Los 100 días de gobierno y la libertad de expresión

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, cumplió un período de 100 días en el poder plagado de inexperiencia política y falta de gestión, con problemas para conformar su equipo ministerial y dificultades para enfrentar la oposición como con sus propios aliados por las definiciones de su proyecto izquierdista.

Pedro Castillo tuvo su primera crisis al nombrar como primer ministro al congresista Guido Bellido, persona de confianza del sentenciado líder de la organización gobernante Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón.

“El hermano presidente Pedro Castillo no es de izquierda. Tengo la convicción plena de afirmar que su práctica no corresponde a una formación política de izquierda, sino a un nivel sindicalista básico. Por tanto, no lleva un Gobierno de izquierda socialista”, declaró el expremier Bellido a través de redes sociales.

El miércoles tres de noviembre el presidente Pedro Castillo sostuvo una reunión sobre el retorno a los colegios con el ministro de Educación, Carlos Gallardo Gómez, en la sede del sector ubicada en el distrito de San Borja.

Según consta en el registro de visitas del Ministerio de Educación, Castillo ingresó al ministerio la mañana de este miércoles. En el rubro de “entidad”, el presidente izquierdista aparece como representante de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate Perú).

Hace unas semanas en el artículo “Lucha contra el terrorismo en el Perú” (https://tinyurl.com/zaewhzc9) señalaba la relación que la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú mantiene con el titular del Ministerio de Educación (Minedu), Carlos Gallardo Gómez.

“Claro que sí, no podemos negar esa situación. El señor Gallardo pertenece (a Fenate Perú), él es jubilado, pero como jubilado él ha estado desde el primer momento con nosotros”, declaró el secretario general de Fenate Perú.

El secretario general de Fenate Perú, Segundo Vásquez Gonzáles, señaló que el movimiento subversivo Sendero Luminoso (SL), “es una organización política”. Según dijo, “realizaba actividades de carácter político”.

Debemos señalar que en el artículo “Apología del terrorismo y libertad de expresión” (https://tinyurl.com/ttkphye9) revelo sobre el registro de la historia del terrorismo: “El 17 de mayo de 1980, Sendero Luminoso realiza su primera operación terrorista en el pequeño distrito de Chuschi, el cual está ubicado en la provincia de Cangallo. (…) Quien dirigió esta zona para Sendero, tuvo que haber organizado el ingreso de Abimael Guzmán a este pueblo además de obtener los recursos para los actos violentos, como la gasolina y otros detalles para este atentado”.

El Consejo de la Prensa Peruana (CPP) expresó que el gobierno de Pedro Castillo está limitando el acceso de periodistas, medios de comunicación y la ciudadanía en general a información pública. Además se advierte que el Poder Ejecutivo ha reemplazado al Congreso de la República como principal agresor de la libertad de expresión.

De acuerdo con el informe 2021-II (https://tinyurl.com/2e2dv574) el presidente Castillo: “No ha dado una entrevista en dos meses y medio de gobierno, y sus ministros no lo suelen hacer (…). En los primeros días de su gobierno, el presidente Castillo despachó desde su vivienda, en lugar de hacerlo desde la sede administrativa. Ello implicó que durante días no se tuvo acceso a su agenda ni se llevó registro de sus despachos, como obliga la ley”.

El 10 de noviembre, el presidente Pedro Castillo defendió sus logros en el período de los primeros 100 días frente al gobierno del Perú, en la Plaza de Armas de la región de Ayacucho.

El presidente izquierdista declaró: “A mí nadie me pone la agenda, yo no tengo jefes. Mi único jefe es el pueblo, por ustedes estoy acá. También desde la campaña me decían comunista y que les voy a quitar sus propiedades y sus ahorros; yo pregunto han pasado 100 días de mi gobierno. ¿A alguien le he quitado sus casas y sus ahorros? ¿A alguien le he expropiado? Puras mentiras”.

A propósito de la crisis sanitaria, Castillo hizo alarde del proceso de vacunación, que ya había puesto en funcionamiento la anterior administración del expresidente Francisco Sagasti. Sin embargo, durante el corto gobierno izquierdista esta ha avanzado rápidamente.

«Cuando empezó el Gobierno del pueblo, solo habían vacunado al 15 % de la población. En 100 días, hemos vacunado casi al 60 % de la población objetivo. Estamos protegiendo la salud de los peruanos. Sin ello no será posible reactivar la economía y reencauzar la marcha del país», manifestó Castillo.

