisiones absolutas.

Race to Zero ha advertido sobre los peligros de la “parálisis del análisis”. Este informe, al que Diario16 ha tenido acceso, describe cómo la Net-Zero Banking Alliance todavía permite a sus miembros hasta tres años para establecer todos sus objetivos para 2030, y otro año para revelar cómo cumplirán con todos los objetivos.

Esto significa que JPMorgan Chase, un miembro reciente de la NZBA y el mayor banco de combustibles fósiles del mundo, tendría hasta 2025 para delinear su plan para reducir las emisiones. Mientras tanto, los miembros de la iniciativa Net Zero Asset Managers Initiative podrían esperar hasta 2050 para establecer objetivos en todos sus activos bajo gestión.

La Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) es la más antigua y la más sólida de las entidades de GFANZ. Ha sido descrita por el secretario general de la ONU como el “estándar dorado” para las alianzas. Sin embargo, no traduce principios sólidos en obligaciones para sus miembros. La NZAOA pide el fin de las inversiones en nuevas minas de carbón y centrales eléctricas, pero no obliga a sus miembros a implementar políticas con este fin.

El análisis de Reclaim Finance muestra que, a mediados de octubre de 2021, al menos 34 de los 58 miembros de NZAOA carecían de una política para restringir las inversiones en desarrolladores de carbón. Solo cuatro fueron calificados con una política de carbón sólida. Además, la NZAOA fracasa, como las otras alianzas, en exigir objetivos para las emisiones de Alcance 3 de las empresas de combustibles fósiles.

El informe aboga por las alianzas, coordinadas por GFANZ, para reorientar sus esfuerzos hacia una rápida reducción de la financiación para combustibles fósiles, en línea con los informes recientes de la AIE y con la ciencia climática. Eso significa que no hay apoyo financiero para nuevos proyectos de suministro de carbón, petróleo o gas, y la eliminación gradual del apoyo a las empresas que no logran reducir su producción de combustibles fósiles.

Tras distintas reuniones celebradas en los últimos días con las ONG, el 1 de noviembre, GFANZ emitió una hoja informativa que menciona varios compromisos nuevos que incluyen “procesos para eliminar miembros cuando sea necesario y acelerar la eliminación de fósiles combustibles de acuerdo con la ciencia”.