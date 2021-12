- Publicidad-

Creador de música electrónica, de vídeo juegos y de cómics, este creador se define a sí mismo como “un creador imparable de fantasmas y ficciones”. De la mano de Autsaider Cómics nos presenta su nuevo libro Phantastykon Satanás.

¿Quién es Víctor Dvnkel?

Un joven poeta, un demiurgo sin ley, un creador imparable de fantasmas y ficciones, ¿o quizá un peligroso psicópata? Quién sabe… Kukukuku.

¿Qué es Phantastykon Satanás?

Demolición psíquica a través del nervio óptico: el Grimorio Definitivo de Misterios Filosóficos elevados a la Categoría de ( 9º ) Arte nacidos de la mente y la mano de Víctor F. Dvnkel.

Quizá por los convencionalismos del mercado, al ver un libro ilustrado se piensa en cómic o en novela gráfica. ¿En qué piensas tú cuando ves Phantastykon Satanás?

El colofón de un largo viaje. El círculo con maestría cerrado. Una maravilla con la que Autsaider Comix me han bendecido.

En tu libro hay crueldad extrema. A la hora de crearlo, ¿te importaba lo que opinaría la sociedad de lo políticamente correcto?

Lo ‘políticamente correcto’ no es sino un trampantojo barato que ni sus mismos predicadores se creen o practican. No hay crueldad más extrema que el existir en la sociedad; mientras escribo esto puedo ver desde mi ventana a una gaviota de pico fucsia taladrando sin piedad el pecho de una paloma rebozada en sangre. ¿es esto cruel?

Solo la humanidad asevera tal cosa, para el resto de seres no es ni bueno ni malo, sencillamente es “lo natural”. En relación a mis comix el ojo vago apreciará tan solo un superficial lacado de violencia o locura o desagrado, tal que si viera Tres estudios para una crucifixión de Bacon, leyera un poema de Panero o videara Saló de Pasolini; mas el Ojo intrépido sabrá penetrar esa no tan dura piel y profundizar hacia los varios niveles del significado.

“No hay crueldad más extrema que el existir en la sociedad; mientras escribo esto puedo ver desde mi ventana a una gaviota de pico fucsia taladrando sin piedad el pecho de una paloma rebozada en sangre”

¿El sentido de la existencia lo encuentras en las vísceras de tus personajes?

El sentido de la existencia no lo encuentro en ningún lado, pero no está de más reflexionar, aquellos que tengan inquietud de ello, para comprender en la medida, que es poca, de lo posible el ‘porqué de las cosas’.

¿Satanás es necesario para encontrar la luz?

Según comentaba ya hace algún tiempecillo Heráclito, cada cosa nace de y es definida por su opuesto. Desconozco si habría luz sin sombra, pero estoy casi seguro de que no habría sombra sin luz. En cuanto a Satanás, en mis comix hay poco o nada de culto al villano de la tradición judeo-crisitiana-islámica, si su nombre o aura asoman es entendido como símbolo de la rebelión contra el Ethos, el paradigma de la amoralidad, el Gran Subvertidor, el Gran Opositor.

¿El bien está sobrevalorado en la literatura actual?

Lo desconozco, pero yo personalmente intento hacer el bien y no el mal y vivo más a gusto.

¿Por qué 666 ejemplares numerados?

Porque 6+6+6+= 18; 1+8 = 9; el 9 es un número mágico, que a su vez contiene 3 veces al 3, que representa el triángulo de todas las cosas; que a su vez contiene 3 veces el 1: la Unidad indivisible de Plotino, el primer principio, que a su vez da razón a la Multiplicidad del Universo y todos los entes.

Estoy de broma. Yo quería 10.000 y pico copias pero el editeur me echó el freno. Y ya puestos a hacer una tirada limitada de un libro tan bello y tan bestia, pues qué mejor que el adorable y legendario Number of the Beast.

¿Qué te gustaría que el lector sintiera al cerrar la última página de tu libro?

Que le escuecen los ojos y que algo se ha alterado en su mente y en su espíritu.