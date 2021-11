Lo que más me gustó del GP de México 2021

- Publicidad-

Me gustó, por supuesto, la salida impresionante que hizo Max Verstappen, pasando de ser el tercero al primero en un santiamén.

Pero también me gustó muchísimo como los dos pilotos de Mercedes el sábado en la clasificación salieron de la nada y se colocaron los primeros, dejando atrás al gran favorito.

Ver a Checo Pérez en el podio de México me encantó enormemente, como me imagino y quiero creer a todos los aficionados del mundo entero, independientemente de donde sean. Porque Checo Pérez es una persona de calidad y es una alegría para los que seguimos la Fórmula 1 verle allí.

Me gustó ver a Fernando Alonso encaramarse hasta los puntos.

Me gustaron los dos pilotos de Ferrari, los dos Carlos. Me gusta que lleven un número parecido de puntos en la clasificación del mundial. Y me gusta que se sigan llevando bien.

Me gustó ver a Toto Wolff exultante y eufórico cuando en la clasificación sus dos pilotos quedaron los primeros.

Me gustó ver el padre de Checo Pérez tan tan tan tan feliz.

Pero lo que más me gustó de todo fue que la Mercedes hiciera entrar a Valtteri Bottas nada menos que dos veces hasta que consiguió la vuelta rápida, a pesar de que no podía conseguir anotarse ningún punto ni para él ni para el equipo. Pero me gustó, me gustó muchísimo, qué Mercedes se esforzase en quitarle la vuelta rápida a Max Verstappen y RedBull.

Porque eso significa que no van a rendirse en ningún momento, que van a luchar hasta el final. Y eso es lo que quiero ver. Lucha. Pasión. No dar jamás nada por perdido mientras siga existiendo una mínima posibilidad.

Bravo por Max y por Checo y por Alonso y por los Carlos y por Gasly…

Por todos, hasta por Mazepin. Pero sobre todo BRAVO por Mercedes y sus pilotos, porque sé que no se van a rendir.

Tigre Tigre