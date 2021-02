Cuando votamos en unas elecciones para elegir a los representantes públicos, elegimos a personas, pero ¿esas personas una vez elegidas a quién se deben? ¿A sus votantes o a los partidos que les pusieron en una lista cerrada?

Casi siempre, se deben al partido político que les puso ahí, el cual cobra de las arcas públicas por representante obtenido, de ahí que la semana pasada un partido que hace poco pasó a ser oposición se viera obligado a dejar su sede al no poder hacer frente a sus gastos. A ello se suma, ese candidato que al ver que su partido gana por la mínima, pero él no consigue los apoyos suficientes para gobernar, en vez de hacer oposición, hace mutis por el Foro, mientras le buscan una salida en otro puesto público por los servicios prestados para su partido, que no a la sociedad.

De tal forma, que las jerarquías de los partidos políticos no seleccionan a los mejores gestores, si no, a los que les apoyan en sus luchas fratricidas internas. Así, cuando consiguen gobernar juegan con las administraciones públicas como si fueran amarracos en una partida de mus, pensando de forma cortoplacista anteponiendo su ego a nuestra tranquilidad, necesaria para generar SOStenibilidad social, económica y medioambiental.

En cambio, con listas abiertas que presentarían los partidos políticos a unas elecciones, permitirían que se pueda elegir: solo al partido, únicamente a una persona de la lista o a ambos. Si se utiliza el voto preferente y se vota solo a una persona, los más votados serán los primeros elegidos de esa lista. Los votos de quienes sólo votan al partido se reparten entre los componentes menos votados de la lista.

Así, los votantes nos aseguramos conocer la valía de los elegidos para su cargo y su capacidad para empatizar y llegar a acuerdos con el que piensa diferente sobre la manera de conseguir un mismo objetivo. En vez de tener que tragar con los correligionarios del líder sean aptos o no para el puesto que les da como recompensa.

El culmen sería que un algoritmo se pudiera presentar a candidato, como fue el caso del robot Mitchihito Matsuda, que en 2018, quedó tercero en el distrito Tama en las elecciones a la alcaldía de Tokio. Es decir, la digitalización es esto, que un algoritmo que se sabe de pe a pa el BOE, la constitución y el código penal pueda gestionar activos públicos sin reírle las gracias al lobby de turno por un 3% de su dignidad.

Otra sugerencia encaminada a lavar el tufillo de corrupción de los partidos políticos cuando gestionan nuestras administraciones públicas, sería tomar todas las decisiones ejecutivas ministeriales, de las consejerías o de las concejalías en un entorno blockchain. Si, la cadena de bloques, donde todos los miembros de la red ven lo que está emitiendo cada uno de ellos, pudiendo trazar la información y en qué se utiliza cada partida presupuestaria. Además, si en esa red estuviera la oposición no habría que convertir el hemiciclo en un teatrillo, si no ir debatir nuevas soluciones. ¿Se destinarán fondos de Next Generation a mejorar nuestra transparencia?

Por soñar que no quede, imagina, al despertar cada mañana, que un algoritmo te resuma en un par de párrafos, lo que se va a votar en tu distrito, alcaldía, comunidad, en el congreso de los diputados, en Bruselas y en la ONU, y poder enviar tu voto telemático.

Por cierto, por mucho sesgo que le quieran meter los políticos que tutelan esta etapa de la democracia o el lobby de turno con su think tank. ¿En qué página de la constitución española está escrito que una persona que vive en un pueblo vale el doble que otra que vive en una gran ciudad?

Una persona, un voto.