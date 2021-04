Con la economía global en auge, el costo de oportunidad de un MBA Full Time no está al alcance de cualquier persona. Con el coronavirus presente, el interés por un grado superior ha ido disminuyendo. La enseñanza ha ido desarrollándose con políticas no presenciales. Esto ha determinado una menor sociabilidad, además los viajes de estudio al extranjero han sido cancelados. Todo este panorama ha determinado un cierto desaliento. Sin embargo en realidad muchas escuelas siguen ganando prestigio, son muchas las que proliferan a nivel mundial, aun cuando no son tantas las que desarrollan estudios MBA de altísima calidad y aseguran el mercado de trabajo para muchos de sus estudiantes o profesionales.

A finales del año 2020 y según la última encuesta mundial de más de 300 escuelas de negocios realizada por el Graduate Management Admission Council, a pesar del virus, el 66% de ellas vieron aumentar las inscripciones. Conviene destacar que las escuelas de negocios merecen crédito por adaptar sus modelos de negocio a los parámetros de lo que el mercado demanda en una situación de coronavirus. Fuente: The Economist

Cuando The Economist se puso en contacto con las escuelas en mayo del 2020 para preguntar si todavía querían participar en su ranking de tiempo completo WhichMBA, la gran mayoría mostraron su acuerdo. Aunque faltan algunas conocidas, The Economist ha clasificado 90 escuelas en sus cursos MBA FULL TIME (de tiempo completo), utilizando respuestas a preguntas cuantitativas y cualitativas de miles de estudiantes actuales y ex MBA. Las que aparecen con el puesto en blanco son incorporaciones nuevas. Fuente: The Economist

A destacar el primer puesto del programa MBA Full Time a una Escuela Superior de Negocios de España IESE Business Schol desde su noveno puesto anterior en disputa con la francesa HEC Paris Business Schol en segunda posición y la incorporación de ESIC también por España a esta lista super prestigiosa por vez primera. Igualmente ESIC lidera el ranking mundial para programas de estudio en el extranjero y el 16 por diversidad de alumnado, docentes y empleadores. Me alegro por ESIC ya que dentro de su editorial publicó mis libros “ 55 Respuestas a preguntas clave en ventas” y “La Dirección de Ventas en las PYME”, me satisface colaborar con una Escuela que tiene altas calificaciones internacionales, es un orgullo y satisfacción personal.

El programa MBA “Full Time” de una universidad americana es el de Michigan que ha ascendido a la tercera posición del ranking desde la sexta. La primera universidad del Reino Unido ocupa la 17 posición, habiendo caído desde la séptima, la Universidad de Warwick. Por Alemania la primera con su master MBA FULL TIME es la Universidad de Mannheim, habiendo caído del 18 hasta el 26. También destacar la inclusión en esta lista de una universidad nigeriana, la de la ciudad de Lagos. Insisto que la clasificación es exclusivamente por el programa MBA FULL TIME (a tiempo completo). Fuente THE ECONOMIST.

