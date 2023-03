«Lo que hace el gobierno de Ayuso se llama extorsión»

Cada vez queda menos tiempo para que ocurra una desgracia en San Fernando de Henares. La inacción por parte de la Comunidad de Madrid y la aplicación de supuestas soluciones por parte del gobierno de Isabel Díaz Ayuso que, en realidad, no solucionan nada, sino que alargan la polémica hasta que pasen las elecciones autonómicas, están generando un escenario en el que se hace cada vez más probable que uno de los edificios donde aún vive gente termine derrumbándose.

Ahora mismo, en la denominada «Zona 0», es decir la más afectada, están convergiendo los trabajos de demolición del Complejo de El Pilar y de las viviendas de la acera impar de la calle Presa. Además, se están ejecutando los trabajos de supuesta reafirmación del terreno donde se está inyectando hormigón y mortero para, presuntamente, hacer que el suelo no ceda y que los edificios están más afianzados.

Sin embargo, todas estas obras lo que están generando son más problemas a las familias que aún siguen viviendo allí. En las últimas semanas, por ejemplo, se ha visto cómo se inyectaba hormigón a apenas 5 metros de distancia de una guardería, con el riesgo que eso provoca. El pasado lunes, se registró una explosión durante los trabajos de demolición del Complejo de El Pilar. En el mes de enero hubo que desalojar temporalmente varios edificios en la plaza del Trébol con las impactantes imágenes de personas de avanzada edad arropadas con mantas por el frío que hacía en esos días previos a la festividad de los Reyes Magos.

Foto: Agustín Millán

Isabel Díaz Ayuso y su gobierno parece que el único interés que tienen es evitar que pase una desgracia antes de las elecciones autonómicas. Esa es la sensación que se percibe en la calle, eso es lo que piensan los afectados que ven cómo una fecha electoral vuelve a cruzarse en su camino.

Ayer visitaron la zona el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, quien no dudó en ponerse el chaleco naranja que se ha convertido en un símbolo de la lucha de los vecinos. Le acompañaron la secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto, el alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, y dos representantes de las asociaciones y plataformas de afectados, Juan Antonio Fuentes y Alejandro Escribano.

El secretario general de UGT reclamó que «acaben de una vez por todas con los diferentes planteamientos de las diferentes consejerías del gobierno de Madrid, que se esté con los vecinos, que se escuchen a los vecinos, que se escuche al Ayuntamiento, que se haga un plan integral que dedique los recursos que sean necesarios para que las familias puedan restablecer su vida en San Fernando».

Álvarez, además, hizo referencia a las indemnizaciones que deberían recibir los afectados por las obras de la Línea 7B de Metro. En concreto, reclamó que «tengan acceso a una vivienda en unas condiciones dignas, tal y como tenían. Me parece que eso es lo mínimo que se puede exigir más allá de los derechos que tengan los vecinos y las vecinas a exigir las indemnizaciones por todo el daño que se ha venido causando, que se está causando durante tanto tiempo».

Foto: Agustín Millán

Por su parte, Alejandro Escribano, portavoz de la Plataforma de Afectados de Metro, fue muy contundente y apuntó directamente al gobierno de Isabel Díaz Ayuso. «lo que nos encontramos aquí son familias trabajadoras, familias que han trabajado durante toda su vida para conseguir el bien más preciado que puede conseguir una persona de nuestra extracción social, que es una vivienda. Este futuro se ha mutilado, se ha privado de un derecho constitucional que es el derecho a la vivienda.

» Si esto hubiera ocurrido en otros lugares de Madrid en el centro, en el barrio de Salamanca, en Goya o en Génova 13, posiblemente no estaríamos en esta situación de 15 años soportando el abandono y la desidia de un gobierno que ha generado que una infraestructura pública, la única en la historia reciente de este país, hunda un municipio de 39.000 habitantes. Exigimos es a la Comunidad de Madrid es primero que se siente a hablar con los afectados, que se siente a negociar con los afectados.

» Es inasumible que un gobierno regional no venga a San Fernando para hablar con el consistorio municipal y con las plataformas que constituyen y agrupan a la mayoría de la gente que está damnificada por este problema. Es inaceptable que en el entorno que hemos visto haya familias sufriendo cortes de luz, cortes de agua, explosiones.

» Es inaceptable que el gobierno regional no dé alternativa habitacional a estas familias y, por último, es inaceptable que el gobierno regional, después de destruir la vida de nuestros convecinos y de nuestras familias, se dedique a dar limosnas a las personas cuando una oferta económica es una imposición, como se está haciendo, porque no hay negociación. Pero la imposición se realiza desde un punto de fuerza como el que tiene el gobierno regional. Esa imposición cambia y se transforma en una extorsión y lo que está haciendo la Comunidad de Madrid es extorsionar a los vecinos con unas indemnizaciones que no permiten recuperar lo que teníamos.

» No pedimos otra cosa, pedimos ni más ni menos una vivienda digna por una vida digna, un comercio digno, por un comercio digno, ayudas a los comerciantes, ayudas a las familias. No podemos esperar más. San Fernando se hunde».

Foto: Agustín Millán

Escribano fue muy contundente y la exposición es la muestra de lo que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso está haciendo en San Fernando de Henares y el daño que está provocando.

Juan Antonio Fuentes, portavoz de la Asociación Jurídica Rafael Alberti-Presa, denunció que «no hay ninguna respuesta definitiva y contundente por parte de la Comunidad de Madrid y donde nos vemos abocados a una situación desesperada donde ya los vecinos no tienen ninguna alternativa habitacional. Se nos ha despojado de todo».

Por otra parte, la secretaria general de UGT Madrid, Marina Prieto, apuntó a lo que todo el mundo teme que puede ocurrir en cualquier momento, todo el mundo menos el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, evidentemente. «Parece que lo que están esperando es que tengamos una verdadera desgracia en esta ciudad y haya que lamentar el fallecimiento de alguno de los vecinos. Porque, tal y como está la situación, es muy probable que pudiéramos lamentar alguna situación dramática. Creo que no se puede consentir lo que está pasando en esta ciudad. Lo primero que tiene que hacer un gobierno regional es pensar en la vida de las personas y pensar en cómo van a vivir dignamente, y esto es lo que no está haciendo en San Fernando de Henares».

Foto: Agustín Millán

Finalmente, Javier Corpa, alcalde de la localidad sanfernandina, denunció el maltrato institucional al que el gobierno de Ayuso está sometiendo a San Fernando. «nuestra ciudad no tiene respuestas al problema que generó, hace 15 años, el Ejecutivo autonómico a muchos vecinos, a quienes han roto la vida […] y nos han arrebatado edificios que prestaban servicios públicos importantes a la ciudadanía. La única salida es la puesta en marcha de un Plan Integral que evite situaciones como la vivida ayer, con una explosión en el Complejo ‘El Pilar’, cercana a la calle Nazario Calonge, donde los vecinos están soportando polvo, ruido, temblores, dónde hay una guardería privada».

La situación es insostenible en San Fernando de Henares. Además, ayer, a última hora de la tarde, se produjo un nuevo incidente por culpa de las obras del Metro. Se desprendieron cascotes en el rellano de la cuarta planta del número 6 de la calle Virgen del Templo, donde se ha requirió, por parte de vecinos, la intervención de bomberos.