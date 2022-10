Los 6 factores que aumentan el riesgo de padecer cáncer de mama

- Publicidad-

Según los estudios actuales, una de cada 12 mujeres enfermará de cáncer de mama durante su vida. Es la principal causa de muerte entre nosotras.

Según ha recogido BBC.com, en el año 2020 alrededor de 685.000 mujeres han fallecido como consecuencia del cáncer de mama en todo el mundo.

Hoy, en el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama, recogemos información que puede ser de utilidad para todos (porque los hombres también pueden padecerlo).

Son seis los factores que se han identificado como «de riesgo» ante este tipo de cáncer. A continuación te los explicamos.

Inactividad física

Tenemos que mantenernos físicamente activas porque, de lo contrario, nos estaremos poniendo en riesgo, según señalan los expertos.

Debemos hacer actividad física de manera habitual, pues una vida sedentaria aumenta notablemente las posibilidades de enfermar. Se recomienda que las personas adultas dediquemos entre 150 y 300 minutos semanales a hacer ejercicio de intensidad moderada, o entre 75 y 150 minutos de ejercicio intenso. Es recomendable no hacerlo todo en el mismo momento, sino de manera espaciada y mantenida en el tiempo.

Sobrepeso

Las mujeres mayores con sobrepeso u obesidad tienen más riesgo de padecer cáncer de mama.

Hormonas

Algunas terapias hormonales (estrógeno y progesterona) que se toman durante la menopausia pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama si se toman durante más de cinco años seguidos.

Para evitarlo, es recomendable consultar al médico sobre distintas opciones evitando la hormonación para tratar los síntomas de la menopausia.

Historial reproductivo

Quedarse embarazada después de los 30 años, no dar el pecho al bebé y no haber tenido nunca un embarazo que haya llegado a término son factores que también influyen en el riesgo de padecer cáncer de mama.

La lactancia materna reduce notablemente el riesgo de padecer un cáncer de mama posteriormente.

Consumo de alcohol

Cuanto mayor sea el consumo de alcohol, mayor será el riesgo. Incluso el consumo frecuente, aunque sea de pocas cantidades, también afecta. Lo más saludable es evitar las bebidas alcohólicas. Como mucho, una al día.

Tabaquismo

El tabaco puede causar cáncer de muy distintos tipos. Es por todos sabido. Evitar fumar nos alejará de riesgos graves para nuestra salud y en este caso, también la de los que nos rodean.

Cuida tu alimentación, haz ejercicio suave pero habitualmente, procura no beber alcohol, no fumar, y hacerte exploraciones de manera frecuente para detectar posibles bultos en las mamas. Acude al médico si observas rojez, algún granito en el pecho que no te parece habitual, piel arrugada en una zona concreta, secreción. Hazlo de manera inmediata, para poder detectar un posible tumor lo antes posible. La detección precoz es, sin duda, la mejora manera de tratarlo y conseguir un resultado de éxito.