Ranking Escuela de Negocios País Puesto Anterior

1 IESE Business School España +9 2 HEC Paris Business School Francia +1 3 Universidad de Michigan – Stephen M. Ross School of Business Estados Unidos +6 4 Universidad de Nueva York – Leonard N Stern School of Business Estados Unidos +13 5 Instituto de Tecnología de Georgia – Scheller College of Business Estados Unidos +18 6 SDA Bocconi – Escuela de Gestión Italia +7 7 EDHEC Business School Francia +25 8 Universidad de Washington – Foster School of Business Estados Unidos +12 9 Universidad Carnegie Mellon – The Tepper School of Business Estados Unidos +22 10 IMD – Instituto Internacional para el Desarrollo de la Gestión Suiza +25 11 Universidad de Minnesota – Carlson School of Management Estados Unidos +28 12 Universidad de Florida – Warrington College of Business Estados Unidos +18 13 Universidad de Indiana – Kelley School of Business Estados Unidos +23 14 Universidad de Georgia – Terry College of Business Estados Unidos +19 15 Hult International Business School Estados Unidos +23 16 Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill – Kenan-Flagler Business School Estados Unidos +18 17 Universidad de Warwick – Warwick Business School Reino Unido +7 18 Universidad Vanderbilt – Owen Graduate School of Management Estados Unidos +11 19 Universidad de Wisconsin-Madison – Wisconsin School of Business Estados Unidos +27 20 Escuela de Negocios ESADE España +20 21 Universidad de York – Schulich School of Business Canadá +27 22 EMLYON – EMLYON Business School Francia +29 23 Universidad Estatal de Arizona – W. P. Carey School of Business Estados Unidos +19 24 Universidad de Notre Dame – Mendoza College of Business Estados Unidos +25 25 Universidad de Rochester – Simon Business School Estados Unidos +32 26 Universidad de Mannheim – Mannheim Business School Alemania +18 27 Universidad de Georgetown – Robert Emmett McDonough School of Business Estados Unidos +18 28 Universidad Estatal de Pensilvania – Smeal College of Business Estados Unidos +15 29 La Universidad Estatal de Ohio – Fisher College of Business Estados Unidos +21 30 Universidad de Pittsburgh – Katz Graduate School of Business Estados Unidos +23 31 Universidad Estatal de Michigan – Eli Broad College of Business Estados Unidos +41 32 Universidad Brigham Young – Escuela de Negocios Marriott Estados Unidos +15 33 Universidad Internacional de Mónaco Mónaco +38 34 Universidad de Melbourne – Melbourne Business School Australia -6 35 Universidad de Maryland – Robert H Smith School of Business Estados Unidos 36 Universidad Estatal de Carolina del Norte – Poole College of Management Estados Unidos +57 37 Universidad de Durham – Escuela de Negocios de la Universidad de Durham Reino Unido +21 38 Universidad Tecnológica de Nanyang – Nanyang Business School Singapur +35 39 IE University – IE Business School España +30 40 Universidad de California en Irvine – Paul Merage School of Business Estados Unidos +16 41 Macquarie Business School Australia +33 42 Universidad de California en Davis – Graduate School of Management Estados Unidos +19 43 Universidad Nacional de Singapur – The NUS Business School Singapur +17 44 Escuela India de Negocios India 45 Universidad George Washington – Escuela de Negocios Estados Unidos +40 46 Escuela Europea de Gestión y Tecnología – ESMT Berlín Alemania +19 47 La Escuela de Negocios de la Universidad de Queensland Australia +7 48 Universidad de Boston – Escuela de Negocios Questrom Estados Unidos +22 49 Universidad Cristiana de Texas – Neeley School of Business Estados Unidos +38 50 Universidad de Hong Kong – HKU Business School Hong Kong +17 51 Instituto Indio de Gestión Ahmedabad India +24 52 ESSIC Business School Francia, Singapur +45 53 Universidad de St.Gallen Suiza +39 54 Universidad de Tennessee, Knoxville – Haslam College of Business Estados Unidos +25 55 Universidad de Nottingham – Escuela de Negocios de la Universidad de Nottingham Reino Unido +29 56 Western University – Ivey Business School Canadá +7 57 Queen’s University – Smith School of Business Canadá +23 58 Universidad Sun Yat-sen – Sun Yat-sen Business School China +10 59 Escuela de Negocios de la Universidad de Edimburgo Reino Unido +7 60 Cranfield School of Management Reino Unido -1 61 Escuela de Negocios de la Universidad de Leeds Reino Unido +17 62 EADA Business School Barcelona España +34 63 WHU – Escuela de Gestión Otto Beisheim Alemania +13 64 Escuela de Negocios de Copenhague Dinamarca 65 Universidad de Exeter – Facultad de Negocios de la Universidad de Exeter Reino Unido +21 66 Lancaster University – Lancaster University Management School Reino Unido +22 67 University College Dublin – Michael Smurfit Graduate School of Business Irlanda +23 68 Universidad de Concordia – John Molson School of Business Canadá +23 69 Universidad de Birmingham – Birmingham Business School Reino Unido +13 70 Grenoble Ecole de Management Francia +13 71 Universidad de Glasgow – Adam Smith Business School Reino Unido +28 72 Universidad de Arizona – Eller College of Management Estados Unidos 73 Universidad Internacional de Japón – Escuela de Posgrado de Gestión Internacional Japón +21 74 Universidad de California, San Diego – Rady School of Management Estados Unidos 75 Universidad Fordham – Gabelli School of Business Estados Unidos 76 Universidad de Tilburg – Escuela de Negocios y Sociedad TIAS Países Bajos 77 Universidad de Miami – Miami Herbert Business School Estados Unidos 78 La Universidad de Liverpool – Escuela de Gestión de la Universidad de Liverpool Reino Unido +20 79 Case Western Reserve University – Weatherhead School of Management Estados Unidos 80 Audencia Business School Francia 81 Universidad Yonsei Corea del Sur +14 82 Trinity College Dublin – Escuela de Negocios Irlanda 83 Universidad Ryerson – Ted Rogers School of Management Canadá 84 HEC Montreal Canadá 85 Universidad de Aston – Aston Business School Reino Unido 86 Escuela de Gestión de Politecnico di Milano Italia 87 ESIC Business and Marketing School España 88 Universidad Pan-Atlantic – Lagos Business School Nigeria 89 El MBA de Lisboa Portugal 90 Universidad de la Ciudad de Hong Kong – Facultad de Negocios Hong Kong

Igualmente mis felicitaciones para una prestigiosa Escuela de Negocios ESADE en España, con el puesto 20 en las mejores 90. Solo decir que en general el acceso a casi todas ellas es bastante caro para las disposiciones económicas de una familia media y baja, lo que apunta una vez mas a la necesidad de socializar en la medida de lo posible también este tipo de enseñanzas. Tomemos como ejemplo el de algunas universidades públicas como la del País Vasco, que imparte Masters a precios muy asequibles, incluso dispone de algunas becas para personas con bajos recursos financiándose a través del Instituto de Economía Aplicada a la Empresa y la Fundación Soldevilla.