Lorca y Afganistán

El 18 de agosto fue el fusilamiento de Federico García Lorca hace ya 85 años y sin embargo tiene una conexión vigente y actual con la realidad de Afganistan, el fundamentalismo y los talibanes.

Se y es la tolerancia o la falta de ella. En este asunto se podría hablar de muchas consecuencias y teorías geopolíticas, pero creo que ahora es algo que no tiene que tratarse, no sólo por su extensión, sino por su complejidad, que serán de extrema gravedad, no lo dudemos.

Ya en 1992 el Teatro Ajoka, en tierras de Pakistan, presentaba su obra “Mira el show y continúa” que criticaba duramente el fundamentalismo y que demostraba que era usado para venganzas personales y contra las minorías, mujeres y niñas.

Una obra que cuestionaba al espectador que puede quedarse callado y ver cómo llevan a la horca a intelectuales, profesores, trabajadores sociales y todo tipo de ciudadanos. Sin embargo, tarde o temprano, el problema les tocará de cerca a todos los ciudadanos.

Ese Teatro también hablaba de la tolerancia, como un día lo hizo Federico García Lorca y como como «Bullah» que habla del santo sufí Bulle Shah que pregonaba un mensaje de paz. En la visión de Ajoka, no es necesario importar ideologías de occidente: en el sufismo, que promueve la tolerancia, la compasión y el amor.

No es momento de los occidentales de incrementar la xenofobia hacia los musulmanes pues muchos de ellos promueven valores como la tolerancia, la compasión y el amor y son activistas directos de asociaciones humanitarias que ayudan a los más vulnerables independientemente de creencias religiosas y pensamientos.

Un claro ejemplo de ello es Nadia Nadim, nacida en Afganistan de padres asesinados por los talibanes cuando ella tenía sólo 11 años y que huyo a Dinamarca y hoy es una de las mejores jugadoras profesionales del futbol femenino mundial, un claro referente como mujer y persona que domina 11 idiomas.

¿Cuántos que estén aquí no serán parecidos? Será la tolerancia y el respeto a la diversidad la que consiga poner fin a esta rueda de sin sentidos en la que estamos viviendo de gobiernos en los que se mueven por otros oscuros intereses y que se esconden tras la hipocresía.

Lamentablemente el Gobierno de España, incluida el total de la oposición está muy alejada de esa capacidad como es el caso de Francia, Alemania o el mismo Reino Unido y estamos siendo referentes de aquello a lo que no deben aspirar ser los verdaderos Estados. Quizás y afortunadamente tiene una sociedad civil y una población que supera ampliamente las expectativas y capacidades de esos que dicen que nos representan para terminar quizás sólo decir que en esta vida es necesario ser flexible como los juncos y que hay que poner fin a nuestras diferencias para que se construya un mundo y una sociedad apta para ellas.

Para ello se precisa un espíritu habituado a la duda y un corazón abierto a la tolerancia.