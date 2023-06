Los abogados de oficio temen duras represalias si hacen huelga

- Publicidad-

Las asociaciones que representan a los letrados que prestan sus servicios en el turno de oficio están divididas ante la convocatoria de una huelga. Por una parte, está el sindicato de abogados Venia que cree posible llevar a cabo la huelga, mientras que la Asociación de Letrados y Letradas por un turno de oficio digno, Altodo, considera que la huelga no es una herramienta al alcance de este sector y señalan que hay que explorar vías alternativas.

Ambas organizaciones sí coinciden en una cosa: la situación es conflictiva y hay que pasar de las palabras a los hechos. Las acciones llevadas a cabo en abril pasado que culminaron con la concentración frente al Congreso, es el exponente del malestar existente en el colectivo. Los 43.696 letrados que pertenecen al servicio de justicia gratuita atendieron dos millones de diligencias el año pasado. Está muy claro que si se niegan a trabajar la judicatura tendrá un serio problema, uno más a añadir al denostado servicio público en que se ha convertido la justicia en este país.

Lo primero que hay que analizar es si los abogados tienen derecho a la huelga. Que se sepa, la Constitución no lo prohíbe. Pero los abogados deben demostrar que tienen ese derecho porque no está reconocido como tal en la Carta Magna. Es el limbo perfecto. No se reconoce, pero tampoco se prohíbe. Y, además, existen ciertas limitaciones porque, por ejemplo, el turno de oficio penal es un servicio público porque hay que asistir a detenidos que las autoridades tienen que poder a disposición de los letrados para que puedan tener la posibilidad de salir del calabozo.

Los abogados adscritos al turno de oficio no tienen condición de personal laboral ni son funcionarios públicos. Están sujetos a un reglamento especial. La administración a la que están adscritos, sea la autonómica allí en los territorios con competencias en materia de justicia, o la estatal a través del ministerio de Justicia, establece los turnos de guardia, los lugares, el régimen disciplinario y los pagos que se entienden a nivel tributario como rendimientos por actividad económica.

Bajo ese punto de vista, se podría decir que la hipótesis de una huelga en el turno de oficio es posible si se plantea como el camino para lograr que esas administraciones accedan a negociar los puntos reivindicativos que han llevado a los letrados a plantearse tal posibilidad. El derecho a la huelga no está reconocido ni prohibido para los abogados del turno de oficio, pero es un derecho que este colectivo quiere que sea reconocido.

Las asociaciones reticentes a convocar el paro argumentan que hay miedo entre los profesionales porque temen las repercusiones de una convocatoria semejante. Se pueden llegar a enfrentar a expedientes disciplinarios que podrían desembocar en inhabilitaciones y suspensiones de la carrera. Consideran que antes de tomar una decisión tan radical se pueden explorar otras vías de actuación. Y en tal sentido piden la ayuda de los colegios de abogados los cuales, aunque no están legitimados para convocar huelgas como garantes del derecho de defensa o la tutela judicial efectiva que son, sí pueden actuar de una manera activa. En la época en la que fue decana del ICAM, el Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert se llegó a un acuerdo con los letrados del turno de oficio para llevar a cabo una protesta consistente en no enviarlos a actuaciones que no fueran urgentes. Otra posibilidad es la de renunciar a las guardias. También se puede conseguir que los colegios dejen de hacer designaciones para asistir a los interrogatorios de investigados y otros procedimientos de diligencias previas no urgentes.

En cualquier caso, las asociaciones que representan a los letrados del servicio del turno de oficio sí tienen claro que, si al final se opta por el paro, habrá que fijar unos servicios mínimos. Y, en este sentido proponen la atención de los detenidos y los casos de violencia de genero que incluyan a menores como los trabajos esenciales a llevar a cabo en semejante situación.

Así están las cosas entre los abogados del turno de oficio que llevan algún tiempo avisando de la que se avecina. Y si las convocatorias de los funcionarios de los juzgados, o de los letrados de la administración de justicia tienen gran repercusión en el funcionamiento de la justicia, un paro de los abogados puede generar mucho más que un colapso que desembocaría en el total desprestigio del tercer poder del Estado.

Y todo porque nadie está atendiendo con el suficiente interés las demandas de los letrados del turno de oficio. Es cierto que, desde el gobierno, las administraciones autonómicas con competencias, hasta los colegios de abogados, todos han mostrado su empatía hacia esas reivindicaciones que se resumen en un reconocimiento de todas sus actuaciones, el incremento de unas retribuciones que todos reconocen son miserables llegando a cobrar 300 euros por todo un procedimiento judicial, largo y farragoso, y, finalmente, por la reducción de la carga burocrática que afecta a los abogados.

Unas demandas modestísimas si se comparan con las que han conseguido los jueces y fiscales, más de 450 euros al mes de subida retributiva, y los letrados de la administración de justicia, entre 430 y 450 euros más al mes. Los abogados del turno de oficio tienen que pagarse la gasolina de sus coches o el transporte para desplazarse a una comisaría o a un juzgado para asistir a un detenido. Para ellos 450 euros más al mes debe ser toda una fortuna.