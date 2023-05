Lonely Planet escoge Malta como mejor destino del mundo para desconectar

- Publicidad-

Lonely Planet, la famosa guía de viajes, ha seleccionado Malta como el mejor destino del mundo para desconectar. Esta pequeña isla del Mediterrámeo es conocida por su impresionante belleza natural, su rica historia cultural, y por ofrecer a los visitantes la oportunidad de relajarse y escapar de la vida cotidiana.

Cómo desplazarse por Malta

Al ser una isla pequeña, es bastante sencillo desplazarse por Malta, de hecho, existen varias opciones para hacerlo.

Una de ellas es el autobús. Malta cuenta con una red de autobuses que cubre la mayor parte de la isla. Es una manera bastante económica de desplazarse por la isla, pero no podrás llegar a todos los lugares que desees.

Puedes escoger moverte por Malta en bicicleta. Para alquilar una bicicleta en Malta encontrarás varios puntos en la isla. Es una manera bonita de explorar la isla, pero tienes que tener en cuenta que hay algunas carreteras empinadas y estrechas, por lo que, si no estás acostumbrado a ir en bici, quizá no sea la mejor opción.

También, puedes alquilar un coche en Malta, y de la misma manera que la bici, encontrarás varios puntos en la isla, como en el mismo Aeropuerto de Malta o en el Puerto, donde podrás recogerlo. Es una manera de explorar la isla con libertad y llegar a todos los rincones que desees.

Otra opción para moverse por Malta es el taxi. Es una opción cómoda si no te gusta conducir, pero no es la elección más económica. Además, estarás sujeto a la disponibilidad que tenga el taxi en el momento en el que lo pidas, por lo que, si te urge en algún momento ir de un lugar a otro, no será la mejor opción.

5 planes de desconexión que hacer en Malta

Durante las vacaciones siempre intentamos desconectar de todo el estrés acumulado. Es por eso, que buscamos destinos que nos transmiten paz y tranquilidad. Pues bien, si estás buscando el mejor, Malta es tu sitio. Aquí te dejamos algunos de los planes de desconexión que puedes hacer en Malta.

Recorrer sus playas

Una de las opciones que hay en Malta que te transmitan tranquilidad, es recorrer sus preciosas playas de aguas cristalinas, la mayoría de ellas están rodeadas de paisajes increíbles. Con un coche de alquiler en Malta podrás ir de una a otra sin problemas. Entre las más conocidas están la Mellieha Bay, Blue Lagoon o Ramla Bay.

Pasear por La Veleta

La Valeta, capital de Malta, es una pequeña ciudad con mucho que ofrecer a los visitantes, desde unas vistas impresionantes, a unos monumentos históricos increíbles. No puedes dejar de visitar en Malta la Catedral de San Juan o la Fortaleza de San Elmo. Y si eres un amante de la cultura el Teatro Manoel es una visita obligada. Otra de las cosas que ver en Malta, en el centro de la ciudad, es la Plaza de la República rodeada de edificios históricos. Si quieres descubrir un poco más sobre la prehistoria, tienes que visitar el Museo Nacional de Arqueología, donde hay una gran colección de artefactos arqueológicos de la época prehistórica hasta la época romana.

Explorar los templos megalíticos

Con un coche de alquiler en Malta, podrás llegar hasta los templos megalíticos de Malta, un lugar fascinante que visitar durante tus vacaciones. Estos templos fueron construídos hace más de 5.000 años por una civilización desconocida y cuentan con una arquitectura impresionante, con paredes de piedra maciza que se mantienen de pie después de tantos años. En la isla puedes encontrar algunos como Hagar Qim y Mnajdra, que se encuentran al sur de Malta.

Hacer una ruta gastronómica

Siempre que viajamos a otros destinos, tenemos que probar la gastronomía del lugar y aprender un poco más sobre su cultura. La gastronomía de Malta en particular va de la mano con su atractivo turístico. Así pues, cuenta con muchos platos típicos que tienes que probar durante tu estancia, como el Ftira, un plato perfecto para el almuerzo,el Lampuki Pie, un sabroso pastel de pescado, o el Pastizzi, un bocado muy popular en Malta.

Senderismo por los campos de Malta

Malta es un destino ideal para los amantes del senderismo, y es que cuenta con varias rutas perfectas para descubrir la belleza de la isla. La Ruta de la costa de Dinglo te llevará a descubrir acantilados impresionantes. Otra ruta que puedes hacer es la Ruta de Wied il-Ghasri, en la que podrás descubrir una gran variedad de especies vegetales de la isla. Y si quieres hacer una ruta más corta, la Ruta de Comino será perfecta para ti, esta empieza en la Bahía de San Nicolás y te lleva hasta la preciosa Laguna Azul.

