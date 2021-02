El mundo de la tecnología y el ocio se funden para ofrecerle a los consumidores las mejores apps de entretenimiento, ahora que el smartphone se ha convertido en el compañero inseparable de los ciudadanos del siglo XXI. El móvil está presente siempre, no solo para el trabajo o para la familia, sino también en las horas de diversión. En este sentido, la nueva app Poker Clock está revolucionando las partidas de póker, permitiendo controlar los tiempos como en las partidas profesionales. De este modo, las partidas alcanzan otro nivel, siguiendo el ritmo real del casino.

El póker es el juego de cartas más popular a nivel internacional y en él los jugadores van realizando sus apuestas en base a una puesta inicial. El objetivo final es disponer de la mejor combinación de cartas para ganar la suma total o lograr que los demás se retiren de la partida. La baraja de póker está formada por 52 naipes y es un juego para entre dos y siete jugadores.

En la actualidad, aunque hay distintas modalidades de este juego de cartas, el más conocido y habitual es el Texas Hold’em. Con la llegada de la pandemia provocada por el coronavirus, jugar de forma presencial en casinos es complicado. No obstante, ahora es posible jugar en casa controlando los tiempos, tal y como sucede en una partida real profesional.

Jugar al póker en casa con la app Poker Clock

Para jugar en casa, pero, como en un torneo, una de las cuestiones más importantes es controlar el tiempo que durará cada nivel de la partida. Para hacerlo, se debe definir el tiempo antes de empezar a jugar.

Sin embargo, una vez se han repartido las cartas es difícil estar pendiente del tiempo que transcurre sin despistarse de lo realmente importante y salirse del juego. La solución está en la app reloj póker Texas Hold’em de Holdem.es, el complemento ideal para jugar en casa como si se estuviera en el casino.

Esta app permite definir la estructura de la partida y contar con un reloj para controlar el tiempo de los niveles en el Póker Texas Hold’em. Este aspecto es tan esencial como las propias cartas, y es que, sin control de tiempo, la partida pierde el ritmo, llegando a ser demasiado corta o demasiado larga.

3 estructuras de partida ofrece la app Poker Clock

La app Poker Clock cuenta con 3 estructuras bien definidas para las partidas de póker en casa. La “Normal” es para partidas con cambio de ciegas de 30 minutos, la estructura “Turbo” para partidas rápidas con cambio de ciegas de 20 minutos y la estructura “Deepstack” para partidas con valores de ciegas altos. Cada una de estas estructuras se puede editar y también ofrece la opción de crear hasta 3 estructuras personalizadas partiendo desde cero.

Esta aplicación permite experimentar una partida 100% Hold’em, con una estructura que desarrolle un juego de estrategia. Su uso es muy sencillo e intuitivo y ha sido desarrollada en español, estando disponible tanto para dispositivos iOS en la App Store, como para dispositivos Android, en Google Play.

Prepararse para el Campeonato España de Poker con esta aplicación

La crisis sanitaria que ha traído consigo el covid ha hecho que el Campeonato España de Poker se haya aplazado sin fecha clara hasta que pueda volver a retomarse. No obstante, y aunque ha sido un duro golpe para los jugadores de póker profesionales, el tiempo de espera puede aprovecharse para prepararse para estas partidas con la revolucionaria app de Poker clock. Mientras el CEP está aplazado, se pueden organizar partidas en casa perfectamente estructuras gracias a esta aplicación desarrollada por Holdem.es. Sin duda la mejor forma de entrenar para este torneo al mismo tiempo que se pasa un buen rato con amigos jugando al juego de cartas que más seguidores cosecha en el marco internacional.

El CEP son las siglas para el Campeonato de España de Póker y está considerado uno de los eventos más importantes a nivel nacional, con 15 años de historia. Se celebra cada año y en él se dan cita los mejores jugadores que han salido de otros torneos celebrados en diferentes ciudades del país. El torneo en la actualidad cuenta con el apoyo de las principales casas de apuestas, por lo que está viviendo una época dorada.

En 2020, aunque estaban planificadas siete paradas, tuvo que aplazarse por la crisis sanitaria y a día de hoy no se sabe cuándo podrá volver a retomarse. Los jugadores, mientras esperan a que ese ansiado día llegue, organizan partidas para seguir disfrutando de este juego y no perder sus habilidades para cuando llegue el momento de la verdad. La app Poker Clock, desarrollada por Holdem.es, se ha convertido en una herramienta sumamente útil para no perder la forma y jugar partidas, tal y como se ha venido repitiendo durante este artículo, perfectamente estructuradas.