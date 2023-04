Los 5 mejores momentos de la historia de los clásicos

- Publicidad-

No cabe duda de que el fútbol es un deporte que nos ha dejado muchos momentos memorables. La expectativa corriendo por nuestros cuerpos, la incertidumbre y luego el grito de victoria son momentos que ninguno de nosotros podrá olvidar.

Ahora, creemos que esta es una buena oportunidad para recordar esos buenos momentos que no se volverán a repetir. Hemos recopilado los que consideramos los mejores, por lo que es posible que nos saltemos tu favorito ¡Aunque eso no lo hace menos importante!

Si hay un momento que no se ha podido superar hasta el día de hoy, es la increíble goleada perpetuada por el Real Madrid en las semifinales de Copa de 1943. En este encuentro, consiguiendo dar la vuelta al marcador al 3-0 de la ida para imponerse por 11-1. Sin duda, uno de los enfrentamientos más largos entre ambos equipos y que no deja de sorprender por no tener comparación.

Existen momentos que no dejan nuestra cabeza, como lo fue el llamado cola de vaca que le hizo Romario a Rafa Alkorta en enero de 1994, mientras se enfrentaban el Barcelona de Johan Cruyff y el Real Madrid de Benito Floro en el Camp Nou. Fue un partido muy emocionante, que concluyó con un resultado de 5 a 0. Además del increíble regate de Romario, la goleada es otro momento de la historia a destacar.

¡Cómo cambian las cosas! A pesar de que Luis Enrique pasaría a consolidarse como un icono Barcelonista en el futuro, esto no quita que disfrutó de muchos años de triunfo en varias temporadas y clásicos del Real Madrid. Específicamente destaca ese encuentro en el Bernabeu que ocurrió justo un año después de la cola de vaca. El Real Madrid logró desquitarse del Barcelona, con Luis Enrique siendo uno de los goleadores.

Así como hay momentos buenos, también hay varios que nos hacen querer mirar a otro lado ¡Claro, dependiendo del equipo al que apoyes! Sin embargo, no cabe duda de que este es de esos acontecimientos que nos dejaron absolutamente a todos con la boca abierta. La mayoría recuerda a Spasic por el autogol que metió de cabeza en el Camp Nou, en la temporada de 1990 y 1991. Este partido terminó a favor del Barcelona, lo que hizo todo el tema mucho peor.

En momentos más recientes, uno de los más destacables es el del enfrentamiento por la Supercopa en el verano de 2011. El partido se disputó en el Camp Nou, con unos ánimos bastante alterados. Todo esto llevo a que el jugador portugués José perdiera la compostura y terminara metiéndole el dedo en el ojo al fallecido Tito Villanova. Sin duda, un momento clásico.