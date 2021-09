Los andaluces ya pueden ir a los toros, a conciertos o a procesiones, pero siguen sin poder ver cara a cara a su médico

- Publicidad-

Los datos actuales de la incidencia de la pandemia en Andalucía son muy positivos e invitan claramente a la esperanza, con un decrecimiento de nuevos casos e ingresos que ha movido al Gobierno bipartito de Juan Manuel Moreno Bonilla a relajar estos días prácticamente hasta la normalidad más absoluta la asistencia a eventos deportivos, taurinos, restaurantes y locales de ocio. Pero los andaluces siguen sin poder ver a su médicos de cabecera cara a cara, una presencialidad que se perdió en marzo de 2020 con el inicio de la pandemia y que aún no se ha recuperado, aunque el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ya prometió el pasado febrero que se irían retomando las visitas presenciales de forma gradual en los centros de salud andaluces, algo que a día de hoy no deja de ser una vaga promesa no culminada.

Los dos partidos que conforman el bipartito, Partido Popular y Ciudadanos, votaron este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía en contra de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por el grupo Unidas Podemos por Andalucía, que contó con el voto a favor del PSOE, Vox y los diputados no adscritos procedentes de Adelante Andalucía, encabezados por Teresa Rodríguez.

La mayoría parlamentaria aprobó de este modo, con la oposición de los diputados del Gobierno andaluz, que la Cámara autonómica inste al ejecutivo de Moreno Bonilla al “restablecimiento de la atención presencial total y efectiva en la Atención Primaria, mediante la aprobación de una dotación urgente que garantice los recursos necesarios para ello”.

Podemos ir al cine, al fútbol, de compras, a un restaurante…pero @JuanMa_Moreno VOTA EN CONTRA DE RESTABLECER LA ATENCIÓN PRESENCIAL TOTAL EN LA SANIDAD PÚBLICA!! — María Márquez (@MariaMarquez88) September 16, 2021

“El cierre a cal y canto de la atención presencial, su supuesta apertura centralizando en ella sus cometidos habituales más los requeridos por el seguimiento de la pandemia, los rastreos o la vacunación, ponen en evidencia que, más allá de los discursos, no hay una toma de conciencia suficiente sobre la importancia de la Atención Primaria y su capacidad de diferir el beneficio a todo el sistema si se trabaja por su buen funcionamiento”, argumentó Inmaculada Nieto, portavoz parlamentaria de Unidas Podemos por Andalucía.

También la diputada socialista María Márquez calificó de “muy grave” la postura adoptada por los diputados de PP y Ciudadanos. “Podemos ir al cine, al fútbol, de compras, a un restaurante… pero Juan Manuel Moreno Bonilla vota en contra de restablecer la atención presencial total en la sanidad pública”.

“No hay problemas en recuperar la presencialidad, pero de acuerdo a la evolución de la pandemia”, argumenta el Gobierno andaluz

El ejecutivo andaluz se escuda en la pandemia para no reabrir en su totalidad el servicio presencial de los centros de atención primaria, cuya operatividad ha venido evidenciando durante este último año y medio un colapso notable de sus servicios, como han puesto de manifiesto las denuncias sindicales y profesionales y el retraso de hasta varias semanas para una consulta telefónica con el médico de cabecera. La diputada de Unidas Podemos por Andalucía ha asegurado que “siguen imperando las consultas telefónicas, las presenciales son con cuentagotas y aún hoy en día es muy difícil obtener una cita con una demora por debajo de diez o quince días”. Nieto denuncia que “se está normalizando una lamentable imagen de colas, en no pocas ocasiones de horas, a las puertas de los consultorios y centros de salud para que las personas que lo requieren puedan ser atendidas”.

Por su parte, la parlamentaria socialista Mercedes Gámez ha recalcado que los ciudadanos sufren “una auténtica odisea conseguir una cita presencial en este momento, es una heroicidad que te cojan el teléfono” en el servicio de Salud Responde. Gámez también incide en que esta limitación de las consultas presenciales “está afectando a la salud mental de personas mayores y a su soledad”.

Desde el PP andaluz, el diputado Alfonso Candón asegura pese a todo que “la atención primaria seguirá siendo una prioridad para este Gobierno”. Lo ha ejemplificado aportando el dato de que se ha incrementado la plantilla de trabajadores sanitarios de atención primaria un 24% respecto a 2019, lo que supone 6.000 empleados más. “No hay problemas en recuperar la presencialidad, pero de acuerdo a la evolución de la pandemia”, señala el diputado del PP.

Esta semana, el ejecutivo de Moreno Bonilla ha dado el visto bueno a la recuperación de la normalidad previa a la pandemia en el mundo de la cultura, así como la ampliación al cien por cien de los aforos en cines, teatros y auditorios, además de dar su aprobación para la salida de las procesiones religiosas a las calles o la afluencia a estadios de fútbol y plazas de toros.