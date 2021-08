Lo que Fernando Alonso ya no esconde

- Publicidad-

Los primeros meses, las primeras carreras desde su esperado regreso a la Fórmula 1 de Fernando Alonso hicieron dudar en muchos de sus posibilidades, tal vez hasta a él mismo.

Pero ya no. Alonso confía absolutamente en él mismo, hasta el punto de haber declarado que al joven Alonso que fue cuando tenía 20 años, ahora sería capaz de ganarlo con una sola mano.

Pero no solo es la autoconfianza de Fernando Alonso, también es la fe absoluta que tiene en su Alpine y los ingenieros de la escudería.

Los actuales propietarios de la Fórmula 1 buscan el máximo espectáculo y forzarán hasta donde sea posible una mayor igualdad entre los coches, lo cual derivaría en resultados más inesperados y una lucha en la que los pilotos sean más importantes que las máquinas; o al menos igual de importantes.

- Publicidad-

Alonso ya no se esconde, no se recata en absoluto, proclama sus esperanzas para volver a subir a lo más alto del podio en 2021, y no solo una vez, muchas veces. Al menos las suficientes para volver a proclamarse por tercera vez campeón del mundo. Se lo merece. Su coraje.

Su dedicación. Su genio como piloto.

Tigre Tigre